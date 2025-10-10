¡ÚÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ·èÄê¡Û700¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¹¥¯ー¥ë¤ÇÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿µ»Ë¡¤ò¸ø³«¡ª¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼° Êª¸ì¤Î¤ß¤¬¤Êý¡Ù¤¬10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä
ÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ùËÜ½ß°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¿·°æ°ì¼ù»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼° Êª¸ì¤Î¤ß¤¬¤Êý¡Ù¤ò10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤«¤éÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÌó7³ä¤ò¡¢½Ð¿È¤ÎµÓËÜ²È¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¡×¡£ÆüËÜ¿ï°ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ーÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤ä¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤Î¾®Àâ²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¤âÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊª¸ì¤Î¤ß¤¬¤Êý¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼°¡¡Êª¸ì¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê2023Ç¯7·îÈ¯Çä¡Ë¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¡Ö¤Î¤Ó¤·¤í¡×¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤È¤ß¤¬¤Êý¤ò²òÀâ¡£¥¹¥Èー¥êー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¿äÚÊ¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢½¤Àµ¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦¿·°æ°ì»á¤¬¡¢2000ËÜ¤ÎµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿·Ð¸³¤È¡¢6323ËÜ¤Î½é¿´¼Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¡¢É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ÎÅý·×¤ò¤â¤È¤ËÂÎ·Ï²½¤·¤¿¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¿ÇÃÇ³Ø¡×¤ò´ðÁÃ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£´ÑµÒ¡¦ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÌÌÇò¤¤Êª¸ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤É¤¦¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸¤è¤ê
ËÜ½ñ¤Î¹½À®
½ø¾Ï¡¡ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦
Âè1¾Ï¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á²½¤Ø¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
Âè2¾Ï¡¡Êª¸ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤ß¤¬¤Êý
Âè3¾Ï¡¡´ÓÄÌ¹ÔÆ°¤Î¤ß¤¬¤Êý
Âè4¾Ï¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¤ß¤¬¤Êý
Âè5¾Ï¡¡¹½À®¤Î¤ß¤¬¤Êý
Âè6¾Ï¡¡¥·ー¥ó¤Î¤ß¤¬¤Êý
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿·°æ°ì¼ù(¤¢¤é¤¤ ¤«¤º¤)
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£·Ý½Ñ³Ø½¤»Î¡£ÁÄÉã¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦ ¥»¥ó¥¿ーÁÏÀß¼Ô¤Î¿·°æ°ì¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦µÓËÜ²È¡¢¾®Àâ²È¤Ê¤É¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Î²þÁ±¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¤Î¸¦½¤³«È¯¤È¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¡£
2010Ç¯¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö°ì²¯¿Í¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡£¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åý³ç¡£¾®³Ø¹»¤«¤é´ë¶È¤Ê¤ÉÌó200ÃÄÂÎ¡¢12,000 Ì¾°Ê¾å¤Ë¹ÖºÂ¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£
Ãø½ñ¤Ë¡¢ºÇ¿·´©¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼° Êª¸ì¤Î¤ß¤¬¤Êý¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼° Êª¸ì¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù(¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò)¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¤¬ÅÁ¤¨¤ë 14ºÐ¤«¤é¤ÎÁÏºî¥Îー¥È¡Ù(KADOKAWA)¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯4·î24Æü¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ーÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§ ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥¿ー¼°¡¡Êª¸ì¤Î¤ß¤¬¤Êý
Ãø¼Ô¡§ ¿·°æ°ì¼ù
Äê²Á¡§ 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§46È½ÊÂÀ½
ÊÇ¿ô¡§ 312ÊÇ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ISBN¡§978-4-534-06219-2
