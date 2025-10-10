¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¡¦ÁêËÐ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡ª2025Ç¯12·îºÅ¹Ô¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡ÚÂçÁêËÐ¥×¥ì¥ß¥¢¥à½ä¶È¥Ä¥¢ー¡Û¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331551&id=bodyimage1¡Û
ÀÐ²¦´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅçº¬¸©ÉÍÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ±Ê°æÉÒÍº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü～12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅß½ä¶È ÂçÁêËÐÆôºê½ä¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥Ä¥¢ー¡ÚÂçÁêËÐ¥×¥ì¥ß¥¢¥à½ä¶È¥Ä¥¢ー～¿ÆÊý¤Ë¤è¤ë²òÀâ¡¦ÅÚÉ¶¤Å¤¯¤ê¸«³ØÉÕ¤～¡Û¤ÎÂ¤À®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö»ö¶È¤Ï¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷Ä£¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー½¸ÃæÅ¸³«»ö¶È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢ー³µÍ×
ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¡ÊÁêËÐ¡Ë¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡ªÎÏ¶¯¤¤¼èÁÈ¤äÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤ò¡¢ËÜÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç´Õ¾Þ¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½ÃÏ´ÑÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢ー¥×¥é¥óÌ¾¡§ÂçÁêËÐ¥×¥ì¥ß¥¢¥à½ä¶È¥Ä¥¢ー～¿ÆÊý¤Ë¤è¤ë²òÀâ¡¦ÅÚÉ¶¤Å¤¯¤ê¸«³ØÉÕ¤～
¥Ä¥¢ーÆü»þ¡§12·î11Æü～12·î12Æü¡Ê1Çñ2Æü¡Ë
ÎÁ¶â¡§100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¿Í
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì
Í½Ìó´ü¸Â¡§ºÅ¹ÔÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç
Äê°÷¡§20Ì¾
¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿ÆÊý¤Î°ÆÆâ¤ÇÅÚÉ¶¤Å¤¯¤ê¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡£
¡¦ÁêËÐ¤æ¤«¤ê¤ÎÂç´Ø¼òÂ¤¤òË¬¤ì¡¢Èó¸ø³«¤ÎÀ¶ÏÂ´Û¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò»î°û¡£
¡¦¥Ù¥¤¥³¥àÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤ÎÆôºê½ä¶È¤ò´ÑÀï¤·¡¢VIP¥é¥¦¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁêËÐ½ä¶È´Õ¾Þ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë¤è¤ë²òÀâÉÕ¤¡ª
¥Ä¥¢ー¹ÔÄø
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û14:30 ¡Ó¿·Âçºå±Ø¡Ò½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¤Æ
15:00～16:30 ¥Ù¥¤¥³¥àÁí¹çÂÎ°é´Û
¡¦ÅÚÉ¶¤ÎºîÀ®²áÄø¤ò¡¦¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨ÁêËÐ¤ÎÎò»Ë²òÀâ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
17:10 ¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
09:00 ¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
10:00～12:00 ÁêËÐ¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡ÖÂç´Ø¼òÂ¤¡×¤òË¬Ìä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¶ÏÂ´Û¡×¤ÇÆüËÜ¼ò¤Î»î°ûÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
12:30～15:00 ¥Ù¥¤¥³¥àÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÁêËÐ½ä¶È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
16:00 ¿·Âçºå±Ø¤Ç²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¨¥Ä¥¢ー¹ÔÄø¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþÊýË¡
¡Ê1¡Ëget your guide¡§
https://www.getyourguide.jp/amagasaki-l148016/grand-sumo-premium-provincial-tour-amagasaki-hyogo-t1090982/
¡Ê2¡ËÀÐ²¦´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§0855-22-2222
FAX¡§0855-22-7268
Mail¡§keita_nagai@sekiwo.com
Ã´Åö¡§±Ê°æ·ÄÂÀ
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÀÐ²¦´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÀÐ²¦´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò
