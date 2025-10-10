¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙÊüÁ÷³«»ÏµÇ°¡ª¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡ÖABEMA¡×¤Ë½é³«Àß·èÄê¡ª¡ÈTV¥¢¥Ë¥áÁ´367ÏÃ¡É¤ò10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éËèÆü½ç¼¡ÌµÎÁÊüÁ÷¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½é³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à)7,300ËüÉô¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ2004Ç¯12·î¤«¤é2019Ç¯6·î¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¶õÃÎ±Ñ½©¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Å·¿Í(¤¢¤Þ¤ó¤È)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ÅÅÞ&ÌµÅ´Ë¤¤Ê»ø¡¦ºäÅÄ¶ä»þ¤¬¿·È¬¤ä¿À³Ú¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢Ëü»ö²°(¤è¤í¤º¤ä)¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥®¥ã¥°¤ÈÁÔÀä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¾ð¤äå«¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÄË²÷¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢µÙ»ß¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´367ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤ä¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¡Ö¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤Î³«Àß¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÁ´367ÏÃ¤òËèÆü½ç¼¡ÌµÎÁÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ·îÍËÆüÌë24»þ30Ê¬ÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¤ÏºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¡¢¡ÈËèÆüÌµÎÁ¡É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ³µÍ×
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëOPENÆü»þ¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ～11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://abema.tv/now-on-air/gintama(https://abema.tv/now-on-air/gintama)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëOPEN¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å¡¢1½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷ºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¡ÊÁ´367ÏÃ¡Ë
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP
¥·¥êー¥ºURL¡§https://abema.tv/video/title/13-47
¢§¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÏËè½µ·îÍËÆüÌë24»þ30Ê¬ÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¦ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éËè½µ·îÍËÆüÌë24»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷
½é²óURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Beh7jvFpswzLTh
¢¨ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¶äº²¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Å·¿Í¡Ê±§Ãè¿Í¡Ë¤¬Íè½±¤·¤Æ¡¢ÆÍÇ¡²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä®¡¢¹¾¸Í¡£±§Ãè¿Í¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ËÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ê¤É²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Èº²¡É¤ò»ý¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¬¤¤¤¿¡£ÃË¤ÎÌ¾¤ÏºäÅÄ¶ä»þ¡£ÄÌ¾Î¡¢Ëü»ö²°¡¦¶ä¤µ¤ó¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤ÇÌµÅ´Ë¤¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÄ¶¡¦´ÅÅÞ¡£¤Ç¤â¥¥á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¥á¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¾Ð¤¨¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¡¢¶ä¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡¢ÆÀ¤È¤´Í÷¤¢¤ì¡ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºäÅÄ¶ä»þ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬¡§ºå¸ýÂç½õ
¿À³Ú¡§Å£µÜÍý·Ã
Äê½Õ¡§¹â¶¶Èþ²Â»Ò
¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
¢¨·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù