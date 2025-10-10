「HUF」X「J DILLA」PART 2　リリース！

株式会社TSIホールディングス

「HUF」は「J Dilla」の故郷であるモーターシティに回帰してコラボレーション第2弾を発表します。

「HUF」 X「J Dilla」Part 2では、アーカイブ写真やライナーノートのグラフィックの他、音楽好きにとっては至高のカスタムアイテムでジェイ・ディーのレガシーを称えています。

写真家ブライアン・クロスのスタジオを訪れ、ブライアンとJ.ロックがディラ・ファイルを掘り起こし、伝説の未公開画像に思いを馳せる独占インタビューを実施。生々しく、洗練され、デトロイトの精鋭たちのために作られたこのコラボレーションは、カルチャー的レジェンドへの敬意を「HUF」のレンズを通して表現し、ヒップホップのアイコンの人生と時代を記録しています。

本コレクションは、ブライアン・クロスが創造性の頂点で撮影したディラの象徴的な写真と、トラックリストから着想を得たグラフィック、クリーンなカラーウェイ、主要アイテム全体に施されたゴールドのアクセントを融合しています。ワークウェアのルーツに敬意を表し、Tracklist Work Jacketはデザイン全体に刺繍アートワークと大胆なディラ・タイポグラフィを施しました。ジャカード編みで全面アートワークを表現したStudio Sweaterは、Dillaのスタジオで撮影されたアイコニックな写真をフィーチャーしています。

本コレクションには、象徴的なプルオーバーフーディー、カスタムTシャツ2型、折りたたみ式レコードクレート、フォトスケートデッキなどをリリース。

「HUF」X「J Dilla」Part 2は、HUF Storesにて10月10日(金) 10:00より、HUF Worldwide JPにて10月10日(金) 12:00より発売いたします。

※J Dilla Diggin Slip Matは、入荷次第発売となります。

https://www.hufworldwide.jp/

TRACKLIST WORK JACKET / NAVY /\39,600

DILLA DIGGIN PO WASHED HOODIE /WASHED BLACK /\22,000

DILLA STUDIO SS TEE /BLACK / \9,900

DILLATROIT S/SL TEE /WHITE / \9,900

STUDIO SEATER / MULTI/ \24,970

J DILLA WASHED SNAP BACK HAT /WASHED BLACK/ \9,350

STUDIO SKATE DECK/ MULTI/ \15,950

J DILLA COLLAPSIBLE RECORD CRATE /BLACK/ \7,480

J Dilla（ジェイ・ディラ）

アメリカのミュージシャン、音楽プロデューサー、作曲家、歌手。本名James Dewitt Yancey。ミシガン州デトロイト生まれ。アメリカでヒップホップとR&Bを中心に幅広く活躍したプロデューサー（ビートメーカー）、MC（ラッパー）である。初期はJay Dee（ジェイ・ディー）、後期はJ Dillaの名で、グループとしてはスラム・ヴィレッジ、1st Down、The Ummah、The Soulquariansの一員として、またサイドプロジェクトではJaylibとして数多くの作品を発表した。

HUF ［ハフ］

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

https://www.hufworldwide.jp/pages/about

