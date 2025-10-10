¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î4-5³ä¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²È»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»þÃ»¤ò³ð¤¨¤ë¼ýÇ¼¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ýÇ¼·×²è¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬Êë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµá¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤É¹¬¤»½»¤Þ¤¤¡×¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬£±Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢°á²È»ö*¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤ò¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°á²È»ö¤ä¼ýÇ¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â»Ü°Õ¸þ¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç²È»ö¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
*°áÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÀöÂõ¡¢´³¤¹¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¡¢¤¿¤¿¤à¡¢¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î3~4³ä¤Ï¡¢Ê¿Æü¤âµÙÆü¤â°ìÂ©¤Ä¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÌó3~4³ä¤¬¡ÖÊ¿Æü¡¦µÙÆü¤È¤â¤ËËèÆüË»¤·¤¯¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âËö»Ò¤¬ÍÄ¤¤¤Û¤É¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¡¢Ëö»Ò¤¬Ì¤½¢³Ø¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï37.1%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂ©¤Ä¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤êÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²È»ö¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°á²È»ö¤Î¤¦¤Á¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×²È»ö¤ÎËþÂÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡Ö¤¤¤Ä¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂçÂÎËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¤Ï6³ä°Ê²¼¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þÃ»¤äÆ°Àþ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¡×¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ÎÂç·¿¼ýÇ¼¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â»Ü°Õ¸þ¤¢¤ê
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×²È»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°áÎà¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼*¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼Â»ÜÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ãÇ¯É×ÉØ¤Î58.1%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¤«¤±¤ä¤¹¤¤Âç¿Í¤Î°áÎà¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¤òÌ¤¼Â»Ü¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â»Ü°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â»ÜºÑ¤Î¿Í¤È¼Â»Ü°Õ¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬87.1%¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*¤·¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°áÎà¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¼¡¤Ë¡¢°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³°´³¤·°Ê³°¤ÇÀöÂõ¤â¤Î¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Úー¥¹¤äµ¡´ï¡¦ÀßÈ÷¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ï46.4%¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ö¥É¥é¥à·¿ÀöÂõµ¡¡×¤Ï38.3%¡¢¡ÖÍá¼¼´¥Áçµ¡¡×¤Ï26.2%¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÀìÍÑ¤Î²È»ö¼¼¤ä²È»ö¥³ー¥Êー¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï8.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀìÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î²È»ö¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤â27.4%¤È¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤â¤Î¤ò´¥¤«¤¹¥¹¥Úー¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤¬WIC¡Ê¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ËÂç·¿¼ýÇ¼¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÀßÃÖ°Õ¸þ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤«¤µ¤Ð¤ëÉÛÃÄ¤Ï¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¤¬ºÇÂ¿¡¢4³ä°Ê¾å¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤äÂÞ¡¢2³ä°Ê¾å¤¬°µ½ÌÂÞ¤ò»ÈÍÑ
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢°áÎà¤È¤È¤â¤Ë¼ýÇ¼¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÀê¤á¤ëÉÛÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼ÊýË¡¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬»È¤¦ÉÛÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢µ¨Àá¤â¤Î¤Ê¤É»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡×35.5%¡¢¡ÖWIC¡Ê¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ë¡×31.0%¤È¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤äWIC¤ËÉÛÃÄ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó6～7³ä¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÃª¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃÊ¤Ë¤¢¤ëÃª¤Î¾å¤ÏÌó£³³ä¡¢¾²¤Î¾å¤ÏÌó£²³ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¡×43.5%¡¢¡Ö°µ½ÌÂÞ¡×21.0%¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤â28.2%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È»þÃ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ýÇ¼¤Î¥Ò¥ó¥È¡É¤Î¤´Äó°Æ
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¢¤È¤¯¤Ë»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¡¢°á²È»ö¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢»þÃ»¤ä²È»öÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°áÎà¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¡×¤ä¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ÎÂç·¿¼ýÇ¼¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Â»Ü°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸úÎ¨Åª¤Ë²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÛÃÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏWIC¤ä¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°áÎà¤äÉÛÃÄ¤Ê¤É¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤äÂÞ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢°á²È»ö¤ä¼ýÇ¼¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤äÀ¸³èÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°á²È»ö¤Î»þÃ»¤äÉéÃ´·Ú¸º¡¢¼ýÇ¼¤Î¶õ´ÖÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëTips¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡ËÀöÂõ¤«¤é¼ýÇ¼¤Þ¤Ç¡¢²È»ö¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤ÈÆ°Àþ¤òÀ°¤¨¤Æ
¡¡¡ÖÀö¤¦¡¢´³¤¹¡¢¼è¤ê¹þ¤à¡¢¤¿¤¿¤à¡¢¤·¤Þ¤¦¡×― ²È¤ÎÃæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾ì½ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤¯¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤È¤¿¤¿¤à¾ì½ê¡£Å·µ¤¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯´³¤»¤ë¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Î¶á¤¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ã¦¿å¸å¤Î°áÎà¤Ï´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î 1.4 ÇÜ¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò±¿¤ÖÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤Ï¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É÷ÄÌ¤·¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä½ü¼¾´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤¿¤à¾ì½ê¤Ï¡¢´³¤¹¾ì½ê¤ä¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ëºî¶ÈÂæ¤òÀß¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ã¤È¼êÁá¤¯¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´³¤¹¾ì½ê¤ä¤¿¤¿¤à¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë°áÎà¤ò¤·¤Þ¤¨¤ëÂç·¿¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²È»öÆ°Àþ¤¬ºÇÃ»¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
£²¡Ë½¼¼Â¤Î¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È
¡¡¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Á´¿È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥éーÉÕ¤Î¼ýÇ¼Èâ¤ä¥É¥ì¥Ã¥µー¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤ò°ìµó¤Ë¸«ÅÏ¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÉþ¤ÎÇÄ°®¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤ä¡¢»Å»öÍÑ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÎàÊÌ+¿§ÊÌ¤Ë¤ï¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡Éþ¤Î²¾ÃÖ¤¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤È¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤äµ¢Âð¸å¤Î°ì»þ³Ý¤±ÍÑ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
£³¡ËÉÛÃÄ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ
¡¡¤È¤¯¤Ë¥Ù¥Ã¥É½¢¿²¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤äÇ¼¸Í¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤ËÉÛÃÄ¤ò¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤ÎÃæÃÊ¡Ê¹ø¤«¤é¶»¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î±ü¹Ô¤Î¤¢¤ëÃª¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ÎÉÛÃÄ¤äÍèµÒÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËíÃª¡Ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÎÃª¡Ë¤Ë¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ï¥ó¥¬ー¼ýÇ¼¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½»À¸³è¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÀìÌç²È¡¡²Ï粼Í³Èþ»Ò¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯Êë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¼ýÇ¼·×²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£³¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ¡Ä»ý¤ÁÊª¤ÎÂ¿¤¤¾¯¤Ê¤¤¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë
¾ì¡Ä¤É¤³¤Ë²¿¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤«¤òÊë¤é¤·Êý¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë
·Á¡Ä¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Êª¤ÎÆÃÄ§¡¦Âç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ýÇ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë
¤³¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾ì¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»È¤¦¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°áÎà¼ýÇ¼¤Ïº£¤ÎÎÌ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼ÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ãå¤ë¤È¤¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËèÆü¤Î¹¬¤»¤ò¤¼¤ÒÂç»ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Õ¥§¥íー¡¡²Ï粼Í³Èþ»Ò
1987Ç¯Æþ¼Ò¡£¹â¹»Æþ³Ø¤Þ¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ä»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¡¢Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê¤Ç¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸¡¢¼ýÇ¼¡¢¿©¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯Á´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼¹¹ÔÌò°÷¡¢½»À¸³è¸¦µæ½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡£
¡ã¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×Ä´ºº³µÍ×¡ä
¢£Ä´ºº¼Â»Ü¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡¦µï½»ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡§ÃË½÷¡¡20ºÐ°Ê¾å
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð / ÃÛÇ¯¿ô1Ç¯°Ê¾å10Ç¯°ÊÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦°á²È»ö¡ÊÀöÂõ¡¦¼ýÇ¼¡Ë¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë
´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£²óÅú¼Ô¿ô¡§828·ï¡ÊÉ×ÉØ¤Î½¢¶È·ÁÂÖ3¼ïÎà¡ß²ÈÂ²·ÁÂÖ5¼ïÎà¤Ç³äÉÕ¡Ë
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë～2024Ç¯10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ãµ»ö¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ä
¡¦°úÍÑ¸µ¤¬¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë»Ý¤È¡¢°úÍÑ¸µÄ´ºº¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î³ºÅöµ»ö
¡Êhttps://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/20251010/¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÄÉ²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î½»À¸³è¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¿Í¡¦Êë¤é¤·¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å·Þ¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµá¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢»þ´Ö¼´¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤É¹¬¤»½»¤Þ¤¤¡×¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤È¤¤¤¦Ìµ·Á²ÁÃÍ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¡Ö»ä¤é¤·¤µ¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡ÖÌòÎ©¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¡¢²ÈÂ²¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/company/rd/humanlife/
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/
