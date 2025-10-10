¡ÖPhotomatic¡×¤È¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥àÁ´4¼ï¤¬10·î14Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ8¥«½ê¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ)¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPhotomatic¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤«¤é10·î31Æü(¶â)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤¿¤Á¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤ä¤·¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÁ´4¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤ò½ÂÃ«¡¦¿·½É¡¦Âçºå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ8¥«½ê¤ÎPhotomatic¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥àÁ´4¼ï
²¾Áõ¤·¤¿¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥ìー¥à¤ä¡¢¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤ÎºîÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢Ææ¤ÎÂ¸ºß¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¤Ü¤Î¤Ü¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ç¡¢½©¤Î»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)︎¤¤¤¬¤é¤·¤ß¤¤ª¡¿ÃÝ½ñË¼¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¨¥¤¥±¥ó
¡Ø¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥à ¾ÜºÙ
¡Ø¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡Ù´ðËÜ¾ðÊó
1986Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô950ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¬¤é¤·¤ß¤¤ª¸¶ºî¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡ÊËè½µÅÚÍËÆü¤¢¤µ5:22¤è¤ê¡Ë¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡£FOD¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¼Â»ÜÃæ¡£
¤Ø¤ó¤Ê»ö¤äÉÔ»×µÄ¤Ê»ö¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥Ã¥³¤Î»Ò¶¡¡Ø¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¤æ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤¤ë»ö¤Î¿¿Íý¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢þ¥¢¥Ë¥á¡¡¡¡¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡×DVD Âè36´¬¡¡ÈÎÇäÃæ
¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡×49´¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤ÎS 1～2´¬¡×¡Ö¤Ü¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º Á´8´¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤Ç¤Ö¤Ü¤Î¡×¡Ö¤¤¤Ì¤Ü¤Î¡×¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×Á´2´¬
¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤¨¤Û¤ó¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¿¹¤Î¤³¤È¡Ù¡¡ÈÎÇäÃæ¡¡ (¤¤¤º¤ì¤â ÃÝ½ñË¼ ´©)
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
Ëè½µÅÚÍËÆü 5:22～¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÊüÁ÷Ãæ
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
Ëè½µÅÚÍËÆüÊüÁ÷¸å¤è¤ê ºÇ¿·ÏÃ¤òÄÉ²Ã
Photomatic ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¾ÜºÙ
Photomatic ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-22:00¡Ê1³¬Ï©ÌÌ¥Öー¥¹¤Ï24»þ´Ö¡Ë
¡Ú½»½ê¡Û¢©150-0043¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-29-6
Photomatic ¿·½É¶èÌò½êÅ¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-21:30
¡Ú½»½ê¡Û¢©160-8484¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-5-1
Photomatic Ì¾¸Å²°¥µ¥«¥¨¥Á¥«Å¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-20:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©460-0008¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-4-6Àè ¥µ¥«¥¨¥Á¥«
¡Ê¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é Ì¾¸Å²°¥µ¥«¥¨¥Á¥«Å¹¡Ë
Photomatic ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:30-20:30
¡Ú½»½ê¡Û¢©530-8558¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3¡¡¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì9F¡¡ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹
Photomatic BOSS E¡¦ZO FUKUOKA
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00-22:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©810-0065 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ£²ÃúÌÜ£²－£¶¡¡BOSS E¡¦ZO FUKUOKA
¡ÊPhotomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§3F ¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ìÁ°¡Ë
Photomatic ¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAY
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü10:00-20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-21:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©273-8530 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÉÍÄ®£²ÃúÌÜ£±－£±
¡ÊPhotomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§ËÌ´Û1³¬Ãæ±û¹¾ìÎ¢¡Ë
Photomatic ²¼ËÌÂô reload
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û9:00-23:30
¡Ú½»½ê¡Û¢©155-0031 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô3－19-20 reload 1F
Photomatic ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:00-23:00
¡Ú½»½ê¡Û¢©231-0001¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1
¡ÊPhotomatic¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë 2¹æ´Û1F³¤Â¦¡Ë
¢¨°Ê¹ß¡¢ÉÔÄê´ü¤ª¤è¤ÓÊÌÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Photomatic¤È¤Ï
TAKE YOUR MEMORY¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¡¢º£Æü¤ò»Ä¤·¤¿¤¤
2018Ç¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¥Û¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤éPhotomatic¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ä¶õ´Ö¤ËPhotomatic¤Î´¶À¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤¬´Ú¹ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÁÏ¶È°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤ÆÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photomatic¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Photomatic¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Photomatic¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î»£±Æµ»½Ñ¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿´ë²è¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÎÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸µ¤Ë¡¢Photomatic¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë²è¤Î¤´Äó°Æ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³èÍÑ»öÎã(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)¡Ë
Photomatic¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹Ë¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥¤¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î´ë²è
