Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤ÎÇÑ¹»¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎCheer Box/Cheer¥³ー¥É¡×¤Î¼èÁÈ¤ß³«»Ï

³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ê¼èÄùÌòÆ¬¼è ±ÊµÈ ·ò°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤ÎµìÃö°Ì¶â¾®³Ø¹»¤ÎÇÑ¹»¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î´ú¤Î¤â¤È¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¡×¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎCheer Box¡Ê°Ê²¼¡ÖCheer Box¡×¡Ë¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎCheer¥³ー¥É¡Ù¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼èÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤¶ä¹Ô¤Î¥«¥¿¥Á¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢½¾Íè¤Î¡È¶ä¹Ô¡É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ä´ë¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Ë¡Ø²ÁÃÍ¡Ù¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃç²ð¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê¡á²Í¤±¶¶¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¡¦·Ý½Ñ¡¦³Ø¤Ó¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¤Î¾ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸òÎ®¡¦³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¡×¤Î³èÆ°¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¶¦´¶¤·¡¢»ÜÀß±¿±Ä¤Î·ÑÂ³¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯º£²ó¤ÎCheer Box¤Î¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¹»¡ÊµìÃö°Ì¶â¾®³Ø¹»¡Ë¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥®¥ã¥é¥êー¡¢¹ç½É¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤âÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡É¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¿Í¤È¿Í¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»É·ã¤ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¤¤¤¤¤«¤ÍPalette ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://palette.jp.net/
¢¨ ÍøÂ©¤ÏËèÇ¯2·î/8·î¤ÎÂè3ÆüÍËÆü¤ÎÍâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëËè²ó¤ÎÍøÎ¨¤Ç·×»»¤µ¤ìÍÂ¶â¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¤¤¤¤«¤ÍPalette Cheer¥³ー¥É¡Ù¤Î³µÍ×
Cheer¥³ー¥É¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¥Áー¥à¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»Ù±ç¶â¤¬Á÷¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸ýºÂ³«Àß»þ¤Ë²¼É½¤ËµºÜ¤ÎCheer¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢»Ù±ç¶â¤È¤·¤Æ500±ß¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±þ±çÆÃÅµ¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¡ÊÃùÃßÍÂ¶â¡Ë¤Ë¤â500±ß¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.ÂÐ¾Ý¥³ー¥É
Komegura*¹
£².ÂÐ¾Ý¼Ô
·×»»´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ³«Àß¤ò¤µ¤ì¤¿Êý
£³.·×»»´ü´Ö
2025Ç¯10·î10Æü～2025Ç¯12·î31Æü
£´.·×»»ÊýË¡
·×»»´ü´Ö¡Ê£³.¡ËÃæ¤ËCheer¥³ー¥É¡Ê£±.¡Ë¤òÆþÎÏ¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¿ô¡ß500±ß
£µ.»Ù±çÀè
¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡Ë
£¶.¸ýºÂ³«ÀßÊýË¡
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î¤ß¤Ç¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ýºÂ³«Àß»þ¤ËÉ¬¤ºCheer¥³ー¥É¡ÖKomegura¡×¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö1 Í¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î31Æü14»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨ËÜÆÃÅµ¤Ï½é²ó¤Î¸ýºÂ³«Àß»þ¤Ë¸Â¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¸ýºÂ²òÌó¸å¤ËºÆÅÙ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤»¤º¤Ë¼¡¤Î²èÌÌ¤ËÁ«°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¸ýºÂ³«Àß´°Î»¸å¤Ï¡ÖCheer¥³ー¥É¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Â¾´ë²è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë½é²óÆÃÅµ¥³ー¥É¡¢Cheer¥³ー¥É¡¢¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¾Ò²ð¥³ー¥É¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤¤¤¤¤«¤ÍPalette Cheer Box¡Ù¤Î³µÍ×
Cheer Box¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅªÊÌ¤ÎÃùÃßµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖBox¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ò¡¢¥Áー¥à¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Ë¡È¤Ä¤Ê¤°¡É»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤Í¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò´Þ¤àÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿Cheer Box¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±þ±ç¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬Cheer Box¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÂ¶â»Ä¹â¤Î1¡óÁêÅö¤ò¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¤Î±¿±ÄÈñ¤ª¤è¤Ó³èÆ°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.ÂÐ¾ÝÍÂ¶â
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÎBoxµ¡Ç½¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤«¤Í¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò´Þ¤àÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿ÃùÃßÍÂ¶â
£².·×»»´ü´Ö
2025Ç¯10·î10Æü～2025Ç¯12·î31Æü
£³.·×»»ÊýË¡
·×»»´ü´Ö¡Ê£².¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾ÝÍÂ¶â¡Ê£±.¡Ë¤ÎÆü¼¡Ëö»Ä¤ÎÊ¿¶Ñ¡ß1¡ó¡Ê1±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
£´.»Ù±ç¶â¾å¸Â³Û
100Ëü±ß
£µ.»Ù±çÀè
¤¤¤¤¤«¤ÍPalette¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡Ë
£¶.BoxºîÀ®ÊýË¡
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ÍøÂ©¤ÏËèÇ¯2·î/8·î¤ÎÂè3ÆüÍËÆü¤ÎÍâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëËè²ó¤ÎÍøÎ¨¤Ç·×»»¤µ¤ìÍÂ¶â¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃùÃßÍÂ¶â¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.minna-no-ginko.com/service/box/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô ¹ÊóÃ´Åö¡§º£Â¼¡¦»Ô¸¶¡¦²¬
TEL¡§092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com