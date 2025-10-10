¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ê³¤³°¡Ë¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ê³¤³°¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÈ¯É½
¡öNTT¥Çー¥¿¤ÈNippon Gases¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½
¡ÚÂçºå2025Ç¯10·î10ÆüANSA¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ø¤Î2·ï¤Î°ÕµÁ¤¢¤ë¿·µ¬Åê»ñ¤¬¡¢10·î9ÆüÌÚÍËÆü¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFrom Japan to Lombardy¡§the reasons behind a choice through the testimonies of businesses¡ÊÆüËÜ¤«¤é¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢¤Ø¡§´ë¶È¤Î¾Ú¸À¤Ë¤ß¤ë¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÎÍýÍ³¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
NTT¥Çー¥¿¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÎLudovico Diaz»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´ë¶È¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÍøÅÀ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¸³¤Ç¤¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¡¢¥ß¥é¥Î¸©¤Ë·úÀß¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Diaz»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ç15Ç¯´Ö»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6000¿ÍÄ¶¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï6²¯¥æー¥í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢²¤½£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¥é¥Î¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌò³ä¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Eduina Marino¼ÒÄ¹·óCEO¤¬ÂåÉ½¤¹¤ëNippon Gases Italia¤Ï¡Ö¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¥°¥¢¥ë¥À¥ßー¥ê¥ª¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥¬¥¹½¼Å¶½ê¤ò·úÀß¤·¡¢»º¶ÈÍÑ¤ª¤è¤Ó°åÎÅÍÑ¥¬¥¹¤òÀ¸»º¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Marino»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡Ö»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÆÃ½¸¥¦¥¤ー¥¯¡Ê1½µ´Ö¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¡ÊCommissioner General¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¿ー¥Ë¡ÊMario Vattani¡Ë»á¤È¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£·ÐºÑ³«È¯Ã´ÅöµÄ°÷Guido Guidesi»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Guidesi»á¤Ï¤³¤Î²ñµÄ¤ò¡Ö¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤ÈÆüËÜ¤Î´Ö¤Î·ÐºÑÅª¡¢À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡Ö¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î50%°Ê¾å¤òÍÊ¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÁíÇä¾å¹â¤Î38%¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎ¾·ÐºÑ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ïµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¡¢¤½¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÎÀè¿ÊÅªÀ½Â¤¶È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢MIMITÉûÄ¹´±¤ÎDavide Amorosi»á¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î³°¹ñÅê»ñ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëÆ±¾Ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¸»º¹½Â¤¤Ø¤ÎÅý¹ç¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÍ¥¤ì¤¿Îã¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Invest in Lombardy¤ÎÅê»ñ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎMarco Fedato»á¤Ï¡Ö¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê³×¿·Åª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡ÖInvest in Lombardy¤Ï¡¢À®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë³°¹ñ´ë¶È¤ÎÍê¤ì¤ë°ÆÆâÌò¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á»°É©½Å¹©¶È¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ç¥Ö¥ì¥·¥¢¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¿ー¥Ü¥Ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜËÜ¼Ò¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤äº£¸å¤Î³«È¯·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼ÒCEO¤ÎPaolo Bertuzzi»á¤Ï¡Ö2025Ç¯¤«¤é¥Ö¥ì¥·¥¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤È´ÉÍý¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÃÏÇ®ÉôÌç¤Î³ÈÂç¤È»º¶ÈÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¤ÎÅÅ²½¤ËÅê»ñ¤¹¤ë»º¶È·×²è¡×¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥½ー¥¹¡§General Commissioner¡Çs Office of Italy for Expo 2025 Osaka