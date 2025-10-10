¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¢°ñ¾ë¸©Á´°è¤Ç¶µ°éDX²ÃÂ®²½¿ä¿Ê»ö¶È»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò³«»Ï
IT´ØÏ¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿ÍºàÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡¦Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§½ÕÌ¾·¼µª¡¢³ØÄ¹¡§¿ù»³ÃÎÇ·¡Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¡Ø°ñ¾ë¸© ¹âÅù³Ø¹»DX²ÃÂ®²½¿ä¿Ê»ö¶È°èÆâ²£ÃÇÅª¤Ê¼èÁÈ»Ù±ç¶ÈÌ³¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù¤Ë¤ª¤±¤ëDX²ÃÂ®²½¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿°èÆâ²£ÃÇÅª¤Ê¼èÁÈ»ö¶È¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ñ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾ðÊó²Ê¶µ°÷¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤È¶µ¿¦°÷Á´ÂÎ¤ÎÀ¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ò¶¦Í¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸©Á´ÂÎ¤Î¼èÁÈ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóII¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤¡¢À¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤¡¢ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¡ÊÂç³Ø¡¢´ë¶È¡¢¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤Î»ë»¡¸¦½¤¡¢¼ÂÁ©»öÎã¶¦Í²ñ¡¢DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÈ¯É½²ñ¡¢DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤ÎPRÆ°²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Â¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡Ê¹âÅù³Ø¹»DX²ÃÂ®²½¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¤È¤Ï
¹âÅù³Ø¹»¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÅù¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¡¢¿ô³ØÅù¤Î¶µ°é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¸Íý²£ÃÇÅª¡¦ÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë³Ø¹»¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê´Ä¶À°È÷¤Î·ÐÈñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç1,191¹»¤Î¹â¹»¤¬ºÎÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ñ¾ë¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÅö»ö¶È¤Î¼èÁÈ
Åö»ö¶È¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤¬¸©Æâ¤Î¾ðÊó²Ê¶µ°÷¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¡¢¶µ¿¦°÷Á´ÂÎ¤ÎÀ¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ーÄêÃå¡¢¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î¸©¼èÁÈ¤ÎPR¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Î©¹âÅù³Ø¹»ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë°èÆâ²£ÃÇ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î6¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
1 ¡Ö¾ðÊóII¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤
2 À¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤
3 ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¤Î»ë»¡¡¡¡¡
4 ¼ÂÁ©»öÎã¶¦ÍÈ¯É½²ñ
5 DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÈ¯É½²ñ
6 DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤ÎPRÆ°²è¤ÎÀ©ºî
¢£Åö»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çÆâÍÆ
£±.¡Ö¾ðÊóII¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤
¡Ö¹âÅù³Ø¹»³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¡ÊÊ¿À®30Ç¯¹ð¼¨¡Ë²òÀâ¾ðÊóÊÔ Âè1Éô Âè2¾Ï Âè2Àá ¾ðÊóII¡×¤ò´ð½à¤È¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ôÍý¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¦AI¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä»ØÆ³Ë¡¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¥éー¥Ë¥ó¥°Åù¡Ë¡¢É¾²ÁË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¶µºà¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¸¦½¤¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åù¤Î¼Â»Ü´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦½¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò³Æ³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÅù¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¤ä´Ä¶¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶µºà¤ò¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó²Ê°Ê³°¤Î¶µ°÷¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢À¸À®AI¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°÷¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£².À¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤
Åö¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ëÅù¡ÊÆ°²è¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿e¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¹ÖºÂ¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ä¿ôÂ¿¤¯¤Î¹âÅù³Ø¹»¶µ°÷¸þ¤±À¸À®AI³èÍÑ¸¦½¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆ°²è¶µºà¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸À®AI¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³µÍ×¤È²òÀâ¡×¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÎ±°ÕÅÀ¡×¡Ö¹»Ì³¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸À®³èÍÑ»öÎã¡×¡Ö¼ø¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ»öÎã¡×Åù¤Î¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¤Î»ë»¡
ÀèÃ¼Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò»ý¤Ä¼óÅÔ·÷¤Î´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÎ¸³¤äÍ¼±¼Ô¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ò³Ø¹»¸½¾ì¤Ø´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¼ÂÁ©»öÎã¶¦Í²ñ
¸©ÆâºÎÂò¹»¤Î¼ÂÁ©»öÎã¶¦Í²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Î¼èÁÈ¤ä²ÝÂêÅÀ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Á´ÂÎ¤Î¼èÁÈ³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ.DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÈ¯É½²ñ
¸©Æâ¤ÎºÎÂò¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃµµæ³èÆ°¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸©ÆâºÎÂò¹»¤È¸©³°ºÎÂò¹»¤Î¼èÁÈ»öÎã¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¡Ê¹â¹»À¸¡¢¹â¹»¶µ°÷¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢Ãæ³ØÀ¸¡Ë¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¶.DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤ÎPRÆ°²è¤ÎÀ©ºî
¸©Æâ¤ÎºÎÂò¹»¤Îº£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹»¤Î¼èÁÈ»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿PRÆ°²è¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ñ¾ë¸©¡Û
https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/
°ñ¾ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡Ö¿Íºâ¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È°éÀ®»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤òÄó¶¡¤·ÁÏÂ¤ÎÏ¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ÎÞ¾ÍÜ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IT¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ö¡ÖITÌ¤Íè¹â¹»¡×¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹â¹»¡×¤ò¿·Àß¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤¿AIµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸©Î©¹â¹»17¹»¤ò¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¸Íý²£ÃÇÅª¤ÊÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
https://www.dhw.co.jp/
1994Ç¯10·î¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ÂÁ©Åª»º³Ø¶¨Æ±¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«¹»¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤ËÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤ÈÁ´¹ñ¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ËWeb¤ä¥éー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉSTUDIO¡×¡¢¤½¤·¤Æe¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¹ÖºÂ¡Ö¥Ç¥¸¥Ï¥ê¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÅ¸³«¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ßICT¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¹âÅÙ¿Íºà°éÀ®µ¡´Ø¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Ø±¡¡ÊÀìÌç¿¦¡Ë¡×¡¢Íâ2005Ç¯4·î¤Ë»ÍÇ¯À©Âç³Ø¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Ø¡×¤ò³«³Ø¡£
ÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Ø³«³Ø»þ¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ°²è¶µºà¤ÈÂÐÌÌ¼ø¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á½Î¡¦¾ã³²¼Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2015Ç¯4·î¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»ÖË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÍÜÀ®³Ø¹»¡Ö¥¸ー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê¸½¡§¥¸ー¥º¡Ë¡×¤ò³«¹»¤·¸½ºß¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¡¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ò³«¹»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤Î¿Íºà°éÀ®¤È»º¶È¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£