ÉÁ¤­²¼¤í¤·¸¶²è¥é¥Ù¥ë¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê 2ËÜ¥»¥Ã¥È ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä～ëÝ»³ÁÏ»á¤Î¸Î¶¿¡¦ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÇß¼ò～

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤ä¤ÞÌ´¹©Ë¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ¶¶ ÂÙÊå¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¥é¥Ù¥ë»ÅÍÍ¤ÎÇß¼ò2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¥é¥Ù¥ë
¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê 2ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
～ëÝ»³ÁÏ»á¤Î¸Î¶¿¡¦ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÇß¼ò～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤ä¤ÞÌ´¹©Ë¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ¶¶ ÂÙÊå¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¥é¥Ù¥ë»ÅÍÍ¤ÎÇß¼ò2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ»á¤ÎÆÃÊÌ´Æ½¤¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºîÉÊ¤È¸Î¶¿¤ò·ë¤Ö¡ÉÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ëÝ»³»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ë¤Ï¡¢Æ±»á¤Î¤´¼Â²È¤Ç¤â±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇßÇÀ²È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤ÆÇß¼òÂ¤¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤ä¤ÞÌ´¹©Ë¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»á¤Î¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÇØ·Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<´ë²èÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
¡¡¡ÖÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤¬¤¢¤ëÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ï¡¢»³´Ö¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢Çß¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇºÎ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÆî¹âÇß¤äòô½ÉÇß¤ò»È¤¤¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ËÜ³ÊÇß¼ò¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ëÝ»³»á¤Î¤´¼Â²È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Çß¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊª¸ì¡×¤È¡ÖÅÚÃÏ¡×¤¬°ìËÜ¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î´¶¼Õ――¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¾Êý¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
<¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>¢£¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Îµ²±¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ë―ÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤ÈÌ¾¥·ー¥ó¤ÇºÌ¤ë¸ÂÄê»ÅÍÍ
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¶²è¥é¥Ù¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤Î¸¶²è¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢²¿¤òÆÏ¤±¤¿¤é°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ëÝ»³»á¤´¼«¿È¤¬¹½ÁÛ¤·ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡¢ ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÚ¤Î²¼¤ËºÆ¤Ó½¸¤¦¾ð·Ê¡£ÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤È½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¶ºî¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤½¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸¶²è¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¿ô¡¹¤Î¥·ー¥ó¤ò¥³¥éー¥¸¥å¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤Èå«¡¢·è°Õ¤È³ëÆ£――ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Èµ²±¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Êª¸ì¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ëÝ»³»á¤´ËÜ¿Í¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Î¤´¼Â²È¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤ÎÇß¼ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¡¦È¢¡¦Ì£¤ï¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢¡ÈºîÉÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¶¿ÅÚ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Çß¼ò¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Î½Å¸ü¤Ê´¶Æ°¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê2ËÜ¥»¥Ã¥È¡£ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤ò¿´¤Ë»Ä¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ü¥È¥ë¥é¥Ù¥ë¡Û
¡Ú´Ñ¾ÞÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡Û
<ëÝ»³»áÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸>
<Çß¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>¢£Æî¹âÇß¤Î¤³¤À¤ï¤êÇß¼ò ― Á¯ÅÙ¡¢À½Ë¡¡¢¼ÂÀÓ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÈÂ¢¸µ¼«Ëý¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ
¡¡¡Ö¤³¤À¤ï¤êÇß¼ò¡×¤Ï¡¢Çß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¤¬¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢Æî¹âÇß¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤ÊÇß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Â¢¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¡£
¡¡¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤Ë»Å¹þ¤ß¤Ø¤È°Ü¤µ¤ì¤ëÇß¤Ï¡¢²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤ê¡¦»ÀÌ£¡¦´Å¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ¤â¾õÂÖ¤Î¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¨¥¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö°Ê¾å¤Î½ÏÀ®¤ò·Ð¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¹âÇß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤Ê»ÀÌ£¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£°û¤ß¸ý¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¸å¤Î°ìÇÕ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Çß¤ÎÁªÄê¡¢ÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢½ÏÀ®¡¢¤½¤·¤ÆÉÓµÍ¤á¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤êÇß¼ò¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËÜÊª¤òÃÎ¤ëÊý¤Ë¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤°ìËÜ¡É¤Ç¤¹¡£
¢£Çß²Öà¥Ì¡¡¡Ì¡ ― ½ÏÀ®¤ÎÌ¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤
¡¡¡ÖÇß²Öà¥Ì¡¡Ê¤Ð¤¤¤«¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Çß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¤¬¸Ø¤ë2¼ï¤Î½ÏÀ®Çß¼ò――¡Ö3Ç¯½ÏÀ®¤æ¤á¤Ò¤Ó¤¡×¤È¡ÖÃ®»Å¹þ¹âµéÇß¼ò¤æ¤á¤Ò¤Ó¤¡×¤òÆÈ¼«¤ÎÈæÎ¨¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö3Ç¯½ÏÀ®¤æ¤á¤Ò¤Ó¤¡×¤Ï¡¢´õ¾¯¤Êòô½ÉÇß¡Ê¤ª¤¦¤·¤å¤¯¤Ð¤¤¡Ë¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ê»Å¹þ¤ß¤È3Ç¯¤Î½ÏÀ®¤ò·Ð¤Æ¡¢²Ì¼Â¤Î»Ý¤ß¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¡ÖÃ®»Å¹þ¹âµéÇß¼ò¤æ¤á¤Ò¤Ó¤¡×¤Ï¡¢¡Ö£³Ç¯½ÏÀ®¤æ¤á¤Ò¤Ó¤¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥ªー¥¯Ã®¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ÆÄ¹´ü´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£Ã®¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡¢Í¾±¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¯ºàÍ³Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍÎ¼ò¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊË§½æ¤Ç½Å¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2¼ï¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÇß¤Î¹á¤ê¤È¡¢Ã®Í³Íè¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥³¥¯¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¡£¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë»Ä¤ëÍ¾±¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èà¥Ì¡¡É¤Èºé¤¯Çß¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¡¢Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ3ÅÙ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼òÎà´Ø·¸¼Ô¤äÇß¼ò¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇß¼ò¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë°ìËÜ¤È¤·¤Æ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤ÈÉ÷³Ê¤òÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¿¼¤¯Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½é²óÈÎÇä¤Ç¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×µÚ¤Ó¡ÖÆ»¤Î±Ø ¿åÊÕ¤Î¶¿¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊ¾ðÊó¡ä
◼¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡§ ÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¥é¥Ù¥ë ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê£²ËÜ¥»¥Ã¥È
◼ÍÆÎÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¹âÇß¤Î¤³¤À¤ï¤êÇß¼ò 500ml¡¢Çß²Öà¥Ì¡ 500ml
◼½é²óÈÎÇä¿ô ¡¡¡§ £´,000¥»¥Ã¥È
◼´õË¾¾®Çä²Á³Ê ¡§ 5,000±ß¡ÜÀÇ
◼ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡¡ ¡§ Çß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¢Æ»¤Î±Ø ¿åÊÕ¤Î¶¿¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¢Çß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤ÞEC¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ï11·î£±£°Æü¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ»á¤¬¡Ö¸Î¶¿¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ß¥«¥µ¥Þー¥¯¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ëÝ»³»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤ª¤³¤·³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÏÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³¤³°¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ÏÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£