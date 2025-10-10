こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エンタープライズサーチQuickSolution®は ITRの検索・探索エンジン市場調査でもシェア1位
～「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」で8年連続～
住友電工情報システム株式会社が提供するRAG*1対応のエンタープライズサーチ「QuickSolution®(クイックソリューション)」は、株式会社アイ・ティ・アールが発行する市場調査レポート「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」検索・探索エンジン市場でベンダー別売上金額シェア1位(2024年度実績)を獲得し、8年連続シェア1位(2017年度～2024年度実績)を達成しました。
4つの市場調査*2でシェア1位を達成しているQuickSolution®は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスであるSharePoint OnlineやBoxなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。Officeファイルだけでなく、スキャンした画像PDFや写真なども画像OCR検索で簡単に探し出し、組織全体で業務効率化／ナレッジマネジメント／DXを強力に支援します。
また、生成AI連携(RAG)機能*3により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用しChatGPTなどの生成AIと連携することでエンタープライズ生成AI検索を実現し、膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報をもとに対話形式で情報を得られるため、これまで以上に社内ナレッジ活用を推進します。
2025年8月に発刊された「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」は、株式会社アイ・ティ・アールが日本国内における検索・探索を含む8市場でビジネス向けに特化した製品・サービスのみを対象に調査を行い、収集した情報をもとに評価した市場調査レポートです。
QuickSolution®は、同レポートにおいて、検索・探索エンジン市場でベンダー別売上金額シェア1位(2024年度実績)を獲得し、8年連続シェア1位(2017年度～2024年度実績)となりました。これにより、同レポートを含む4つの市場調査*2にてシェア1位四冠を継続しました。
QuickSolution®は、日本語の構文・意味を解析して、検索文と意味が近い文書を探し出せるセマンティック検索のほか画像OCR検索や類似文書の集約表示など、情報探しを効率化する機能が充実しています。
高速・高精度な検索と直感的で使いやすい検索画面、生成AI連携などが好評を博し、2001年の発売以来、さまざまな業界の企業、官公庁や教育機関などに導入され、2025年8月時点で5,500サーバ以上の導入実績があります。
今後もますます需要が見込まれる、DX時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution®は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。
*1：RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。
*2：QuickSolution®は、下記の4つの市場調査レポートでシェア1位の四冠を達成しました。
富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017～2025年版」検索エンジン パッケージ市場 (ベンダーシェア 2016～2024年度)(9年連続)
アイ・ティ・アール「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」検索・探索エンジン市場：ベンダー別売上金額シェア(2017～2024年度)(8年連続)
デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2019～2025年度版」エンタープライズサーチ／検索エンジン市場：ベンダー別出荷金額・出荷社数シェア(2018～2024年度)(7年連続)(https://mic-r.co.jp/mr/03500/)
富士キメラ総研「人工知能ビジネス総調査 2022年版」ナレッジマネジメントソリューション市場(2021年度)
*3：QuickSolution®の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することにより、セキュアに生成AIを活用できます。
以上
■QuickSolution®について
・Webサイト
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20251010d
・5分で分かるQuickSolution®カタログ＆事例資料
QuickSolution®の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20251010d
・Webセミナー(ウェビナー)のご案内
多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution®の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。
「企業内検索」で、かんたん業務改革！
・企業内検索で業務効率化
・RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果
・ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法
・DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめ
・システムへの検索エンジン組込で競争力強化
お申し込みはこちら
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20251010d
・主な特長
大容量：1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2～3秒で検索、数100TBまで拡張可能
高精度：検索漏れなく重要文書を上位表示、類似文書の集約表示、セマンティック検索(意味・構文を解析)、適合性フィードバック(利用者の行動を検索結果に反映)
サムネイル／ビューワ：検索結果でサムネイル表示、ビューワでヒット箇所を直接表示／ハイライト
生成AI連携：RAG(検索拡張生成)に対応、生成AIが社内情報を回答
簡単・安心運用：直観的な操作性、Click Navi®で技術伝承、充実の権限管理
整理・分類・活用：お気に入り／共有タグで整理・分類、Know-Whoで情報活用
充実の分析機能：検索結果の可視化、文書分類／クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出
豊富な実績：スマホ／タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応
システム連携：純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携
多彩な検索対象：ファイルサーバ(Amazon FSx、Isilon、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、楽々Webデータベース 等の横断検索
■登録商標について
・QuickSolution、クイックソリューション、楽々Document、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。
・ChatGPT、OpenAIは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。
・Amazon Bedrock、AWS、Amazon FSxは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Click Navi、楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・Isilonは、米国 Dell Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・NetApp は、米国 NetApp, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Notesは、HCL Technologies Ltd.の商標または登録商標です。
・Microsoft、Microsoft 365、SharePoint Online、Office、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Box は、米国 Box Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Google、Google ドライブ、Gemini、Vertex AI は米国 Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Garoon、ガルーンは、サイボウズ株式会社の商標または登録商標です。
・ArcSuite は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部
東京 TEL：03-6406-2840
名古屋 TEL：052-533-8704
大阪 TEL：06-6394-6731
福岡 TEL：092-284-0232
Email：qs-visitor@sei-info.co.jp
＜本件に関するお問い合わせ先＞
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL: 06-6394-6754
Email:mkt@sei-info.co.jp
https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20251010d
