ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡ÊGoddess Order¡Ë¡Ù¡¢½é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥·¥¯¡×¼ÂÁõµÇ°¡¢¡Ö¥·¥¯¡×Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPixelTribe¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·ºî¤ÎÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡ÊGoddess Order¡Ë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥·¥¯¡×¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥·¥¯¡×Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥¯¡×¤Ï¡¢¿åÂ°À¤ÎÀ©°µ¥¯¥é¥¹¤ËÂ°¤¹¤ëµ³»Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¸ÇÍ¥ê¥½ー¥¹¡ÖËüÇ¯Àã¤ÎÎäµ¤¡×¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ´ðËÜ¥¹¥¥ë¤äÆÃ¼ì¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆÃ¼ì¥¹¥¥ë¡ÖÎäµ¤µÛ¼ý¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎßÀÑ¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÌ£Êý¤Ë¥Ð¥ê¥¢¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ûー¥ë¥É¥¹¥¥ë¤ä¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¹¥¥ë¤ÇÎäµ¤¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶ËÉ°ìÂÎ¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ê±ó¤Ê¤ëËÌÉô¤Î½â¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÉôÀïÀþ¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥®¥ë¥Ðー¥È¡×¤È¡Ö¥·¥¯¡×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤È¥Ð¥È¥ë¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥®¥ë¥Ðー¥È¡×¤Î±¿Ì¿¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´°Á´¤ÊËâÎÏ¤Î¥Úー¥¸¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¿ÀÎîÀÐ¡×¡Ö¥Ö¥ëー¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤â10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥¯¡×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö´°Á´¤ÊËâÎÏ¤Î¥Úー¥¸¡ß10¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥²ー¥àÆâÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö¥·¥¯¡×¼ÂÁõµÇ°¡¢¥·¥¯Ìò¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¡Ö¥·¥¯¡×¤Î¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥¯Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
▶︎¡Ö¥·¥¯¡×¤ÎÀ¼Í¥¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è
https://youtu.be/TxsJsp6OhGI
¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢³ºÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤ÆÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯10·î8Æü(¿å) ～ 10·î21Æü(²Ð)23¡§59
▶︎»²²ÃÊýË¡
£±.¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¸ø¼°X(µìTwitter)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
▶︎¾ÞÉÊ¾ÜºÙ
¡¦ÃêÁª3Ì¾¡§À¼Í¥¡ÖÆâÅÄºÌ¡×¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ
¡¦ÃêÁª2Ì¾¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ßÊ¬
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸åÃêÁª¤Î¾å¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏX(µìTwitter)¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¸ø¼°X¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È(µìTwitter)
https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1975757387119403062(https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1975757387119403062)
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê2D¥É¥Ã¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²£¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹´ÊÃ±Áàºî¤Ç²óÈò¤ä¥Ñ¥ê¥£¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»È¤¨¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥È¥Ð¥È¥ë¤òÇÓ¤·¡¢3¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼«ºß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀï¤¦ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥°¥Ð¥È¥ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ëÁÖ²÷´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://goddessorder.kakaogames.com/ja/(https://goddessorder.kakaogames.com/ja/)
¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡Ù¸ø¼°X¡§https://x.com/GoddessOrder_JP(https://x.com/GoddessOrder_JP)
¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë : https://www.youtube.com/@GoddessOrde(https://www.youtube.com/@GoddessOrde)r
¢£²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡ÔPublisher¡Õ
Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/(https://www.kakaogamescorp.com/))
Kakao Games¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎIT´ë¶ÈKakao»±²¼¤Î¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤ÓPC¸þ¤±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ÎKOSDAQ¾å¾ì°Ê¹ß¡¢¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸¥¦¥©ー¡Ù¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ïー¥É¥³¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥«¥Ðー¡£
¤Þ¤¿¡¢Lionheart Studio¡¢XLGAMES¡¢Ocean Drive Studio¡¢METABORA¡ÊKakao Friends IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¡Ë¡¢Kakao VX¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔDeveloper¡Õ
PixelTribe Corp. (https://www.pixeltribe.io/(https://www.pixeltribe.io/))
PixelTribe¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËLoadcomplete¤«¤éÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡ÊGoddess Order¡Ë¡Ù¤Î³«È¯¤òÀìÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ë¥»¥¤¥Àー¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Loadcomplete¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡Ö¥²ー¥à¤é¤·¤¤¥²ー¥à¡×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¥ªー¥Àー¡ÊGoddess Order¡Ë¡Ù¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥êー¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢PixelTribe¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
