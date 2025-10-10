¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¶îÆ°¥âー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥âー¥¿ー¡¢Í¶Æ³¥âー¥¿ー¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯10·î10Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¶îÆ°¥âー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¶îÆ°¥âー¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¶îÆ°¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Ë9448.8É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï30260É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï18.1%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¶îÆ°¥âー¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥âー¥¿ー¤ÈÈ¯ÅÅµ¡¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤Î¶îÆ°ÎÏ¶¡µë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¤ÎÍýÇ°¤ä¼Ò²ñÅª¼ûÍ×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÍÆÎÌÀ©¸Â¤ä¥³¥¹¥È¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢¶îÆ°¥âー¥¿ー¤Ë¤Ï¹â¸úÎ¨²½¤ä¾®·¿²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ³«È¯¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
¶îÆ°¥âー¥¿ー¤Ï¼ç¤Ë±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥âー¥¿ー¡ÊPMSM¡Ë¤ÈÍ¶Æ³¥âー¥¿ー¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢BEV¤ª¤è¤ÓPHEV¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥âー¥¿ー¤ÎÀÇ½¤Ï²óÅ¾¿ô¡¢½ÐÎÏ¡¢ÅÅÎ®ÆÃÀ¡¢¹½Â¤ºàÎÁ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¿ー¤È¥íー¥¿ー¤ÎÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¥âー¥¿ー¤Î¼§¾ì´³¾Ä¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤ÊÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö»Ô¾ì¤ÏµÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏBEV¤ÈPHEV¹ç¤ï¤»¤Æ1050ËüÂæ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯¤«¤é55%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï680ËüÂæ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï25.6%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£¤â158ËüÂæ¤ÎÈÎÇä¤òµÏ¿¤·¡¢29%¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤ÏÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎÀ¯ºö»Ù±ç¤È´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Ç¤ÏÃ¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤Ë´ð¤Å¤ÅÅÆ°²½¤Î¿ä¿Ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÈÀ¯ºö»Ù±ç¡¢À½Â¤´ðÈ×¤Î¶¯¤µ¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤âµ»½Ñ³«È¯ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¤ÈÊ¬ÀÏ»ëÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÊPMSM¡¢Í¶Æ³¥âー¥¿ー¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡ÊBEV¡¢PHEV¡Ë¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦Çä¾å¹â¡¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »º¶ÈÊ¬ÀÏ
À¯ÉÜÀ¯ºö¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ô¾ì¤Î¿ä¿ÊÍ×°ø¤È²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°èÊ¬ÀÏ
³ÆÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤Î°ã¤¤¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢À®Ä¹Í¾ÃÏ¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾ÍèÍ½Â¬
2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì¼ûÍ×¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ²ÄÇ½À¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
