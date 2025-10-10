ºÇÂ®30Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î¶²ÎµÅ¸¡Ö½ÃµÓÎà2025¡× Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡¦ÉþÉôÇî»Î¤¬Æ°²è¤Èµ»ö¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡¡½©¤Ï¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö»Ò¶¡¤È¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬À¤³¦»°Âç¶²ÎµÇîÊª´Û¤Î°ì¤Ä¡¢Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡Ö½ÃµÓÎà¡Ê¤¸¤å¤¦¤¤ã¤¯¤ë¤¤¡Ë2025～¡Ø¥Õ¥¯¥¤¡Ù¤«¤éÃµ¤ë¶²Îµ¤Î¿Ê²½～¡×¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÆù¿©¶²Îµ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î14£íºÇ¿·Éü¸µ¹ü³Ê¤ä¡¢2024Ç¯¤Ë¿·¼ï¿·Â°Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Æ¥£¥é¥Ì¥¹¤Î¼ÂÊª²½ÀÐ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉ¸ËÜ¤ò¹ñÆâ½é¸ø³«¡ªÇîÊª´Û¤ÎÆÃÊÌÅ¸»Ë¾åºÇÂ®¤Ç30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¶²ÎµÅ¸¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö½ÃµÓÎà2025¡×¤ÎÃ´Åö¸¦µæ°÷¡¢ÉþÉôÁÏµª¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê¡¦¤½¤¦¤¡ËÇî»Î¤¬¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÆ°²è¤È²òÀâ¥µ¥¤¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆ°²è¡ª£´¾ÏÎ©¤Æ¤Î½ÃµÓÎà2025¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ¸ËÜ¤ò¡¢ÉþÉôÇî»Î¤¬²º¤ä¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ï£±ËÜ£µÊ¬¡£¤³¤ì¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤ºOK¡ª¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤ÎÍ½½¬¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ê£±¡Ë¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹
¡¡¢£ https://www.youtube.com/watch?v=Vkk57tIbE4k
¡Ê£²¡Ë¥Õ¥¯¥¤¥é¥×¥È¥ë
¡¡¢£ https://www.youtube.com/watch?v=t9Em5zIN8Dw
¡Ê£³¡Ë¥À¥Á¥ç¥¦¶²Îµ
¡¡¢£ https://www.youtube.com/watch?v=79FH3ZKJnKk
¡Ê£´¡Ë¥Õ¥¯¥¤¥Ù¥Êー¥È¥ë
¡¡¢£ https://www.youtube.com/watch?v=u-cudK9rkUc&t=107s
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯²òÀâµ»ö
¡¡Â³¤¤¤Æ¶²Îµ¹¥¤¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÆüËÜÈÇ¥µ¥¤¥È¡£½ÃµÓÎà¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¿Ê²½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢ÉþÉôÇî»Î¤Î¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¸«¤É¤³¤í²òÀâÊ¸¤Ç¤¹¡ª
Ê¡°æ¤Î¶²Îµ4¼ï¤«¤é¿Ê²½¤ËÇ÷¤ë¡ª ÆÃÊÌÅ¸¡Ö½ÃµÓÎà2025¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸¦µæ¼Ô¤¬²òÀâ
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/15/360768/081500104/
²òÀâÏ¢ºÜµ»ö
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢Yahoo!¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ÉþÉôÇî»Î¤ÎÊ¡°æ¿·Ê¹¤Ø¤Î´ó¹ÆÏ¢ºÜ¡ªÊ¡°æ¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¶²Îµ²½ÀÐ¤¬¡¢À¤³¦¤Î¶²Îµ¤Î¿Ê²½»Ë¤òÃµ¤ë¾å¤Ç¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¶²Îµ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥«¥Ü¥êÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡Ê¾å¡ËÊ¡°æ¤Î¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹²Ê
¡¡¢£ https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2410344
¡ÊÃæ¡Ë¥Õ¥¯¥¤¥é¥×¥È¥ë
¡¡¢£ https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2411900
¡Ê²¼¡Ë¥Õ¥¯¥¤¥Ù¥Êー¥È¥ë
¡¡¢£ https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2413710
ÉþÉôÇî»Î¤È¤Ï¡©
¡¡ÉþÉôÇî»Î¤Ï1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾®·¿¶²Îµ¡Ö¥Õ¥¯¥¤¥Ù¥Êー¥È¥ë¡×¤¬¥Æ¥ê¥¸¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ÎºÇ¤â¸¶»ÏÅª¤Ê°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ª¥ë¥Ë¥È¥ß¥â¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤Î¿·Â°¿·¼ï¡Ö¥Æ¥£¥é¥Î¥ß¥à¥¹¡¦¥Õ¥¯¥¤¥¨¥ó¥·¥¹¡×¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤â¿¼¤¯·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼¡Âå¤Î¶²Îµ¸¦µæ¤òÃ´¤¦µ¤±Ô¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤½¤ó¤ÊÉþÉôÇî»Î¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë½ÃµÓÎà¤«¤é¡¢£´·ÏÅý¤Î¿Ê²½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹½À®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö½ÃµÓÎà2025¡×¡£½©¤ÎÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¾Þ¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡Íè´Û¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢HP¤«¤éÆü»þ»ØÄê¤Î´ÑÍ÷·ô¤ò»öÁ°¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/special/theropod2025/
¡Ö½ÃµÓÎà2025¡×³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡ÊÊ¡°æ¸©¾¡»³»ÔÂ¼²¬Ä®»ûÈø51-11¡Ë
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ1,800±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸1,600±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¡§1,000±ß¡¢70ºÐ°Ê¾å¡§1,000±ß
¡ÊÇîÊª´Û¤Î¾ïÀßÅ¸¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¼çºÅ¡§¡Ö½ÃµÓÎà2025¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡¢Ê¡°æ¿·Ê¹¼Ò¡Ë