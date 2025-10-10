¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤Î¥ÐーÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡¡¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー»Üºö¤ò¶¯²½³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äÅ´Æ»Ï¢·È»Üºö¤òÅ¸³«
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡Ê°Ê²¼¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¢¨1¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ìë´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©Å¹¤Î¼þÍ·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¹ÁÄ®¿À¸Í¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥ÐーÊ¸²½Åù¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥Ñ¥ó¥ÕºîÀ®¤äÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌë¤Î²óÍ·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ìë´Ö¡ÊÆüË×¤«¤éÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³èÆ°¤ò»Ø¤·¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë ÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Ìë´Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò³È½¼¤·¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ÃÈñ³èÆ°¤äÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£±¡Ë¡ØKobe Bars¡Ù¡¡¿À¸Í¤Î¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±Ñ¸ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ç³°¹ñ¿Í¤Î±ä¤Ù½ÉÇñ¼Ô¿ô¤¬63Ëü¿ÍÇñ¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ40¡ó¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñÀÒµÒÁ¥¤Î¿À¸Í¹ÁÆþ¹Á¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿Í¤Î»ÔÆâ´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¿À¸Í¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Î½¢¹Ò¤ò·Àµ¡¤È¤·¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÌë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¹ÁÄ®¿À¸Í¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±Ñ¸ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¹Á³«¹Á¸å¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¾ÍÎ¤«¤é¤ÎÁ¥¾è¤ê¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤Î¥Ðー¤òË¬¤ì¤ÆÆø¤ï¤¤°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥ÐーÊ¸²½¤ä¡¢º£¤Ê¤ªÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¡¢¿·¤¿¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ðー¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¿À¸Í¤¬¸Ø¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ðー¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥¯¥½¥í¥¸ー¢¨2¡¢¥Æ¥£¥¢¨3¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é·×8Å¹ÊÞ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨2 ¥ß¥¯¥½¥í¥¸ー¡Êmixology¡Ë¤È¤Ï¡Ömix¡Êº®¤¼¤ë¡Ë¡× ¤È¡Öology¡Ê²Ê³Ø¡¢³ØÌä¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì
¡¡¡¡ ¤Ç´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ÈÁÏÂ¤
¢¨3 ¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¥ó¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¡ËÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Æî¹ñÉ÷¤ÎÊ·°Ïµ¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¿À¸Í¤Ç¥Ðー¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¡¢·ÇºÜÆâÍÆ¤Î°ìÉô¡ÊÆüËÜ¸ìÌõÈ´¿è¡Ë
¡¦¿À¸Í¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥ÐーÂÎ¸³¤ò
¡Ö¥Ðー¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥íー¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è
¡¡¤¦¡£¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¡£
¡¦¿À¸Í¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ïµæ¶Ë¤ÎÃÏ¸µ¥¬¥¤¥É
¡¡¿À¸Í¤Î¥Ðー¥·ー¥ó¤ÏÅ¹ÊÞÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢ÊªÃÎ¤ê¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼¡¤ËË¬¤ì¡¡
¡¡¤ë¤Ù¤±£¤ì¤¿Ì¾Å¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê(¿À¸Í¶õ¹Á¡¢¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¢¿À¸Í»ÔÁí¹ç¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー)Åù¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¥Çー¥¿¡Û
¡¡https://www.feel-kobe.jp/app/wp-content/uploads/kobe.barmap_en.pdf
¡Ê£²¡ËJRÀ¾ÆüËÜ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥Ðー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°À¸³è¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ö¿À¸ÍÀþ¤¨¤¨¤ä¤óÌ¥ÎÏÈ¯¸«¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤Ç¤Ï¡¢½©¥·ー¥º¥ó¡¢Åß¥·ー¥º¥ó¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Ðー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¹ÁÄ®¿À¸Í¤Î¥Ðー½ä¤ê¡×¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®Åù¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤È¤·¤Æ¤â¡¢500Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ê2025Ç¯9·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¡ÖWESTER¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¿À¸Í¤Î¥Ðー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¼Â»Ü»þ´ü¡Û
¡¡½©¥·ー¥º¥ó¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë～2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆüÍË¡Ë
¡¡Åß¥·ー¥º¥ó¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·îÍË¡Ë～2026Ç¯ 2·î15Æü¡ÊÆüÍË¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û
¡¡¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Ðー11Å¹ÊÞ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33788/table/181_1_4d22390965ec75bf91581c4f73c99933.jpg?v=202510100257 ]
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¾ÞÉÊ
¡¡£±.£¶¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃ£À®
¡¡¡¡¿À¸Í¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¶¶ËÜÏÂÌé»á¤¬ßäÀù¤¹¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥é¥ô¥Ëー¥ë¡×
¡¡¡¡¥³ー¥Òー¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°5ÂÞ¡Ê15Ì¾¡Ë
¡¡£².Á´11¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃ£À®
¡¡¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¹ÁÄ®¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー
¡¡¡¡¡Ö¥ªー¥ë¥É¥×¥ë¥È¥Ëー ¥Ïー¥Ðー¡×¡Ê£µÌ¾¡Ë
¢¨¥·ー¥º¥óËè¤ËÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡££².¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥µ¥¤¥È¡Û¡¡¡¡
¡¡https://www.nta.co.jp/maas/kobesensr
¡¡¢¨½©¥·ー¥º¥ó¡¦Åß¥·ー¥º¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï10·î14Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¤«¤é¸ø³«
¡¡¢¨¥Ðー°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿À¸Í¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤äÏ»¹Ã»³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â³«ºÅ¤µ¤ì
¡¡¡¡¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¡
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Î²óÍ·¤È¾ÃÈñ¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢ºÎÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºÎÂò»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡×¤Ç¤Î¥Ä¥¢ーÅù¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶âºÎÂò»ö¶È¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¡Û
https://www.city.kobe.lg.jp/a64051/nighttimeeconomy2.html
¡Ú¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡Û
https://kobe-door.feel-kobe.jp/
¡Ê£´¡Ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡Ê°ìºâ¡Ë¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡¡´Ñ¸÷Éô
TEL¡§078-262-1916 e-mail¡§tourism_promotion@kcva.or.jp
Ã´Åö¡§»°Åè¡¦±©Åì¡Ä¡ØKobe Bars¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡§¾¾ËÜ¡¦±§Ìî¡Ä¡Ö¿À¸ÍÀþ¤¨¤¨¤ä¤óÌ¥ÎÏÈ¯¸«¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×Â¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ