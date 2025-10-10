¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ï¥¿¥Á¡É¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¡¡¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§±Êºê°Â´ð¡¢°Ê²¼ ¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¼Â»Ü¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2020Ç¯ÅÙ¤ËÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2005Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¼Â»Ü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://biz.knt.co.jp/re_school_trip/
¢£2025Ç¯ÅÙ¡È¥Ï¥¿¥Á¡É¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥í¥ÊÀ¤Âå¡×
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬Ãæ»ß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüµ¢¤ê¡¦¶áÎÙ¤Ø¤ÎÎ¹ÄøÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2005Ç¯¤ª¤è¤Ó2006À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÃæ³Ø3Ç¯¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¼Â»Ü¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÀ®¿Í¼°¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ë¡È½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×――¡£Åö»þ¤Î³ØÇ¯¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀèÀ¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö»þ½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È20ºÐ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¡É¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ²ñ¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Æ±´ü²ñ¡¦Æ±Áë²ñ¤ò½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ»ß¤Î¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤òºÆ¸½¡£¿·¤·¤¤Æ±Áë²ñ¤Î·Á¤Ø
¡¡¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹ÔÄø¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¡¢ºÇ¿·¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¡ÊÃÄÂÎÎ¹¹Ô¡¦30Ì¾ÌÜ°Â¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆàÎÉ¸ø±à¡¦ÅìÂç»û»¶ºö¤äÀ¶¿å»û¡¦¶â³Õ»û¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÄêÈÖ¥³ー¥¹¤Ë¡¢Éñµ¸´Õ¾Þ¡¦ÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¡¦À¶¿å¾Æ³¨ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ä¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤·¤ª¤êºîÀ®¡¢Åº¾è°÷¤ÎÆ±¹Ô¡¢¥Ð¥¹¥Á¥ãー¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¿ô¤ä¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÀè¤ä½ÉÇñÀè¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø¹»ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2005Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¶µ°éÎ¹¹Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢20ºÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥ó³µÍ×
¥×¥é¥óÌ¾¾Î¡§¥Ï¥¿¥Á¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô
Î¹¹ÔÈÏ°Ï¡¡¡§¹ñÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢¨Åö»þÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾ÊýÌÌ¤Ç¤â¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¡¡¡¡¡¡¤¹¡Ë
¼Â»Ü»þ´ü¡¡¡§2026Ç¯2¡¦3¡¦7¡¦8·î¡Ê¢¨ÌÜ°Â¤Î¤¿¤á¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¿Í¡¡¿ô¡¡¡¡¡§30Ì¾°Ê¾å¡Ê¢¨ÌÜ°Â¤Î¤¿¤á¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡¡¡§Ãæ³Ø¹»¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¹ÔÀè¡¦¹ÔÄø¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://biz.knt.co.jp/re_school_trip/
¢£Åö¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²¼µ¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤è¤ê¡¢¤ªµ¤·Ú¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://biz.knt.co.jp/re_school_trip/
¡Ì¶áµ¦ÆüËÜ¥Äー¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢£Ë£Î£Ô-£Ã£Ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Í