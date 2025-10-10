¡Î¥ïー¥Û¥ê45¼þÇ¯¡Ï¤Ò¤È¤ê»²²Ã¤Ç¤â°Â¿´¡ªµ¢¹ñ¼Ô¡¦½ÐÈ¯Á°¡¦Ì´¸«¤ëÃç´Ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸òÎ®²ñ³«ºÅ¡ª¡Î¥ïー¥Û¥ê¶¨²ñ¡Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥ïー¥Û¥ê¡¦Î±³Ø¸òÎ®²ñ¡ú2025½©¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸òÎ®²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö°ì¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¼«Á³¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿Æ±¤¸Ì´¤ò»ý¤Ä¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦½ÐÈ¯½àÈ÷Ãæ¡Ë
- ¡Ö¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦ÅÏ¹ÒÁ°¡Ë
- ¡Öµ¢¹ñ¸å¤ËÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£ÅÏ¹ÒÁ°¤ÎÊý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦µ¢¹ñ¼Ô¡Ë
- ¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯Í¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤¿¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È·è¿´¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸òÎ®²ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¦»²²Ã¸å¤Ë¿½ÀÁ¡Ë
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡õº£²óÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¹ñ¼ÔÂÎ¸³ÃÌ¥·¥§¥¢¡§¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»ö¾ð¡¦³Ø¹»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë»þ´Ö¡£
½ÐÈ¯Ä¾Á°¼Ô¤Î¥Èー¥¯¡§¡Öº£¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤ÎÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡£
¥Õ¥êー¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡§°û¤ßÊª¡¦·Ú¿©¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë²ñÏÃ¡£Í§¿Í¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£
¸òÎ®¥²ー¥à´ë²è¡§´ÊÃ±¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¥²ー¥à¤ä¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë¹©É×¤¢¤ê¡£
¾ðÊó¸ò´¹¡§LINE¸ò´¹¤ä¥°¥ëー¥×ºî¤ê¤Ê¤É¡¢µ¢¹ñ¸å¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»²²Ã¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥ïー¥Û¥ê¡¦Î±³Ø¸òÎ®²ñ¡ú2025½©
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡16:30～17:00¡¡¼õÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡17:00～19:00¡¡¸òÎ®²ñ
²ñ¾ì¡¡¡§ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
»²²ÃÈñ¡§2,000±ß¡Ê¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡¦·Ú¿©ÉÕ¤¡¿¸½¶â¤Î¤ß¡Ë
¢¨¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ÅÓÃæ»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¼õÉÕ»þ´ÖÆâ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä±Ä¶È¡¦´«Í¶ÌÜÅª¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²ÃÂÐ¾Ý
- ¥ïー¥Û¥ê¡¿Î±³Ø¤Î½ÐÈ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- ³¤³°À¸³è¤«¤éµ¢¹ñ¤µ¤ì¤¿Êý
- ³¤³°ÅÏ¹Ò¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ëÊý
- Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý
¢£ »²²Ã¿½¹þÊýË¡
»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
https://www.jawhm.or.jp/s/go2/62715
¢£ ¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤È¤Ï
¡¡¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è´Ö¤Î¼è¤ê·è¤áÅù¤Ë´ð¤Å¤³Æ¡¹¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬¡¢Áê¼ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹³èÆ°¤È¤½¤Î´Ö¤ÎÂÚºßÈñ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î½¢Ï«¤òÁê¸ß¤ËÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¡£
¡¡´Ñ¸÷¥Ó¥¶¡¢Î±³Ø¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¡¢½¢Ï«¥Ó¥¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¶¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ ¥ïー¥Û¥ê45¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡ÆüËÜ¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¶¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1980Ç¯12·î1Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ïー¥Û¥ê¤òºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ïー¥Û¥ê¤Ê¤é¥ïー¥Û¥ê¶¨²ñ(R)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤ÈÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î°Ù¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¾Î ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Çー¶¨²ñ
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
Íý»öÄ¹ ¡§ÃÓ¸ý¡¡½§
URL ¡§http://www.jawhm.or.jp/