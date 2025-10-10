¥¢¥´¥À¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½
¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¢¥´¥À¡ÊAgoda¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ª¤è¤Ó½ÉÇñ»ÜÀß¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷Ä£¡ÊJTA¡Ë¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Ê¤á¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¤Ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥´¥À¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È½ÉÇñ»ÜÀß¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¤ä±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
________________________________
¢£ ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å
¥¢¥´¥À¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î²ÝÂê¸¡ÃÎ¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÔÀ°¹ç¤ò»öÁ°¤ËÆÃÄê¡¦½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÁ¶â¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÃ´Åö¼Ô¤¬Éô²°¾ðÊó¤Î¸í¤ê¤ò¿×Â®¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ÉÍýµ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
________________________________
¢£ ¤è¤ê¸·³Ê¤Ê¥Ý¥ê¥·ー±¿ÍÑ
¥¢¥´¥À¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò°·¤¦Âè»°¼Ô¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·³Ê¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢°ãÈ¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ª¤è¤ÓÎ¹¹Ô¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________
¢£ ¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤ËÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë24»þ´Ö365Æü¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëü¤¬°ì¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½¾Íè¤è¤ê¼ê¸ü¤¤Êä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________
¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±¤Ï¡¢¥¢¥´¥ÀCEO ¥ª¥à¥ê¡¦¥âー¥²¥ó¥·¥å¥¿ー¥ó»á¡ÊOmri Morgenshtern¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤¬¡¢´Ñ¸÷Ä£(JTA)¤ª¤è¤Ó½ÉÇñ»ÜÀß¥Ñー¥È¥Êー¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥´¥ÀCEO¡¡¥ª¥à¥ê¡¦¥âー¥²¥ó¥·¥å¥¿ー¥ó»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿¿¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷Ä£¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½õ¸À¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥´¥À¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
________________________________
¢£ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß
¥¢¥´¥À¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È´ðÈ×¤Î³È½¼¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¤Ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·µòÅÀ¤Ï¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥´¥À¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢²£ÉÍ¤Ë¤ÏÀìÇ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥±¥¢¥Áー¥à¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥´¥À¤ÏÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥´¥À¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥Áー¥à¤ÈÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥´¥À¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¶¨µÄ²ñ¡ÊGSTC¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¸¦½¤¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--½ªÎ»-
¥¢¥´¥À(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¥¢¥´¥À¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ600Ëü¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ò¶õ·ô¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤Ç¤´Äó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤ò¤ª¥È¥¯¤ËÎ¹¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥´¥À¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈAgoda.com¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤¬39¥ö¹ñ¸ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¾¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ÏÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Booking Holdings¡ÊNasdaq: BKNG¡Ë»±²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥´¥À¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎËÜ¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦27¥ö½ê¤ÎµòÅÀ¤Ç7,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÊØÍø¤ÊÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.agoda.com/