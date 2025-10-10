¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦AIÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬½¸·ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖData Cross Conference 2025¡×¤ò10·î28Æü¤Ë³«ºÅ
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://lp.datafluct.com/data-cross-conference-2025
³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µ×ÊÆÂ¼ È»¿Í¡¢°Ê²¼DATAFLUCT¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤äAIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖData Cross Conference 2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ DATAFLUCT¤È¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Êµ°À×¤ä¡¢AIÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿Èë·í¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¶¦¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ö¶È³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¼Ò¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: Data Cross Conference 2025
Æü»þ: 2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë 12:00～16:45
·Á¼°: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
¼çºÅ: ³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT
¤ª¿½¤·¹þ¤ß: °Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://lp.datafluct.com/data-cross-conference-2025¡Ë
¢£ ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í
Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ëÀ®¸ù»öÎã
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¶È³¦¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊSX¡Ë¤«¤é¡¢B2BÀ½Â¤¶È¤ÎAI³èÍÑ¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡¢Ë¡Î§½ÐÈÇ¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦¤â¥Æー¥Þ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ °Û¶È¼ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢AI³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¤ï¤«¤ë
³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ AIÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡¦ÅÐÃÅ¼Ô
- 12:00～12:45 | ´ðÄ´¹Ö±é¡ØDATAFLUCT V»ú²óÉü¤ÎÎ¢Â¦¡Ù
µ×ÊÆÂ¼ È»¿Í¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
DJ Nobby »á¡Ê·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
- 13:00～13:45 | ¡Ø¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é½¾¶È°÷¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤àSX¤Î¼Â¸½～¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤ÈDATAFLUCT¤¬Êâ¤ó¤À3Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ÈÅ¸Ë¾～¡Ù
¼ã¾¾ Í¼¹á »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¡¡ÉôÄ¹¡Ë
²ÏÅÄ Ï¯Æà¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡¡»ö¶È¿ä¿ÊÉô¡¡GX/GISÎÎ°èÃ´Åö¡Ë
- 14:00～14:45 | ¡ØB2BÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑºÇÁ°Àþ～£Æ£Õ£Ê£É¤¬Ä©¤à¡¢»Ô¾ì¤Î "É÷"¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë～¡Ù
µ´Æ¬ ½¨°ìÏº »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò£Æ£Õ£Ê£É¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô¡¡¼çÇ¤µ»»Õ¡Ë
¿ù°æ ÍºÂÁ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
- 15:00～15:45 | ¡ØAI»þÂå¤Î¡Ö·úÀß¤È·úÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ù
ÇôÃ« µ®»Ê »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¡¾ðÊó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜÉô¡¡ÀìÇ¤ÉûÉôÄ¹¡Ë
¹â°æ Í¦»Ö »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¡µ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¡Ì¤Íè¡¦ÀèÃ¼¸¦µæÉô¡¡¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¿ù°æ ÍºÂÁ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
- 16:00～16:45 | ¡ØË¡Î§½ÐÈÇ¼Ò¤ÈAI¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·µ¬»ö¶È～Select News HR¤ÈDATAFLUCT¤ÎÄ©Àï～¡Ù
±§Ìî µ®Éá »á¡Ê¿·ÆüËÜË¡µ¬½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È³«È¯¶É ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯Éô¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è²Ý ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
ÀÐÅÄ ÏÂÌé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¡¡Airlake Platform Unit¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Airlake Knowledge »ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ä¹Ö±éÆâÍÆ¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒDATAFLUCT¤Ï¡Ö¥Çー¥¿¤ò¾¦¤¤¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Çー¥¿¤Î·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿³èÍÑ¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦ÃßÀÑ¡¦²Ã¹©¡¦Ê¬ÀÏ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë¤è¤ë¥í¥¹¤Îºï¸º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô·×²è¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ê¤ÉÀ¤³¦´ð½à¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¥Çー¥¿¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯JAXA¥Ù¥ó¥Á¥ãー¢¨Ç§Äê´ë¶È¡£
¢¨±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ÎÃÎÅªºâ»º¡¦¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡¢JAXA¿¦°÷¤¬½Ð»ñ¡¦ÀßÎ©¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ SHIBUYA ¥µ¥¤¥É SHIBUYA ¥¿¥ïー7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO µ×ÊÆÂ¼ È»¿Í
ÀßÎ©¡§2019Ç¯1·î29Æü
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6822-5590¡ÊÂåÉ½¡Ë
»ñËÜ¶â¡§14²¯9,712Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡¢DX¿ä¿Ê»Ù±ç¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È
Web¥µ¥¤¥È¡¡https://datafluct.com/
¸ø¼°X¡¡ https://twitter.com/datafluct
Facebook¡¡https://www.facebook.com/datafluct/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¡§https://datafluct.com/
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§pr@datafluct.com