²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤òÆ³Æþ³«»Ï¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥È¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥È¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§äÌÅÄ¿¿¼ù¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ë¤Æ¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ³«»ÏÆü¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¤Ç¤¹¡£
ÁÒÉß»Ô¤ÏÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï½é¤ÎÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¤Î´Ñ¸÷¡¢»ùÅç¥¸ー¥ó¥º¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢¶ÌÅç¤Î¹ÁÄ®Ê¸²½¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Î°û¿©¡¦Çã¤¤Êª¡¦ÂÎ¸³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÉÕ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢ÊÖÎéÉÊ¤òÂ¨»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤Ï¡¢App Store / Google Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤äÄÌ¶Ð¡¦½ÐÄ¥¡¢Çã¤¤ÊªÅù¤ÇÁÒÉß»Ô¤òË¬¤ì¤¿Êý¤¬¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Î°û¿©¡¦Çã¤¤Êª¡¦ÂÎ¸³Åù¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÉÕ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¡¢ÊÖÎéÉÊ¡Ê¾¦ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òÂ¨»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£QR¥³ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿·èºÑ¤Ë¤è¤ê¡¢´óÉÕ¤ÈÊÖÎéÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬Æ±»þ¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤Ï
½¾Íè¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤ËÊÖÎéÉÊ¤¬ÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¼è¤ê´ó¤»·¿¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ï¡¢´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤òË¬¤ì¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÉÕ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÖÎéÉÊ¡Ê¾¦ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡û¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦Â¨»þÀ¡§´óÉÕ¤ÈÊÖÎéÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬Æ±»þ¤Ë´°Î»¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¡£
¡¦ÂÎ¸³·¿¡§¿©¡¦Ê¸²½¡¦¼«Á³¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¡ÖÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¦¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¡§´Ñ¸÷¤äÄÌ¶Ð¡¦½ÐÄ¥¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¸òÎ®´Ø·¸¿Í¸ý¤¬ÁÒÉß»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë´óÉÕ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è½Û´Ä¡§´óÉÕ¶â¤¬Â¨»þ¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¾å¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ËÄ¾ÀÜ´óÍ¿¤¹¤ë¡£
ÁÒÉß»Ô¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
ÁÒÉß»Ô¤Ï²¬»³¸©ÆîÉô¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó47Ëü¿Í¤ÎÃæ³Ë»Ô¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÇòÊÉ¤ÈÌøÊÂÌÚ¤¬Èþ¤·¤¤ÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¸¶Èþ½Ñ´Û¡¢ÆüËÜ¥¸ー¥ó¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë»ùÅç¤Ë¤¢¤ë¥¸ー¥ó¥º¥¹¥È¥êー¥È¡¢¹ÁÄ®Ê¸²½¤¬»Ä¤ë¶ÌÅçÃÏ¶è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Î»ñ¸»¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤äÇòÅí¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡°Ý»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¾ì»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯´ÖÌó500Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¹ñÃÏÊýÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡ÖÆÃ»ºÉÊ¤Î¼è¤ê´ó¤»¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³·¿¡×¡ÖÃÏ°è¹×¸¥·¿¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿·¿¤«¤éÃÏ°è±þ±ç·¿¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÁÒÉß»Ô¤Ï¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙÃÏ°è¤ä±óÊý¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬´óÉÕ¤ËÄ¾·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤È´óÉÕ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤ä¸òÎ®´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¡¢ÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡û³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ûÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÆâ¤ÎÊÖÎéÉÊ¶¨ÎÏ»ö¶È¼Ô¡Ê½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡Ë
¡ûÍøÍÑÊýË¡
¡Ê£±¡Ë ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊApp Store / Google Play¡Ë
¡Ê£²¡Ë ÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÅÐÏ¿¡ÊVisa / Mastercard / JCB / Amex / DinersÂÐ±þ¡Ë
¡Ê£³¡Ë ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç²ñ·×»þ¤Ë¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç·èºÑ´°Î»
¢ª ·èºÑ¤È´óÉÕ¤¬Æ±»þ¤ËÀ®Î©¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÖÎéÉÊ¡Ê¿©»ö¡¦¾¦ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï½é¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´Ñ¸÷¿¶¶½¤È¸òÎ®´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¡§Ë¬Ìä¼Ô¤¬Èþ´ÑÃÏ¶è¤ä»ùÅç¡¦¶ÌÅç¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ôー¥¿ー¡×¤ä¡Ö±þ±ç¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£
¡¦»ö¶È¼Ô¼ý±×¤Î°ÂÄê²½¡§´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ÈÇä¾å¸þ¾åµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¡£
¡¦ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¾å¡§À¥¸ÍÆâ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¡¦ÃÏ°è¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ²½¤Ë¤è¤ëPR¶¯²½¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¡£
¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¥¢¥×¥ê²èÌÌÀâÌÀ
¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×FAQ
Q1. ¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ËÎÁ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ÊÄÌ¿®Èñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£´óÉÕ³Û¤Î¤ß¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Q2. ¥¢¥×¥ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´óÉÕ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡©
A. ¥¢¥×¥ê¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÏVisa / Mastercard / JCB / Amex / Diners¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q3. Ã¯¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ÁÒÉß»Ô¤Ë½»Ì±É¼¤Î¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¡¢ÄÌ¶Ð¡¦½ÐÄ¥¼Ô¡¢¶áÎÙ½»Ì±Åù¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Q4. ¤É¤¦¤·¤Æ3,000±ß¤Î¿©»ö¤¬1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡ÖÊÖÎéÉÊ¤Ï´óÉÕ³Û¤Î3³ä°Ê²¼¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢3,000±ß¤Î¿©»ö¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´óÉÕ³Û¤ÏÌó1Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¼Ô¤Ï1Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3,000±ß¤¬Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¡¢»Ä¤ê¤¬¼«¼£ÂÎ¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¼Ô¤Ï¤³¤Î´óÉÕ³Û¤ò¤â¤È¤ËÀÇ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Q5. ÇÛÁ÷·¿¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. Ê»ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Q6. ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ·èºÑ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¸¶Â§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ¶ñ¹ç»þ¤Ï¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Q7. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆÃÀß»ÜÀß¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. º£¸å¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Q8. Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¡©
A. ¥¢¥×¥êÆâ¥Ø¥ë¥×¡¢ÅÅÏÃ¥µ¥Ýー¥È¡¢¥áー¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁÒÉß»Ô¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¤Î·Ã¤ß¤ÈÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥í¥±¤Õ¤ë¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¸òÎ®³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥È¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò äÌÅÄ¿¿¼ù ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁÒÉß»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥í¥±¤Õ¤ë¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ´ÑÃÏ¶è¤ä»ùÅç¥¸ー¥ó¥º¡¢¶ÌÅç¤ÎÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¥¸ÍÆâ¤Î¿©¤ò´óÉÕ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´óÉÕ¼Ô¤Ë¤ÏÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÇä¾å¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è½Û´Ä¤òÁÒÉß»Ô¤È¶¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
AppStore¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%81%B5%E3%82%8B/id6503939543
GooglePlay¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.locatoku.locafull&pli=1
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥È¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¤Õ¤ë¡×¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡£ÍèË¬ÂÎ¸³¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò´óÉÕ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¨³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥È¥¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®3ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©¡§2024Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡äÌÅÄ¿¿¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ÎÂå¹Ô
ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://locatoku.co.jp/
¥í¥±¤Õ¤ë ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡§https://locatoku.co.jp/locafull_service/
¥í¥±¤Õ¤ë »ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¾Ò²ð¡§https://locatoku.co.jp/locafull_shop/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¡§socialmedia@locatoku.co.jp
»ö¶È¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¡§locafull@locatoku.co.jp