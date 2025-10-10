¡ÚÀ±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó¡Û¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥¢¥¸¥¢ÂæÏÑ2025¡Ù¤ÇÂæÏÑ½é¤Î¡Ö1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ËÁª½Ð
³Æ»ÜÀß¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈóÆü¾ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡£ÂæÏÑ¤ÎÀã»³»³Ì®¤ÎÏ¼¤ËÐÊ¤à²¹Àô¥ê¥¾ー¥ÈÀ±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ÂæÏÑÃÏ°è¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ø1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¥Û¥Æ¥ë¡áÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¡§ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÜÅªÃÏ¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µー¥Ó¥¹¤Ï¾ï¤Ë°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¡¢Æ±¤¸²Á³ÊÂÓ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¹ñÆâºÇ¹â°Ì¤Î1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡ÊMICHELIN Key¡Ë¡×¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¶Ë¾å¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤È¡ÈÈóËÞ¤Ê½ÉÇñÉÊ¼Á¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÆ¿Ì¾Ä´ºº°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ³Ø¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²÷Å¬À¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥ー¡§¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¡ÊA very special stay¡Ë¡×
2¥ー¡§¡ÖÂî±Û¤·¤¿ÂÚºß¡ÊAn exceptional stay¡Ë¡×
3¥ー¡§¡ÖËº¤ì¤¬¤¿¤¤¡¢ÌÜÅªÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ëÂÚºß¡ÊAn extraordinary stay¡Ë¡×
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤½ÉÇñ»ÜÀß¤òÉ½¾´¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿®Íê¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥¬¥¤¥É¤òÎ¹¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Î¿Ê²½¤ÈÃÏ°è²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥óÁí»ÙÇÛ¿Í µÈÅÄ ÍµÇ·¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÂæÏÑ¤¬½é¤á¤Æ¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢À±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³«¶È°ÊÍè»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¥Û¥Æ¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó¤Ç¤Î¤´ÂÚºß¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿³Æ¾Þ
¢£ ¡ØThe Telegraph¡ÙÉ¾²Á10ÅÀËþÅÀÃæ9ÅÀ
¢£ ¡ØMICHELIN Guide Taipei & Taichung 2020¡Ù4 Red Pavilions Awarded
À±¤Î¤ä¥°ー¥°¥¡¥ó
Ìó 3,000m µé¤Î»³¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ëÂæÏÑÀã»³»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¡¦Ã«ïð(¥°ー¥°¥¡¥ó)¡£¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÈ¾
ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼¡¢É÷¤È¿å¤ò´¶¤¸¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¶õ´Ö¡¢ÂÚºß¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Ã«ïð¤Î¼«
Á³¤Ë·Æ¤¦²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ :ÂæÏÑÂæÃæ»ÔÏÂÊ¿¶èÇî°¦Î¤ÅìïðÏ©°ìÃÊ²¹Àô¹«16¹æ
ÅÅÏÃ :050-3134-8091
µÒ¼¼¿ô :49¼¼
ÎÁ¶â :21,000ÂæÏÑ¥É¥ë~(ÀÇ¹þ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ)
¥¢¥¯¥»¥¹ :¹âÅ´(¿·´´Àþ)ÂæËÌ±Ø ¢ª ¹âÅ´Ìó1»þ´Ö ¢ª ¹âÅ´ÂæÃæ±Ø¢ªÁ÷·Þ¼Ö(ÍÎÁ) Ìó1»þ´ÖÈ¾
³«¶ÈÆü :2019Ç¯6·î30Æü
URL :https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaguguan/
À±¤Î¤ä
¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È ¤Ë¡¢³Æ»Ü Àß¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅªÈó Æü¾ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë
¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡£¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³« ¤¹¤ë³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î ÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢Îò»Ë¡¢ Ê¸²½¤¬ÂÚºß»þ´Ö¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë ¤â
¤Î¤È¤·¤Æ¤ª ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ò Æü¡¹¤Î»þ ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤«¤é²ò¤Êü¤Á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÈóÆü¾ï¤Ø ¤¤¤¶¤Ê
¤¤¤Þ¤¹¡£
URL:https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pagOEtmfPBA ]