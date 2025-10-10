¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¶å½£°ì Âç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø¤Ï£Ê £Ò ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤Ç¡ª
¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
£± ±¿Å¾Æü 2025 Ç¯11 ·î15 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£² Î×»þÎó¼Ö¤ÎÄä¼Ö±Ø¡¦»þ¹ï
£³ ¤½¤ÎÂ¾
JR ¶å½£¤Ç¤Ï¡¢2025 Ç¯11 ·î15 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶å½£°ì Âç²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë
È¼¤¤¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£± ±¿Å¾Æü 2025 Ç¯11 ·î15 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£² Î×»þÎó¼Ö¤ÎÄä¼Ö±Ø¡¦»þ¹ï
¡Úº´À¤ÊÝÊýÌÌ¡Û
¡ÚÇîÂ¿ÊýÌÌ¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¡Û¡Ê¢¨»ØÄêÀÊ¤Ï10 ·î15 Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10 »þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡Ë
¡ÚÄ¹ºêÊýÌÌ¡Û
£³ ¤½¤ÎÂ¾
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢JR ¶å½£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824) ¢¨Î×»þÉáÄÌÎó¼Ö¤Ï2025 Ç¯10 ·î20 Æü¡Ê·î¡ËÈ¿±ÇÍ½Äê