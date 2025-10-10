°¦ÃÎ¤ÇËÜµ¤½Ð¤¹¤¼¡ªLifeFitÂç´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFiT¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£·ÃÂ¿¡¢°Ê²¼¡ÖFiT¡×¡Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖLifeFit¡×¤Ë¤Æ¡Ö°¦ÃÎ¤ÇËÜµ¤½Ð¤¹¤¼¡ªLifeFitÂç´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°¦ÃÎ¤ÇËÜµ¤½Ð¤¹¤¼¡ªLifeFitÂç´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖLifeFitÁíÁªµó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000071368.html)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤¬Âè1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤´»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖLifeFit ¿·±ÉÅ¹¡×¤òÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¸¥à¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢LifeFit¤ò¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°¦ÃÎ¤ÇËÜµ¤½Ð¤¹¤¼¡ªLifeFitÂç´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°¦ÃÎ¸©¸ÂÄê¤Ç¼Â¼Á3¥ö·îÌµÎÁ¤ÇÄÌ¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ1
¡ÚÄê´ü¥Á¥±¥Ã¥È½é²ó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡ª¡ÛÄê´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê30Æü·ÀÌó¡Ë¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Äê´ü¥Á¥±¥Ã¥È(30Æü¥×¥é¥ó/360Æü¥×¥é¥ó)¤¬½é²ó100¡óOFF
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§NGY25MAJI
¢¨Äê´ü¥Á¥±¥Ã¥È½é²ó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê30Æü·ÀÌó¡Ë¤ÈÄê´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê360Æü·ÀÌó¡Ë¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨360Æü·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤Ï360Æü¤Î·ÑÂ³ÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨É¬¤º¹ØÆþ»þ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ²èÌÌ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½é²ó·èºÑ¤Î¤ßµºÜ¤Î³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó·èºÑ¤«¤éÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ç¤Î·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ2
¡ÚÀèÃå200Ì¾ÍÍ¡ÛAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 7,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬¤ÇÆþ²ñ¤·¡¢Æþ²ñÆü¤«¤é3¥ö·î´Ö·ÑÂ³¤·¤ÆºßÀÒ¤µ¤ì¤¿²ñ°÷ÍÍ(ÀèÃå200Ì¾ÍÍ)¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 7,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ²ñ¤«¤é3¥ö·î´Ö¤Î·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢4¥ö·îÌÜ¤Ë¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¥áー¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ3
Æ±»þ³«ºÅ¡ªSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÄÉ²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥é¥Õ¥£¥Ã¥È ¤È¤¤É¤ ¥¿ー¥È¥ì¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー&¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#°¦ÃÎ¤ÇËÜµ¤½Ð¤¹¤¼¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ä¥¤ー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÄÉ²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§X¡ÊµìTwitter¡Ë¥é¥Õ¥£¥Ã¥È ¤È¤¤É¤ ¥¿ー¥È¥ì¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
ID¡§@RafitandTartle
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¨¾ÜºÙ¤äÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ºÇ¿·±Ô¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖLifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇºÇÃ»1Ê¬¡¦24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¸¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¡Ê30Æü ÀÇ¹þ3,058±ß~¡Ë¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤ä´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥¸¥àÍøÍÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000071368.html)¡¦Å¹ÊÞ¸¡º÷¤äº®»¨¾õ¶·¤Î³ÎÇ§Åù¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡ä
ÎÁ¶â¡§£±.Äê´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê360Æü·ÀÌó¡Ë3,058±ß~¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/30Æü
¡¡¡¡¡¡£².Äê´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê30Æü·ÀÌó¡Ë 3,278±ß~¡ÊÀÇ¹þ¡Ë /30Æü
¡¡¡¡¡¡£³.ÅÔÅÙ¥Á¥±¥Ã¥È 550±ß~¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/1²ó¡¡
Æþ²ñ¡¦´ÉÍýÈñÅù0±ß
¢£¡ÖLifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÆÃÄ§£±.¡ÛÎÉ¿´Åª¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó
30Æü2,780±ß~¡ÊÀÇ¹þ3,058±ß~¡Ë¤«¤éÄÌ¤¨¤Æ¡¢Æþ²ñ¡¦µÙ²ñ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ê¤É°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¶âÁ¬ÌÌ¤¬ÉéÃ´¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÄ§£².¡ÛÍøÍÑÁ°¸å¤Î¼êÂ³¤¤¬ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë
LifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»æÌÌ¤Ë¤è¤ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¸ýºÂ°úÍî¿½ÀÁÅù¤ÎÆþ²ñ¼êÂ³¤¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖLifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥¸¥à¤ÎÆþ²ñ¡¦Âà²ñ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂ¨»þ¤Ë´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÊªÍý¥ー¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥³ー¥É¤ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥²ー¥È¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§£³.¡Û½¼¼Â¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤È´ÛÆâÀßÈ÷
½é¿´¼Ô～¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¤¬²÷Å¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¼ïÎà¡¢Âæ¿ô¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ã¥ïーÀßÈ÷¤Ê¤É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤ÎÍøÊØÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¸¥à¤´¤È¤ËÀßÈ÷´Ä¶¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLifeFit¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLifeFit¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ÅÍÍ¡¢ÀßÈ÷¤äÉ¬Í×È÷ÉÊ¡¢±¿±Ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÁ´¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯Â¦ÌÌ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¤¢¤ë¿·µ¬»ö¶È¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÌµ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ö¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒFiT¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¡×¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤Ë·Ç¤²¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»²²ÃÎ¨¤¬Äã¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·ò¹¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
FiT¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥¢»ö¶È¤È¤·¤ÆºÇ¿·±Ô¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖLifeFit¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLifeFit¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤ËITµ»½Ñ¤ä¼ê·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤½¼¼Â¤·¤¿¥Þ¥·¥óÀßÈ÷¤ò24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤ÈÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¸¥à±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LifeFit¥æー¥¶ー¤Î¥¸¥à¤Ø¤ÎÍèÅ¹²ó¿ô¤ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥ïー¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥±¥ó¥³ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·ò¹¯»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLifeFit¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯¤¬³ð¤¦ºÇ¿·±Ô¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç183Å¹ÊÞ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¸½ºß¡Ë
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFiT
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌÆó¾ò²¼¥ë°ìÇ·Á¥ÆþÄ®537ÈÖÃÏ20 FIS¸æÃÓ¥Ó¥ë405
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÃÆ£ ·ÃÂ¿
ÁÏ¶È¡§2020Ç¯12·î
