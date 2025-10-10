¡ÖÉ±Ï©ÃßÅÅ½ê¡×±¿Å¾³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯10·î10Æü
½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Î¥Ð
Ä¹À¥»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ Â§ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö½Ð¸÷¶½»º¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Î¥Ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÌÚÆî ÍÛ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥Î¥Ð¡×¡Ë¡¢Ä¹À¥»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅç ¹¨Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÄ¹À¥»º¶È¡×¡Ë¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼ÒÉ±Ï©ÃßÅÅ½ê¤òÄÌ¤¸³«È¯¤·¤¿¡ÖÉ±Ï©ÃßÅÅ½ê¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÃßÅÅ½ê¡×¡Ë¤¬¡¢ 2025 Ç¯ 10 ·î 10 ÆüÉÕ¤Ç±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉ±Ï©ÃßÅÅ½ê¡¿2025Ç¯8·î»£±Æ¡Ë
ËÜÃßÅÅ½ê¤Ï¡¢½Ð¸÷¶½»ºÊ¼¸ËÀ½Ìý½êÀ×ÃÏ¤ÎÍ·µÙÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á÷ÇÛÅÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ØÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤¹¤ëÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅÎÏ¤ò½¼ÊüÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÃßÅÅ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì*1¡×¤ä¾Íè¤ÎÈ¯ÅÅ¶¡µëÎÏ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÊÝ¤¹¤ë¡ÖÍÆÎÌ»Ô¾ì*2¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤Î¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËËÜÃßÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å·¸õ¤ä»þ´ÖÂÓ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¤ò»Ù¤¨¤ëÄ´À°µ¡Ç½¤òÃ´¤¤¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½µÚ¤Ó¤µ¤é¤Ê¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡½Ð¸÷¶½»º¤Ï¡¢2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÅÅÎÏ¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃßÅÅÃÓ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Î¥Ð¤Ï¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¤«¤Ä¼«Î©²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¿õÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀßÈ÷ÍÆÎÌ5.0GW¡ÊÆâ¡¢ÃßÅÅ»ö¶È¤Ç0.9GW¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÃßÅÅ»ö¶È¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡Ê·úÀßÃå¼êºÑ¤ß¡Ë¤Ï260MW¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹ñÆâ¤ÎÃßÅÅ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ÈÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹À¥»º¶È¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç²¹¤â¤ê¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÃßÅÅ½ê»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¡¢ÃßÅÅ½ê»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÃßÅÅÃÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ºà¡¢O¡õM¡¦µ»½Ñ¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¡¦¿åÎÏ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿CO2¥Õ¥êーÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ë¤Ï¡¢½Ð»ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥ì¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ë·Ò¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ±Ï©ÃßÅÅ½ê¤Î³µÍ×¡Û
*1 ÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î»Ô¾ì
*2 ¾Íè¤ÎÅÅÎÏ¶¡µëÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò¼è°ú¤·¡¢É¬Í×¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ä°Ý»ýÈñÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ô¾ì
°Ê¡¡¾å
