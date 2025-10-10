À¤³¦2.7²¯DL¤ÎÂç¿Íµ¤¥²ー¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTOKYO TOWER CANDLE DAYS 2025¡Ù¤Ø½é½ÐÅ¸¡ª
thatgamecompany,Inc.¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Î±¿±ÄÃæ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê²¼Sky¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¥ã¥ó¥É¥ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½Íý»ö¡§¶â»ØÂöÌé¡¢°Ê²¼JCA¡Ë¤¬10 ·î24¡Ê¶â¡Ë～26 Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥¿¥ïー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØTOKYO TOWER CANDLE DAYS 2025¡Ù¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢¡ÖSky¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
JCA¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡É¼«Á³¤ÎÅô¤ê¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ëÊ¸²½¤òÄó¾§¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎJCA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØTOKYO TOWER CANDLE DAYS 2025¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£JCA¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤ëÈø¾å¾¾Ìé¤µ¤ó¡¢±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎLiLiCo¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤ÎÀîÃæÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¡¢Ï¢Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢À½ºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥¿¥ïー¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥ïー¤Î²¼¤ÇÌµ¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÅÀÅô¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Å¤¯¤·¤Î3Æü´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖSky¡×¤Ï½é½ÐÅ¸¤ËºÝ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÆÈ¼«¤Î¥Öー¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡ÖSky¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍ§¾ð¤ä»×¤¤¤ä¤ê¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSky¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡ÖSky¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖSky¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦Âé¸ïÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢SNSÈ¯¿®·¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦¹â¾¾°¡°á¤µ¤ó¤È¡¢Sky¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ºî¶Ê²È¤Ç±éÁÕ²È¤ÎSeiYA Fukuda¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏPeace Candle¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç°Â¤é¤®¤ËËþ¤Á¤¿¸÷¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMami KOU¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀSNS´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡ÖSky¡×¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡ÈÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Îº×Åµ¡É¤Ç¡¢¡ÖSky¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥¶ーÆ°²è¡§https://youtu.be/qeIiBQCTpkY
¢£¡ÖTOKYO TOWER CANDLE DAYS 2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü¡¡¡§2025 Ç¯10 ·î24 Æü(¶â)¡¢25 Æü(ÅÚ)¡¢26(Æü)
¡¦»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00～20:00¡¡¢¨24¡Ê¶â¡Ë¤Î¤ß15:00～20:00
¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡§Åìµþ¥¿¥ïー ÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤ª¤è¤Ó1F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à4-2-8¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¥ã¥ó¥É¥ë¶¨²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒJCA
¡¦¸ø¼°HP ¡§https://japan-candle.org/tokyo-tower-candle-days-2024/
¡¦¸ø¼°SNS¡§https://www.instagram.com/jca_official/
¢£Sky ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Mami KOU¤µ¤ó ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ê¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë6¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤´À©ºî¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
10/24(¶â)¡ÃSky¤Î¶õ¿§¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ò7²ó¡Ó
15:00～15:45¡¿15:45～16:30¡¿16:30～17:15¡¿17:15～18:00¡¿18:00～18:45¡¿18:45～19:30¡¿19:30～
10/25(ÅÚ)¡ÃSky¤Î¶õ¿§¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ò13²ó¡Ó
10:00～10:45¡¿10:45～11:30¡¿11:30～12:15¡¿12:15～13:00¡¿13:00～13:45¡¿13:45～14:30¡¿14:30～15:15¡¿15:15～16:00¡¿16:00～16:45¡¿16:45～17:30¡¿17:30～18:15¡¿18:15～19:00¡¿19:00～19:45
10/26(Æü)¡ÃSky¤ä¤¹¤é¤®¤Î±À¥¢¥í¥Þ´Ì¡Ò10²ó¡Ó
10:00～10:45¡¿10:45～11:30¡¿11:30～12:15¡¿12:15～13:00¡¿13:00～13:45¡¿13:45～14:30¡¿14:30～15:15¡¿15:15～16:00¡¿16:00～16:45¡¿16:45～17:30
¢¨³Æ²ó8Ì¾ÍÍ¡¿ÅöÆüÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡¦ÃêÁªÀ©¡Ê³Æ²ó¤Î³«»Ï30Ê¬Á°¤«¤éÃêÁª·ô¤òÇÛÉÛ¡£ÇÛÉÛËç¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¢¤ê¡Ë
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡Ê¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
Mami KOU
Candle Studio eclat¡Ê¥¨¥¯¥é¡Ë¼çºË
2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥¥ã¥ó¥É¥ë¶¨²ñ¡ÊJCA¡ËÇ§Äê¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2014Ç¯¤è¤êJCA°ÑÂ÷¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2015Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖCandle Studio eclat¡×¤òÀßÎ©¡£
¡Öeclat¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Èµ±¤¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥·¥ã¥Óー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¡£
¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ëµ±¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Æ°²è¥ì¥Ã¥¹¥óÈÎÇä¤äJCAÅìµþËÜ¹»¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¡ã¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÅô¤ê¤¬¤Ä¤à¤°¡¢¶õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¡£
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Peace Candle¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØSky¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤í¤¦¤½¤¯¤Î¤æ¤é¤á¤¤¬¡¢É÷¤ä¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ´Ö¤òÊñ¤ß¤³¤ß¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¿ÏÂ¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÅô¤·¤Þ¤¹¡£
Peace Candle
¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¤·ÁÈþ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Î®ÌÚ¤È¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢³¤¤äÉ÷¤ËËá¤«¤ì¤¿Î®ÌÚ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç½¦¤¤¾å¤²¡¢ºÆ¤Ó¸÷¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ¤ò½Å¤Í¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤òÊú¤¤¤¿ÁÇºà¤¿¤Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¸÷¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ä
²ñ¾ìÆâ¤Î4¤«½ê¤Ë¤Ï¡¢¡ØSky¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë»²²Ã¾Þ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³¨ÊÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²ñ¾ì¤Î¤É¤³¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸÷¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØSky¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¡Ê¥Èー¥¯&¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ä
¡ÖSky¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦Âé¸ïÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·À¤Âå¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦¹â¾¾°¡°á¤µ¤ó¤È¡¢¡ÖSky¡×¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤â¤¢¤êºî¶Ê²È¡¦±éÁÕ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëSeiYA Fukuda¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í¼Êë¤ì»þ¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î½À¤é¤«¤ÊÅô¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSky¡×¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ë²»³Ú¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë ¡§10/25¡ÊÅÚ¡Ë18:00～
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¹â¾¾°¡°á¡¢SeiYA Fukuda
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤´ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð
¹â¾¾°¡°á
3ºÐ¤è¤ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¡£
Á´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÅù¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆþ¾Þ¡£
Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄÅù¤È¶¦±é¡£
6Ëç¤ÎCD¤ò¥ê¥êー¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Ø´ï³Ú²Ê¤òÂ´¶È¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï70Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
»ÈÍÑ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ï¡¢Ê¸µþ³Ú´ï¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢
Beare¡Çs International Violin Society Japan¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
Æ¿Ì¾¤Î¥ªー¥Êー¤è¤êÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1840Ç¯¥¯¥ì¥â¥ÊÀ½¤Î Enrico CERUTI¡£
SeiYA Fukuda
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Îºî¶Ê²È¡¦±éÁÕ²È¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é²»³Ú¤È
¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
ÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢
°ì¿Í¤Ç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê
¡Ö¥ï¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀûÎ§¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢
´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢TOKYO MXÊüÁ÷ºîÉÊ¡Ø¥ª¥ï¥é¥¤¥Ðー¡Ù¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢
±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¢£ÆüËÜ¥¥ã¥ó¥É¥ë¶¨²ñ¡ÊJCA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¹ñÆâ¡Ê¥¢¥¸¥¢´Þ¤à¡Ë¤ËÌó6,000Ì¾¤Î²ñ°÷¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¶¨²ñ¡£»ñ³Ê¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ëÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÄÌ¤·¤¿·Ý½Ñ³èÆ°¤È´Ä¶°Õ¼±¤ÎÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://japan-candle.org/
¢£¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï
¡ÖSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡× ¤Ï¡¢iOS¡¦Android¡¦Nintendo Switch¡¦PlayStation¡¦Steam¤ÇÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍ·¤Ù¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¡¢´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤ê´²ÍÆ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡¢¡ÖSky¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢2019Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ßÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÏÎß·×2²¯7ÀéËü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥²ー¥àÂç¾Þ2022¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ØºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤¬¥Æー¥Þ¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î7Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿PlayStationÈÇ¡¢2024Ç¯4·î10Æü¤«¤é¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿SteamÈÇ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Sky¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÁ°ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØSky ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅô²Ð - Á°ÊÓ -¡Ù¤â¸ø³«Í½Äê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.thatskygame.com/ja ¡¡
¡ÚX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ûhttps://x.com/thatskygameJP¡Ê@thatskygameJP¡Ë
¡ÚInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ûhttps://www.instagram.com/thatskygamejp/¡Ê@thatskygamejp¡Ë
¢£thatgamecompany
thatgamecompany¤Ï¡¢Éý¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢·Ý½ÑÅª¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖflOw¡×¡ÖFlowery¡×¡ÖÉ÷¥ÎÎ¹¥Ó¥È¡×¡ÖSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥ïー¥É¤ÇÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«Èþ½Ñ´Û¤Î¾ïÀß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤äÈþ½Ñ´Û¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ç¼Â¸½½ÐÍè¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¢Ê¸²½¡¢ÇØ·Ê¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡http://thatgamecompany.com/