フランスの3つ星シェフマウロ・コラグレコが手がけるレストラン【CYCLE】にて、孤高の存在を貫くシャンパーニュメゾン【Champagne SALON】が一夜限りのイベント開催

フランスの3つ星シェフマウロ・コラグレコが手がけるレストラン【CYCLE by Mauro Colagreco】では、このたび特別イベントとして、世界でもっとも希少なシャンパーニュのひとつ “SALON （サロン）” をお楽しみいただける機会をご用意いたしました。

Champagne SALON

(C)Leif Carlsson

”SALON”は、単一の畑から収穫されたシャルドネのみを用い、さらに優れた年にしか造られないという、徹底した哲学のもとに誕生します。1905年の初ヴィンテージ以来、これまでにリリースされたヴィンテージはわずか数十回という、世界でも屈指の稀少性を誇ります。

卓越した品質と繊細な味わい、そして長期熟成による深みのある香りは、シャンパーニュ愛好家やコレクターから“幻のシャンパーニュ”と称される理由です。

今回のイベントでは、サロンおよびドゥラモットの代表取締役社長Didier Depond （ディディエ・ドゥポン）氏をお迎えし、その比類なきシャンパーニュをシェフ宮本悠平の料理とともにお愉しみいただけます。限られたお席での開催となるため、ご予約はお早めにお願いいたします。特別な一夜を、ぜひこの機会にご体験ください。

開催概要

(C)Leif Carlsson

【開催日】2025年12月4日（木）

【時 間】19:00一斉スタート (18:30ドアオープン)

【料 金】120,000円（消費税・サービス料10％込）

【場 所】CYCLE by Mauro Colagreco

東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 1F

【予 約】OMAKASE（先行予約あり）(https://omakase.in/ja/r/jm217753)

Table Check(https://www.tablecheck.com/ja/shops/cyclerestaurant/reserve)

※1-2名様でご予約の場合、相席形式となる場合がございます。

(C)Leif CarlssonChampagne SALON x CYCLE Special Dinner

タパス、自家製パン、前菜２品、魚、肉、デザート、小菓子

Delamotte Brut NV

Delamotte Brut Blanc de Blancs NV

Delamotte Brut Blanc de Blancs 2018

Salon 2015

Delamotte Rose NV

Tiano & Nareno 2020

Didier Depond （ディディエ・ドゥポン）

1964年、フランス・ロワール地方トゥールに生まれ、祖父がワイン造りをしていた影響で幼少期からワインに親しみました。

サロンおよびドゥラモットの代表取締役社長兼最高醸造責任者であり、創設者エメ・サロンの哲学とオリジナリティを尊重しつつ、常に品質向上を追求しています。

その緻密なワイン造りにより、サロンは「幻のシャンパーニュ」と称され、世界中の愛好家に高く評価され続けています。

Didier Depond氏 (C)Leif Carlsson

左）シェフ マウロ・コレグレコ 右/下）シェフ宮本悠平シェフ 宮本悠平

1988年生まれ。2019年にミラズールチームに加わり、短期間の間に頭角を表し、見習いから部門シェフを経て、スーシェフとなりました。マントンの素晴らしい環境の中、生命と自然のサイクルに結びついたマウロシェフの料理とそのフィロソフィーを学び、マウロシェフと共に、世界のベストレストラン50で1位、またミシュラン3つ星を獲得。ミラズールで培った経験をいかし、CYCLEのヘッドシェフに就任。

CYCLE by Mauro Colagreco

2023年10月開業。フランス、マントンのミシュラン3つ星、世界のベストレストラン50の殿堂入りレストラン、Mirazurのオーナーシェフ・マウロ・コレグレコ氏による日本初のレストラン。野菜やハーブを主役に、自然の循環、美しさ、共生を料理で表現します。環境への配慮から、プラスチック不使用、廃棄ゼロレシピなどの取組みも積極的に行っています。オープン1年で「ミシュラン一つ星」と「サービスアワード」を受賞し、2026年も一つ星を維持。また、日本で初めてヨーロッパ基準のプラスチックフリー認証（Plastic Free Certificate）を取得しました。

＜会社概要＞



代表者 ： 代表取締役 下山 雄司

所在地 ： 東京都中央区新富1-9-6 ザ・パークレックス新富町6階

設立 ： 平成12年6月12日

事業内容： レストラン経営

外食コンサルティング事業

URL ： https://www.granada-jp.net/

CYCLE by Mauro Colagreco 店内

住所：東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi One 1階

アクセス：東京メトロ「大手町」駅C4、C5直結

電話番号：03-6551-2885

席数：47席 個室あり

営業時間：平日 17:00 - 23:00(L.O.20:00)

週末・祝日 11:30 - 15:00(L.O.13:00)

18:00 - 23:00(L.O.20:00)

定休日：月曜日（祝日の場合は営業）

URL：https://cyclerestaurant.com

Instagram：@cyclerestaurant

