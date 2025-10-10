¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯¡¢10·î15Æü¤«¤é³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡ª
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¢´Ä¶¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¤¢¤Õ¤Î´Ä¡Ê¤ï¡Ë2030¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¿©¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢10·î15Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤«¤é28Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯¤È¤Ï
º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¡Ë¤Ê¾ÃÈñ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¡×¤ä²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë2½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿©¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤äWeb¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤¬"¿ä¤·"¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³Æ¼èÁÈ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¼èÁÈ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤Î¼èÁÈ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê"¿ä¤·"¤Î¼èÁÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ö¡ô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯¡×¡¢¡Ö#¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤¬¿ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤«¤é¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤è¤ê»ýÂ³À½Å»ë¡×¡¢¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¡×¡¢¡Ö»ñ¸»½Û´Ä¡×¡¢¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼èÁÈ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÊÌÅº2¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤äÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯2025¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯2025¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/index2025.html
¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/scafff_2030/
¢£¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿ÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇä
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼èÁÈ¤òÉ¾²Á¤·¡¢À±¤Î¿ô¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤³¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢°ìÉô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ç¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿ÇÀ»ºÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ö¡ô¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¡Ö¡ô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿ÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html
2.¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
¡Ö¤¢¤Õ¤Î´Ä2030¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¿©¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸(SDGs)¤Î2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¾ÃÈñ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¢´Ä¶¾ÊÏ¢·È¡Ë¡£9·îËö»þÅÀ¤Ç217¼Ò¡¦ÃÄÂÎÅù¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¿©¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ì¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ³°¤Ë¤â¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¦¥£ー¥¯2025¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¢¥ïー¥É2025¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2025.html
ÊÌÅº3¤¢¤Õ¤Î´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー°ìÍ÷(PDF : 459KB)