バレルサウナ国内導入実績トップクラスのtotonoü、バレルサウナ新ライン『Homeモデル』を発表

totonoü

バレルサウナの国内導入実績トップクラスのtotonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、バレルサウナの新ラインとして、『Homeモデル』を発表します。

今回誕生した『Homeモデル』では、日本の住宅事情を考慮し、従来品よりも直径を小さくして設置の自由度を高めた小型バレルサウナ2種（1.2mモデル(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-mini)、1.8mモデル(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-1-8m)）を展開。シンプルなつくりにこだわったことで施工期間が短縮され、施工費をおさえることが可能となりました。

また、既存の2.2mモデル(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel_sauna)、3.0mモデル(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-3-0m)、4.0mモデル(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/big-barrel-sauna)のバレルサウナは、直径の大きい『Proモデル』として主に事業者向けに販売を継続します。

バレルサウナの新ライン『Homeモデル』は、本日2025年10月10日より販売開始。totonoü公式ウェブサイト(https://totonou.co/)よりお問い合わせください。

バレルサウナ新ライン『Homeモデル』誕生の背景

totonoüは、北欧・エストニアと日本の双方に拠点を置いている強みを活かし、日本ならではの事情を考慮しながら“日本仕様に最適化“した北欧産サウナを製造・販売してきました。2025年10月現在の国内でのサウナの累計販売台数は800台を超え、特に屋外用として人気のバレルサウナ製品は、2020年の創業以来、藤森慎吾氏や高橋茂雄氏といった芸能人をはじめとした多くのお客様に導入いただいております。

totonoüではこれまでも、北欧産バレルサウナ製品の仕様やラインナップについて、日本の環境や日本人の体格などに合わせる形でのアップデートを重ねてきましたが、これまでより小型のモデルを期待するお客様の声を受け、より手軽かつ柔軟にバレルサウナを導入いただけるようラインナップをさらに充実させることを決定。

バレルサウナの特性を維持しつつ直径や奥行きをおさえることで、日本の都市部の住宅の庭や温浴施設などにも導入しやすい、バレルサウナの新ライン『Homeモデル』が誕生しました。

バレルサウナ 3.0m

『Homeモデル』の特徴

小型化により高い設置自由度を実現

バレルサウナといえば、その樽型構造ゆえにロウリュをすると円形の天井に沿って熱気が自然に降りてくるため、極上の蒸気を堪能できるのが最大の魅力。『Homeモデル』では、こうしたバレルサウナの特性はそのままに、直径や奥行きを2m以下にすることで、設置自由度の高さを実現しています。

バレルサウナ 1.2mバレルサウナ 1.8m

小型『Homeモデル』は2種展開＋事業用『Proモデル』からも3製品

『Homeモデル』では、設置場所やライフスタイルなどに合わせて製品をお選びいただけるよう、2～3人でお愉しみいただける『バレルサウナ 1.2m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-mini)』と、4～6人でお愉しみいただける『バレルサウナ 1.8m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-1-8m)』の2サイズを展開します。

また、既存の『バレルサウナ 2.2m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel_sauna)』、『バレルサウナ 3.0m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-3-0m)』、『バレルサウナ 4.0m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/big-barrel-sauna)』は、『Homeモデル』よりも直径の大きい『Proモデル』として主に事業者向けに販売を継続します。

バレルサウナ 1.2m

シンプル化で施工費負担を軽減

『Homeモデル』では、従来どおり40mm厚の木材を用いることで北欧の厳しい冬でも乗り越えられる仕様を維持しつつ、屋根材を屋外での耐久性に優れながらも施工が短期間で完了するEDPM材にするなど、『シンプル化』にもこだわったことで、施工期間が短縮され、施工費をおさえることが可能となりました。

バレルサウナ 1.8m

バレルサウナ新ライン『Homeモデル』、本日より販売開始

『Homeモデル』の『バレルサウナ 1.2m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-mini)』及び『バレルサウナ 1.8m(https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-1-8m)』は、本日2025年10月10日より販売開始します。totonoü公式ウェブサイト(https://totonou.co/)よりお問い合わせください。

totonoüは、今後もエストニアの提携先との協議を重ねながら「北欧産サウナの日本向けアップデート」に取り組み、家庭用・事業用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進することで、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

一部製品の価格改定・取扱停止のお知らせ

今般のバレルサウナ製品のラインナップ見直しに伴い、一部の製品・オプションについて以下の通り変更いたします。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

- バレルサウナ製品のオプションのうち、『ライトプラン』を廃止します。なお、従来のウッドモデル及びパノラマガラスを選択できるガラスモデルについては、現状と変更はございません。- 『バレルサウナ 2.2m』について、10月10日より、10万円値上げする形での価格改定を実施します。『バレルサウナ 3.0m』及び『バレルサウナ 4.0m』の販売価格に変更はございません。- これまで販売していた『バレルバス ミニ』は販売終了となります。

本件に関するお問い合わせ先

- バレルサウナ製品トップページ：https://totonou.co/collections/barrel-sauna- 『バレルサウナ 1.2m』製品ページ：https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-mini- 『バレルサウナ 1.8m』製品ページ：https://totonou.co/collections/barrel-sauna/products/barrel-sauna-1-8mお問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contact

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP：https://totonou.co/