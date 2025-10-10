ÉÔÄê´üÊüÁ÷¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É¡Ù¡£10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿·ºî¤ò£´½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡£Âè1ÃÆ¤ÏµþÅÔ¡Ö»æ²°Àîº½ËÉ¥À¥à¡×
»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬£±¿Í¤ÇË¬¤ì¤Æ¡È¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡É¤òÃµ¤¹ÉÔÄê´üÊüÁ÷¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É¡×¡£10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿·ºî£´ËÜ¤ò£´½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤ÏµþÅÔ¤Î¡Ö»æ²°Àîº½ËÉ¥À¥à¡×¡£¥À¥à¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄ¹1Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼èºà¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î¥Ò¥³¥í¥Òー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö»æ²°Àîº½ËÉ¥À¥à¡×¤Ï1953Ç¯¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÚº½¤ò¤»¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«½¸Íî¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£¤âÊë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥À¥à¤ÎÃæ¤Ë½»¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ä¿ÍÀ¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÄ¹1Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼èºà¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¥Ò¥³¥í¥Òー
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚµþÅÔ¡¦»æ²°Àîº½ËÉ¥À¥àÊÔ¡Û¡Ê£Ã£Â£Ã¥íー¥«¥ë¥¨¥ê¥¢ÊüÁ÷¡Ë
½Ð±é¡§¥Ò¥³¥í¥Òー¡¡¡¡
ÇÛ¿®¡§¡¡TVer¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á～11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖABEMA¡×¡ÖU-NEXT¡×¡ÖAmazon Prime¡¡Video¡×¡ÖHulu¡×¤Ç¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤ê½ç¼¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡¡
¼¡²óÊüÁ÷Í½Äê¡§10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬
¡¡ ÈÖÁÈHP¡§¡¡https://hicbc.com/tv/heartfulworld/
ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¡§¡¡https://x.com/cbc_heartful