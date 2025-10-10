¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²Ö²Ç°áÁõ¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì2025-2031¡§À½ÉÊÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌÀ®Ä¹·¹¸þ¤È´ë¶ÈÀïÎ¬
²Ö²Ç°áÁõ¤Î¿¿¿ñ¤È¤Ï¡©ÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÈþ¡×¤Î·ë¾½
²Ö²Ç°áÁõ¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢°áÁõ¼«ÂÎ¤¬Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹½Â¤Åª¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÁØ¤ÎÁ¡°ÝÁÇºà¤ä¥ìー¥¹¡¢»É½«¡¢Áõ¾þ¤òÊ£¹çÅª¤ËÍÑ¤¤¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÇºà¤ÎÁªÂò¤È²Ã¹©µ»½Ñ¤Ï¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î²÷Å¬À¤äÂÑµ×À¡¢Èþ´Ñ¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¹â½ãÅÙ¤ÎÁ¡°Ý¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ÷¿§µ»½Ñ¡¢»É½«»å¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬ÉÊ¼Áº¹ÊÌ²½¤ÎÍ×ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¹³¶Ý¡¦ËÉ½µ¡Ç½¤ä´Ä¶Ä´ÏÂ·¿ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤â¿Ê¤ß¡¢°ÂÁ´À¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤â²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö²Ç°áÁõ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°áÉþ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÊªÍýÅª¡¦²½³ØÅªµ»½Ñ¤ÈÅÁÅýÈþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯·ëº§»Ô¾ì――²Ö²Ç°áÁõ¤¬¸£°ú¤¹¤ë»º¶È¤ÎÌ¤Íè
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ï·ëº§¼°»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¼Ì¿¿¡¢¼°¾ì±¿±Ä¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´ØÏ¢»º¶È·²¤ÈÏ¢º¿Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À®¿Í¼°¤ä²ÈÂ²µó¼°¡¢¾®µ¬ÌÏº§Îé¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¼¤¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LP Information¤ÎÊó¹ð¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/65879/bridal-wear¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ4.1%À®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï77.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÎ®¤ÎÁ¡°Ý¡¦À÷¿§»º¶È¤Ø¤âÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤äµ¡Ç½ÀÁ¡°Ý¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ï¡¢Àî¾å»º¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ²Ö²Ç°áÁõÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331534&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331534&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×18´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö²Ç°áÁõ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢David's Bridal Inc.¡¢Aolisha¡¢Pronovias Fashion Group¡¢Milla Nova¡¢Famory¡¢Maggie Sottero Designs¡¢Essense of Australia¡¢Vera Wang¡¢Kleinfeld Bridal¡¢Rosa Clara¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó24.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¹ª¤ß¤Êº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò¤Ä¤«¤à
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¼Á´¶¡¢Áõ¾þµ»½Ñ¡¢»ÅÎ©¤ÆÀºÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î»°ÅÀ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹âµéÁÇºà¤ÎÄ´Ã£°ÂÄêÀ¤È¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë»É½«¤ä¥ìー¥¹²Ã¹©¤Ïµ»½Ñ¾ãÊÉ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤È¸ÄÊÌ²½¤òÂ¥¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»É½«¤ä3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¿·µ»½Ñ³èÍÑ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÅÁÅýÅªµ»½Ñ¤ÈºÇ¿·²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤êº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤ÏÏÂÁõ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤³¤½ÃíÌÜ¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ»þÂå¤ËÄ©¤à²Ö²Ç°áÁõ¤ÎÌ¤Íè¿Þ
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ï¡¢ESGÂÐ±þ¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£ºÆÀ¸Á¡°Ý¤Î³èÍÑ¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º·¿À÷¿§µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´ÑÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤Î¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥¸¥åー¥ë²½Àß·×¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£À¯ºöÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ»Ù±ç¤ä´Ä¶´ð½à¤Î¶¯²½¤¬»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ö¸þ¤È´Ä¶Ä´ÏÂ¤ÎÎ¾Î©¤¬Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤äÅê»ñÉ¾²Á¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¸þ¤Ï²Ö²Ç°áÁõ»º¶È¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¼´¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤â¹â¤¤À½ÉÊ·²¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
General Bridal Wear
Customized Bridal Wear
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Personal Purchase
Renting Service
Others
²ñ¼Ò³µÍ×
LP Information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
²Ö²Ç°áÁõ¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢°áÁõ¼«ÂÎ¤¬Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹½Â¤Åª¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÁØ¤ÎÁ¡°ÝÁÇºà¤ä¥ìー¥¹¡¢»É½«¡¢Áõ¾þ¤òÊ£¹çÅª¤ËÍÑ¤¤¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÇºà¤ÎÁªÂò¤È²Ã¹©µ»½Ñ¤Ï¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î²÷Å¬À¤äÂÑµ×À¡¢Èþ´Ñ¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¹â½ãÅÙ¤ÎÁ¡°Ý¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ÷¿§µ»½Ñ¡¢»É½«»å¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬ÉÊ¼Áº¹ÊÌ²½¤ÎÍ×ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¹³¶Ý¡¦ËÉ½µ¡Ç½¤ä´Ä¶Ä´ÏÂ·¿ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤â¿Ê¤ß¡¢°ÂÁ´À¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤â²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö²Ç°áÁõ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°áÉþ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÊªÍýÅª¡¦²½³ØÅªµ»½Ñ¤ÈÅÁÅýÈþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯·ëº§»Ô¾ì――²Ö²Ç°áÁõ¤¬¸£°ú¤¹¤ë»º¶È¤ÎÌ¤Íè
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ï·ëº§¼°»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¼Ì¿¿¡¢¼°¾ì±¿±Ä¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´ØÏ¢»º¶È·²¤ÈÏ¢º¿Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À®¿Í¼°¤ä²ÈÂ²µó¼°¡¢¾®µ¬ÌÏº§Îé¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¼¤¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LP Information¤ÎÊó¹ð¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/65879/bridal-wear¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ4.1%À®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï77.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÎ®¤ÎÁ¡°Ý¡¦À÷¿§»º¶È¤Ø¤âÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤äµ¡Ç½ÀÁ¡°Ý¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ï¡¢Àî¾å»º¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ²Ö²Ç°áÁõÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331534&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331534&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×18´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö²Ç°áÁõ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢David's Bridal Inc.¡¢Aolisha¡¢Pronovias Fashion Group¡¢Milla Nova¡¢Famory¡¢Maggie Sottero Designs¡¢Essense of Australia¡¢Vera Wang¡¢Kleinfeld Bridal¡¢Rosa Clara¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó24.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¹ª¤ß¤Êº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò¤Ä¤«¤à
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¼Á´¶¡¢Áõ¾þµ»½Ñ¡¢»ÅÎ©¤ÆÀºÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î»°ÅÀ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹âµéÁÇºà¤ÎÄ´Ã£°ÂÄêÀ¤È¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë»É½«¤ä¥ìー¥¹²Ã¹©¤Ïµ»½Ñ¾ãÊÉ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤È¸ÄÊÌ²½¤òÂ¥¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»É½«¤ä3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¿·µ»½Ñ³èÍÑ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÅÁÅýÅªµ»½Ñ¤ÈºÇ¿·²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤êº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤ÏÏÂÁõ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤³¤½ÃíÌÜ¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ»þÂå¤ËÄ©¤à²Ö²Ç°áÁõ¤ÎÌ¤Íè¿Þ
²Ö²Ç°áÁõ»Ô¾ì¤Ï¡¢ESGÂÐ±þ¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£ºÆÀ¸Á¡°Ý¤Î³èÍÑ¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º·¿À÷¿§µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´ÑÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤Î¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥¸¥åー¥ë²½Àß·×¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£À¯ºöÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ»Ù±ç¤ä´Ä¶´ð½à¤Î¶¯²½¤¬»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ö¸þ¤È´Ä¶Ä´ÏÂ¤ÎÎ¾Î©¤¬Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤äÅê»ñÉ¾²Á¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¸þ¤Ï²Ö²Ç°áÁõ»º¶È¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¼´¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤â¹â¤¤À½ÉÊ·²¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
General Bridal Wear
Customized Bridal Wear
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Personal Purchase
Renting Service
Others
²ñ¼Ò³µÍ×
LP Information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø