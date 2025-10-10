POP UP¥·¥ç¥Ã¥×¡ØSHINSEGAE HYPER GROUND¡Ù
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë½ç¼¡¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî¤¢¤æ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñÂç¼êÉ´²ßÅ¹¡Ö¿·À¤³¦¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿´Ú¹ñºÇ½Ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹½À®¤¹¤ëPOP UP¥·¥ç¥Ã¥×¡ØSHINSEGAE HYPER GROUND¡Ù¤ò¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç8³¬¤Ë¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç1³¬¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¥ªー¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Öepingler¡×¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖHOLY IN CODE¡×¡ÖMONTSENU¡×¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Ù»ý¤¬¹â¤¤¡ÖMUCENT¡×¡¢Y2K¤Ê¥àー¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¤Ê¿§»È¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖTHREE TO EIGHTY¡×Åù¤Î·×6¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLETTER FROM MOON¡×¡¢Âè1ÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖTHREE TO EIGHTY¡×¡ÖMUCENT¡×¡Öepingler¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥´¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡¦»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Öffroi¡×¤Î·×5¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸ÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É·×8¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¦¤Á6¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¥ªー¥×¥ó»þ¤ÏÅ¹Æâ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ä¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤â¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHINSEGAE HYPER GROUND¡ßSHIBUYA109 POP UP¡×
Âè1ÃÆ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡¡8³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§epingler¡¿ HOLY IN CODE ¡¿MONTSENU¡¿MUCENT ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡THREE TO EIGHTY
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LUV IS TRUE¢¨¡Ê¢¨SHIBUYA109¥»¥ì¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
epingler¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
epingler¡Ê¥¨¥Ô¥ó¥°¥éー¡Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍÑ¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤äÁÇºà¤Î¿§Ì£¡¦¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ä¹¤¯²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@epingler.official
HOLY IN CODE¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
HOLY IN CODE¡Ê¥Ûー¥êー¥¤¥ó¥³ー¥É¡Ë¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥³ー¥É¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÃå²ó¤·¤Î¤¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¥·¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê°ã¤¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram¡§@holyincode_official
MONTSENU¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
MONTSENU¡Ê¥â¥ó¥»¥Ì¡Ë¤Ï¡¢¡È´¶¾ð¤ò¤Þ¤È¤¦ÊýË¡¡É¤òÃµµá¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¤ò¼è¤êÊ§¤¦¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈÁÏÅª¤ÊÈþ³Ø¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢°ì¤Ä¤Î¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ½Â¤ÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´°À®¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿´¶ÀÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÈÊ¸²½¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@montsenu.kr
MUCENT
MUCENT¡Ê¥à¥»¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶À¤òÂçÃÀ¤Ë¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×º÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@mu_cent
THREE TO EIGHTY¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
THREE TO EIGHTY¡Ê¥¹¥êー¥È¥¥¥¨¥¤¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´¶³ÐÅª¤Ê¥·¥Ã¥¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½¬´·¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°é¤àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@3hreeto8ighty
LUV IS TRUE
LUV IS TRUE¡Ê¥é¥Ö¥¤¥º¥È¥¥¥ëー¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥«¥éー´¶¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£°¦¡¢Í§¾ð¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Æü¤â¡È°¦¡É¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@luvistrue_official
Âè2ÃÆ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡¡1³¬¡ÖLimited POPUP BRIDGE.¡×
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËLETTER FROM MOON¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡THREE TO EIGHTY¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡ËMUCENT¡¿epingler¡¿ ffroi¡¡¡¡
LETTER FROM MOON¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
LETTER FROM MOON¡Ê¥ì¥¿ー¥Õ¥í¥à¥àー¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤ÎÉþ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤Ê²Á³Ê¤Çº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@letterfrommoon_official
THREE TO EIGHTY¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
THREE TO EIGHTY¡Ê¥¹¥êー¥È¥¥¥¨¥¤¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´¶³ÐÅª¤Ê¥·¥Ã¥¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½¬´·¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°é¤àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@3hreeto8ighty
MUCENT
MUCENT¡Ê¥à¥»¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶À¤òÂçÃÀ¤Ë¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×º÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@mu_cent
epingler¡¡¡ùÆüËÜ½é½ÐÅ¹
epingler¡Ê¥¨¥Ô¥ó¥°¥éー¡Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍÑ¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤äÁÇºà¤Î¿§Ì£¡¦¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ä¹¤¯²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@epingler.official
ffroi
¡È¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤àÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Éffroi¡Ê¥Õ¥ë¥¢¡Ë¤Ï¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¾¯¿ô¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬»ä¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@ffroi_official
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
epingler
HOLY IN CODE
MONTSENU
MUCENT
THREE TO EIGHTY
LUV IS TRUE
LETTER FROM MOON
ffroi
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È
POP UP¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
Íè´Û¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00
£².£¸³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¤ò¡ÖSHINSEGAE HYPER GROUND¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿POP UP¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤´Äó¼¨¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤äSNSÅê¹Æ¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê³Æ¼ïÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£