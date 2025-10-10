¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÊöÍ´ÅÍÁª¼ê¡¡Âè°ì»ÒÃÂÀ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
¢£Ä¹ÊöÍ´ÅÍÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤ÓÂç¤¤¯¡¢¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë½Ð»º¤Î½Ö´Ö¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤½¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ü¤µ¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë²Ä°¦¤¤Â©»Ò¤È¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
p.s. ¥Ñ¥Ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦Ä¹ÊöÍ´ÅÍÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
https://www.zweigen-kanazawa.jp/team/2025/2/