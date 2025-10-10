¥¥ª¥¯¥·¥¢¡§RocksDB¤Ë¤ª¤¤¤ÆSSD¤Î¼÷Ì¿¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê£¿ôSSD RAID¹½À®¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ßÁýÉýÎ¨¡ÊWAF¡Ë¤òÄã¸º
Åìµþ--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥¥ª¥¯¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ê£¿ôSSD¤ÎRAID´Ä¶¤ÇSSD¤Î¼÷Ì¿¤ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëRocksDB ¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Êµ¡Ç½³ÈÄ¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿FDP¡ÊFlexible Data Placement¡ËÂÐ±þSSD¤òÍÑ¤¤¤¿ RocksDB¤Ë¤Æ¡¢Ê£¿ôÂæSSD¹½À®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²þÁ±¸ú²Ì¤ÎÆ°ºîÅ¸¼¨¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Î¥¼¤Ë¤Æ10·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëOpen Compute Project (OCP) Global Summit¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
RocksDB¤Ï¡¢À¸À®AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÀÇ½¤Ê¸¡º÷¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÍúÎò¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤RocksDB¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢4Âæ¹½À®¤ÎRAID 5¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ñ¤¹þ¤ßÁýÉýÎ¨¡ÊWAF¡Ë¤òÌó46¡óºï¸º¤·¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òMDRAID¤ÎÌó8.22ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹(Ãí1)¡£2Âæ¹½À®¤Î¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢WAF¤òÌó1/3¤Ëºï¸º¤·¡¢MDRAID¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.45ÇÜ¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿(Ãí1)¡£¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤òÏ¢Â³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ÎÃÇÊÒ²½¤òËÉ¤®¡¢¥¬¥Ùー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OCP Global Summit¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Öー¥¹¡ÊA51¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢KIOXIA XD8¥·¥êー¥ºSSD¤òÍÑ¤¤¤¿RocksDB¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½àÅª¤ÊLinux™ RAID¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢RocksDB¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2Âæ¹½À®¤ÎRAID 1¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀÇ½¸þ¾å¤ÈWAFºï¸º¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
RocksDB ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙÃæ¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êµ»½Ñ¡¢SSDÀ©¸æµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿ÇÛÃÖ´ÉÍýµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤µ»½Ñ·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡¡ÀÇ½²þÁ±¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025 Ç¯ 10 ·î 10 Æü»þÅÀ¤ÎKIOXIA XD8 ¥·¥êー¥º¤òÍÑ¤¤¤¿É¾²Á´Ä¶¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦OCP¡¢Open Compute Project¤Ï¡¢the Open Compute Project Foundation ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤êµöÂú¤ò¼õ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Linux¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëLinus Torvalds¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*ËÜ»ñÎÁ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡ÊÀ½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¿»ÅÍÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
