ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¤¬¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¡¡Å´Æ»¡¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤Ê¤ÉÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄó¶¡¡ª
°ì»þÊÝ°é¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¬ÏÆ·¼»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÅÔÃÞË¡Ë¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Î»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ°é»ÎÂÓÆ±·¿¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¿¦¶ÈÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢11·î8Æü(ÅÚ)¤ËËÌÀé½»±Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖÌ¤½¢³Ø»ù¤Î°ì»þÍÂ¤«¤ê¡×¤È¡Ö¿¦¶È¸«³Ø¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Î°ÆÆâ¶ÈÌ³¤ä¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎ¸³¡¢ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬ー¤Î»ô°éÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅ´Æ»¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ°é¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤äÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î´õÇö²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î¸ÉÎ©²½¤äÉéÃ´´¶¤ÎÁý²Ã¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â÷»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤äÍ½Ìó¤ÎÈÑ»¨¤µÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î°ì»þÊÝ°é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂÎ¸³¤Î¾ì¡×¤ò¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍÂ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÊÝ°é¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°é»ù¤Î¹ç´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¡¡¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTOBU Open Innovation Program¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄù·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTRIP¡ÊTokyo Railway Innovation Partnership¡Ë¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
º£¸å¤âÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÄ©Àï¤È¶¨ÁÏ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼Ò²ñ¤È±èÀþ¡×¤Î¤â¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¶¨ÁÏ¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â³«Àß
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö±Ø¤¤¤¯¡×¤ÎÍÍ»Ò
ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÝ°é»ÎÂÓÆ±·¿Ì¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×³µÍ×
£±¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ¡¡
¢¨½çÉÔÆ±¡¢2025Ç¯10·î10Æü¸½ºß¡¢¡Ê¡ËÆâ¤Ï¼Â»ÜÍ½Äê»ÜÀß
£²¡¥»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
4ºÐ～6ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ
¢¨Ç¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ
£³¡¥¼Â»Ü»þ´ü
¡ÒÂè1²ó¡ÓÅìÉðÅ´Æ»ÊÔ
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)
Êç½¸³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î10Æü(¶â) 14¡§00～ ¢¨ÀèÃå½ç
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÍ½Äê¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸(https://tobu.asuiku.net)¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê
£´.Äê°÷
³Æ²ó24Ì¾¤«¤é30Ì¾Á°¸å¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÊÝ°é»Î4Ì¾¤«¤é6Ì¾ÂÓÆ±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
£µ¡¥»²²ÃÈñ
¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿ÍÅö¤¿¤ê1Ëü±ß～£²Ëü±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨Ãë¿©Âå¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¡Ö±Ø¤¤¤¯¸ÂÄê£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±Âå¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê»²²ÃÈñ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡ÂèWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥¿½¹þÊýË¡
¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¢¨¸ø¼°LINE¡Êhttps://lin.ee/2EEKnKE¡Ë¤Ø¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤È¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¤ÎËÜ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²¼µÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://tobu.asuiku.net
¢¨¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÊÝ°é»ÜÀß¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É°ì»þÊÝ°é¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¸¡º÷Í½Ìó¡×µ¡Ç½¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¤Ë¤Ï¡ÖÍ½Ìó´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÂÎ¸³ÊÝ°é¤ä¤Ê¤é¤¤¤´¤ÈÊÝ°é¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¡¡¹Í¡ä
TOBU Open Innovation Program¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯11·î¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÅìÉð¥°¥ëー¥×¤Î´Ñ¸÷¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¸¡¾ÚÊÂ¤Ó¤Ë»ö¶È²½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë´Ñ¸÷»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä±èÀþ²ÁÃÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤È¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¤Î¤´Äó°Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤êÄÌÇ¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOBU Open Innovation Program ±þÊç¥µ¥¤¥È¡§https://www.tobu.co.jp/corporation/tobu-oi/
TRIP¡ÊTokyo Railway Innovation Partnership¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TRIP¤Ï¡ÖTIB CATAPULT¢¨1¡×¤Ë¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÔÆâÁ´°è¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»»ö¶È¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢JRÅìÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÁêÅ´¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡Ë¤ÈTIS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ー¢¨2¤Ç¤¹¡£
TRIPWEB¥µ¥¤¥È¡§https://tib-trip.com/
¢¨1 TIB CATAPULT¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ーÁÏÀ®»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ
¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿ー¡×¤ÈÅìµþÅÔ¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥¿ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¡¡
¤ò¿ä¿Ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤Ç¤¹¡£
TIB CATAPULT WEB¥µ¥¤¥È¡§https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/
¢¨2 ¥¯¥é¥¹¥¿ー¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¡¢³¤³°»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ·²
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¤Ï¡ÉÂ÷»ù¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â»Ò¤É¤â¤âWell-being¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢LINE¤«¤é1Ê¬¤Ç°ì»þÊÝ°éÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ø¤äÉ´²ßÅ¹¡¢´ë¶È¤Ê¤É¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¸½¾ì¡×¡Ö¤Û¤ó¤â¤Î¡×¤ËÊÝ°é¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÝ°é»Î¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î²¼¡¢¸½¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Û¤ó¤â¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â±Ø¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö±Ø¤¤¤¯¡×¤Ï¡¢ËþÀÊ¡õ¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅìÉðÅ´Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¨¶ÈÀè¤Î´ë¶È¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç 2-2-1¡¡ ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー£²F £Ç-£Ó£Ô£Á¡¡£Ó£Ñ£Õ£Á£Ò£Å
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯12·î
£Õ£Ò£Ì¡§ https://ad.asuiku.net/(https://ad.asuiku.net/)