¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¥æ¥«¥¤¤Ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤äIoT¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤¹¤ë¥æ¥«¥¤¹©³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÀÄÌÚ ½Ó²ð¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×¤¬¡¢ÊÆTIME»ï¤Ë¤è¤ë¡ÖBEST INVENTIONS OF 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÁª½Ð¤Ï¡¢¥æ¥«¥¤¹©³ØÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖTIME BEST INVENTIONS¡×¤È¤Ï¡Û
ËèÇ¯¡¢ÊÆTIME»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â²è´üÅª¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖTIME BEST INVENTIONS¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈôÌöÅª¿ÊÊâ¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò·Áºî¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBEST INVENTIONS OF 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢300·ï¤Î¡ÖBest Inventions¡×¡ÊºÇÍ¥½¨È¯ÌÀ¾Þ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢100·ï¤Î¡ÖSpecial Mentions¡×¡ÊÆÃÉ®¤¹¤Ù¤À½ÉÊ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢TIME¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TIME BEST INVENTIONS OF 2025 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://time.com/collections/best-inventions-2025/
¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×¤Î¼õ¾Þ¾ÜºÙ¡§https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318295/yukai-engineering-nekojita-fufu/
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Õー¤Õー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×
¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×¤Ï¡¢Ç®¤¤¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤òÎä¤Þ¤¹¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ä¿©´ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ä¤µ¤·¤¤É÷¤òÁ÷¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤ò¡È¤Õー¤Õー¡É¤ÈÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤Ý¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Õー¤Õー¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢5Ê¬´Ö·Ð¤Ä¤È¼«Æ°Åª¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥¹ー¥×¥«¥Ã¥×¤ä¿¼¤á¤Î¤ª»®¡¢¤ªÏÐ¤Ê¤É¡¢¸ü¤µ2～6mm¤Î¿©´ï¤Î¥Õ¥Á¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ª¿©»ö¤Ë¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏUSB Type-C¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅ¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤ÏÉÔÍ×¡£1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó60Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆâÉô¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Õー¥¤¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤Î³°Áõ¤À¤±¤ò¿åÀö¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×¤Î³«È¯ÇØ·Ê¡Û
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÇ®¤òÎä¤Þ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¹Ô°Ù¤ÏÆü¾ïÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ÎºÝ¤ËÇÀå¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂç¿Í¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢Ç®¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤Õー¤Õー¡×¤¹¤ë¤¢¤Î¹Ô°Ù¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©³«È¯¼Ô¤Î¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤é¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=f-DTTRo-P_k ]
À½ÉÊ»ÅÍÍ
ËÜÂÎ¥«¥éー¡§¥ß¥ë¥¯¡¿¤µ¤¯¤é¡¿¥Á¥ç¥³
½¼ÅÅÃÓ¡§½¼ÅÅ¼°¥ê¥Á¥¦¥à¥Ý¥ê¥ÞーÅÅÃÓ
½¼ÅÅÃ¼»Ò¡§Äê³Ê 5V-1A, USB Type-C¡Ê½¼ÅÅÍÑ¥±ー¥Ö¥ëÆ±º¡Ë
½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö
»ÈÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬
¥µ¥¤¥º¡§W47mm ¡ß D65mm ¡ß H80mm
½Å¤µ¡§Ìó110g
Æ°ºî´Ä¶¡§²¹ÅÙ 10¡î ～ 35¡î¡¿¼¾ÅÙ 20¡ó ～ 80%
ÁÇºà¡§³°ÁõÉô¡§¥·¥ê¥³¥ó·Ï¡¿ÆâÁõÉô¡§ABS
¢¨AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£USB Type-A¤ËÂÐ±þ¤·¤¿AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Ï²þÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥«¥¤¹©³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥«¥¤¹©³Ø¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢IoT¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¡¢¥¢¥×¥ê¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ÎÌ»º»Ù±ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê»ö¶È
£±.¼õÂ÷¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢DX»Ù±ç
£².¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯
¡¦¥·¥Ë¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢CX¸þ¾åÅù
£³.¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¡Ö¥æ¥«¥¤¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡Ökurikit¡×
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖBOCCO emo¡×
¡¦¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿´¤òÌþ¤ä¤¹¡¢¤·¤Ã¤Ý¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖPetit Qoobo¡×
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ß¤Ä¤ÂÎ´¶¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö´Å³ú¤ß¥Ï¥à¥Ï¥à¡×
¡¦¸ÆµÛ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Öfufuly¡×
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Õー¤Õー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇÀå¤Õー¤Õー¡×
¤Ê¤É
