mui Lab¡¢¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸ - ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¶õ´Ö¤òÅ¸¼¨
mui Lab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÌÚÏÂÅµ¡¢°Ê²¼¡Ömui Lab¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î14Æü～17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
13¤Î´ë¶È¡¿ÃÄÂÎ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤ÎDX¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢mui Lab¤Ï¼«¼Ò¥Öー¥¹¤ò´Þ¤à5¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ÜºÙ
¥Ñー¥È¥Êー¥º&¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥¯Æâ¡ÖÊë¤é¤·¤ÎDX¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×Å¸¼¨¥Öー¥¹°ìÍ÷¥Þ¥Ã¥×
£±. mui Lab¼«¼Ò¥Öー¥¹
¡ã¹ñÆâÍ£°ì¡ÖMatter¡×ÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡Ömui¥Üー¥É¡×¤È¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡¦¥¨¥Í¥Þ¥Í¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ä
¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëMatter¤äECHONET LiteÂÐ±þ¤ÇÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÅ·Á³ÌÚ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡Ömui¥Üー¥É¡×¡¢¥áー¥«ー¤òÌä¤ï¤ºIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¡¦À©¸æ¤Ç¤¤ë¡Ömui¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥Þ¥Í¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò½éÅ¸¼¨¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
£². Connectivity Standards AllianceÆüËÜ»ÙÉô¥Öー¥¹
¡ã¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖMatter¡×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ëÀ¤³¦¡ä
Connectivity Standards AllianceÆüËÜ»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬Matter¤Ë¤è¤ëÁê¸ßÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Öー¥¹¤Çmui Lab¤Ï¡¢MatterÂÐ±þ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ömui¥Üー¥É¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤½¤¦¤Ê¿²¼¼¡×ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¡£¥áー¥«ー¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Matter¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò²ð¤·¤ÆÂ¾¼ÒÀ½¤Î¥¹¥Þー¥È¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥Þー¥È¥«ー¥Æ¥ó¤ò¥·ー¥óÀ©¸æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³. NHKÊüÁ÷µ»½Ñ¸¦µæ½ê¥Öー¥¹
¡ãIoT¡ßÊüÁ÷～Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÀÜÅÀ～¡ä
NHKÊüÁ÷µ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Èmui Lab¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡¢Matter¤ÈÊüÁ÷¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ï¢·ÈÉ¸½àµ¬³Ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¶õ´Ö¤Ç¤Î¿·¤·¤¤ÊüÁ÷ÂÎ¸³¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ömui¥Üー¥É¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¸³è¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¼¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§2025/5/29 Êë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÊüÁ÷ÂÎ¸³¤òMatterÏ¢·È¤Ç¼Â¸½(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000030640.html)¡Ë
£´. Aqara LLC.¥Öー¥¹
¡ã¥ªー¥×¥ó¤Ë¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¡£Aqara¤¬¤Ä¤Ê¤°¼¡À¤Âå¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡ä
ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Aqara¤Î¾ÈÌÀ¡¦¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤È¡Ömui¥Üー¥É¡×¤ÎÏ¢·È¤ò½é¸ø³«¡£Aqara LLC.¤Ë¤è¤ë¡¢Apple Home¡¢Matter¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ömui¥Üー¥É¡×¤ÈAqara¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÏ¢·È¥Ç¥â¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£µ. °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³ー¥Í¥Ã¥È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¥Öー¥¹
¡ã¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¤Ë¤¤Ã¤È¤¢¤ë¥¨¥³ー¥Í¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³ー¥Í¥Ã¥È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÂðÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖECHONET Lite Web API¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤ä¼ÂÎã¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥³ー¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤È¤·¤Æ¡¢GX»Ö¸þ·¿½»Âð¤ÎÊä½õ¶â¤ËÀµ¼°ÂÐ±þ¤·¤¿¡Ömui¥Üー¥É¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
CEATEC 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÁ´Íè¾ì¼ÔÅÐÏ¿Æþ¾ìÀ©¡Ë
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.ceatec.com/ja/
mui Lab½ÐÅ¸¥Öー¥¹
¥Ñー¥È¥Êー¥º&¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥¯Æâ¡ÖÊë¤é¤·¤ÎDX¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×
¥Ûー¥ëÈÖ¹æ¡§4
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§4H301-05
CEATEC¤Ï¡¢¡ÖSociety5.0¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¶È¼ï¤Î¿Í¤Èµ»½Ñ¡¦¾ðÊó¤¬½¸¤¤¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤Î³«ºÅ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖInnovation for All¡×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢mui Lab¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¡×¤òÊñ³çÅª¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¤Î¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀìÌç²È¡×¤Ç¤¹¡£µþÅÔÈ¯¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×¤ËÁª½Ð¡£¿Í¤È¼«Á³¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¿¿¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§mui Lab³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è°ÐÀîÄÌÌøÇÏ¾ìÅìÆþÉ¶²°Ä®295-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÂçÌÚÏÂÅµ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡ü ¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤¯¤é¤·¤ÎOS¡×¡Ömui¤¯¤é¤·¥¢¥×¥ê¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡ü HEMS¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡ü UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢IoT¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://muilab.com/ja/