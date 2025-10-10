¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)500ml¡×¤¬¾å´ü²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òµÏ¿¡ª
¥ä¥Þ¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©°ËÍ½»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ë¸ÍÁ±¹À¡¡°Ê²¼¥ä¥Þ¥¡Ë¤Ï¡¢ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Î±ÕÂÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)500ml¡×¤¬2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ê4～9·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¶â³Û(¢¨1)¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©Åß¤Î¼ûÍ×´µ¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ÎTVCM¤ò¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇò¤À¤·¤Î¼ûÍ×¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)500ml¡×¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë14Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ê2025Ç¯4·î～2025Ç¯9·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¡Ê30.8¡ó¡Ë¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£
¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä´Íý¤Î´ÊÊØÀ¤ä¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÇºà¤Î¿§¤ò³è¤«¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤ä¤À¤·¤Î¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤¬À¸³è¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï30Âå°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ØÆþÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÑÊª¤äÍñ¾Æ¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅâÍÈ¤²¡¢¤½¤¦¤á¤ó¡¢ÆéÎÁÍý¡¢ÀõÄÒ¤±¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åーÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©Âî¤Ç¤Î»ÈÍÑµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¡£Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÏª½Ðµ¡²ñ¤â¹¤¬¤ê¡¢¹ØÇãÂ¥¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥¤Ï¡¢º£¸å¤âÇò¤À¤·»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖÇò¤À¤·¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Ï¡¢³ïÀá²°¡¦¤À¤·²°¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢³ï¤À¤·¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Î±ÕÂÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ºï¤ê¤¿¤Æ¤Î¤«¤Ä¤ªÀá¤«¤é¤È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¤À¤·¤äÇö¤á¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë´ÊÊØÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°ìËÜ¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤ä¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤Ê¤É¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§ 487±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ ¡§ 500£í£ì
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢ ¡§ Á´¹ñ
10·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ê»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó½Ð±é¤ÎTVCM¤òÊü±Ç¡ª
2025Ç¯ÅÙ½©¤â¡¢¥ä¥Þ¥¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëTVCM¡Ö´¶Æ°¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×¥·¥êー¥º¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬¡ÖÇò¤À¤·Æé¡×¤È¡ÖÇò¤À¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤òÄ´Íý¤·¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¼«¤é´®Ç½¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£CM¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï»³ºê¤µ¤ó¤Î²Î¾§¥·ー¥ó¤¬¥ï¥¤¥×¤ËÅÐ¾ì¡£ÉñÂæ¤äTV¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇËá¤«¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤ÈÈþÀ¼¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£CM³µÍ×
ÊüÁ÷³«»Ï ¡§¡¡2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢ ¡§¡¡Á´¹ñ
½Ð±é ¡§¡¡»³ºê°é»°Ïº
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL ¡§¡¡https://www.yamaki.co.jp/basis/
Æ°²èURL ¡§
¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×´¶Æ°¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡¦Çò¤À¤·Æé 15ÉÃ
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=rj2KCD-KZV0 ]
¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×´¶Æ°¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡¦Çò¤À¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ 15ÉÃ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=RfQG5mVUF7I ]
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³ºê°é»°Ïº¡¡¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤¤¤¯¤µ¤Ö¤í¤¦¡Ë
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È
2007Ç¯
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤ÎÆüËÜ½é±é20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥Þ¥ê¥¦¥¹Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
2011Ç¯
4·î¡Ö¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È!¡×¤Ç¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥ÈÌò¤Î±éµ»¤Ë¤è¤êÂè36²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¡¦±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½Ð±éºî¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥·¥é¡×¤Ê¤É¡£
2019Ç¯
NHK¥É¥é¥Þ10¡Ö¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡×¤Ç¤ÎÍ³ÚÄâ½õÏ»Ìò¤Î±éµ»¤Ë¤è¤êÂè14²ó¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥¢¥ïー¥É¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2020Ç¯
¡Ö¥¨ー¥ë¡×¤ÇNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½é½Ð±é¡£
¡ÖÂè71²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡£
¡¡
2021Ç¯
¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ë¤Æ°ËÆ£ÇîÊ¸Ìò¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆMCÃ´Åö¡£
2022Ç¯
TBS·Ï¡ÖDCU¡×¤Ë½Ð±é¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡×¤Ë¥Èー¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¡£
2023Ç¯
1·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ê¥¨¥¾¥ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢
5·î¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡×¤Ç¼ç±é¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ð¥êÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
7·î¡Öbillboard classics »³ºê°é»°Ïº Premium Symphonic Concert Tour 2023ーPRINCIPEー¡×¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£
10·î20Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡×¤Ç¼ç±é°ì¾òÎçÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
2024Ç¯
1·î¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥È¥Ã¥Ä¥£ー¡×¤Ë¼ç±é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Éー¥·ー/¥É¥í¥·ー¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥ºÌò¤Ç½Ð±é¡£
4·î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Handsome¡×È¯Çä¡£
5·î¡Ö»³ºê°é»°Ïº Á´¹ñTOUR 2024 ¡ØTHE HANDSOME¡Ù¡×³«ºÅ¡£
10·î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Êー¥¹¡×½Ð±é¡£
2025Ç¯
2·î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡×½éÂÀÏº¡Ê½õÏ»¡ËÌò¤Ç½Ð±é¡£
5·î¡Öbillboard classics »³ºê°é»°Ïº Premium Symphonic Concert Tour 2025 ～Eleganza～¡×³«ºÅ¡£
10·î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡×¥Èー¥ÈÌò¡¿¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡£
ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢MC¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£
¢£CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー
CM¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿2¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÁÇºà¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤ò¤Ò¤ÈÌ£ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Çò¤À¤·Æé
Çò¤À¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
¢£CM¥«¥Ã¥È
¥ä¥Þ¥¤Ï¡¢¡Ö³ïÀá²°¡¦¤À¤·²°¡¢¥ä¥Þ¥¡£¡×¤È¤·¤Æ³ïÀá¤È¤À¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡¦¿©»ñ¸»¤Î»ýÂ³À³ÎÊÝ¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
