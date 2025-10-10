Á´ÎÏ´¶¼Õ¡ªÄ¸»Ò´ÝÁÏ¶Èº× ³«ºÅ¡ª
¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê£±¥ö·î´Ö¡ÖÄ¸»Ò´ÝÁÏ¶Èº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://event.choushimaru.co.jp/fes/2025sougyousai
Ê¿Æü¡ÖÈ¾³Ûº×¤ê¡×¡ª¡¡ÅÚÆü¡Ö110±ßº×¤ê¡×¡ª¡¡ÅÚÆü½ËÆü¡ÖÀ¸¥Óー¥ëÃæ¥¸¥ç¥Ã¥È¾³Û¡×¡ª
¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÚÊ¿Æü¡Û½µÂØ¤ï¤ê¡¢¡ÚÅÚÆü¡Û¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò110±ß¡¢¡ÚÅÚÆü½ËÆü¡Û¤ÏÀ¸¥Óー¥ëÃæ¥¸¥ç¥Ã¥È¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡Ê¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1½µ¡Û
¡ãÊ¿ÆüÈ¾³Û¡ª¡ä11/4¡Ê²Ð¡Ë～7¡Ê¶â¡Ë¡Ö¥ªー¥í¥é¥µー¥â¥ó¡×2¥«¥ó¡¡231±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÂè2½µ¡Û
¡ãÊ¿ÆüÈ¾³Û¡ª¡ä11/10¡Ê·î¡Ë～14¡Ê¶â¡Ë¡Ö³è¡º¤ß¤ä¤ÓÂä¡×2¥«¥ó¡¡275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÂè3½µ¡Û
¡ãÊ¿ÆüÈ¾³Û¡ª¡ä11/17¡Ê·î¡Ë～21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¤Ä¤Ö³¡×2¥«¥ó¡¡198±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÂè4½µ¡Û
¡ãÊ¿ÆüÈ¾³Û¡ª¡ä11/25¡Ê²Ð¡Ë～28¡Ê¶â¡Ë¡ÖËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡×2¥«¥ó¡¡297±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÅÚÆü¸ÂÄê¡Û
ÅÚÍËÆü¤Ï¡¦¡¦¡¦¡Ö¤Ó¤ó¤Á¤ç¤¦¤Þ¤°¤í¡×1¥«¥ó¡¡110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆüÍËÆü¤Ï¡¦¡¦¡¦¡Ö³¤Ï·¡×1¥«¥ó¡¡110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¡Û
¡ÖÀ¸¥Óー¥ë Ãæ¥¸¥ç¥Ã¥¡×È¾³Û¡ª¡¡357±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÏ¶Èº×ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û
¡Ö·àÃÄ¥»¥Ã¥È¡¡´î¤Ó¡×¡¡968±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[ÆâÍÆ]ËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤«¤ì¤¤¡¢À¸³¤Ï·¡¢¤¤¤«¡¢¤¤¤¯¤é·³´Ï
¡ÚÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¡Û
¡Ö·àÃÄ¥»¥Ã¥È¡¡´¶¼Õ¡×¡¡1,738±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[ÆâÍÆ]ËÜ¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¡¢¤ß¤ä¤ÓÂä¡¢³è²Ü°Ð¤¢¤ï¤Ó¡¢¤Ü¤¿¤ó³¤Ï·¡¢¤¦¤Ë·³´Ï
¡ÖÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー¡×¤ò60Å¹ÊÞÆ±»þ³«ºÅ¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÄ©Àï¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÄ¸»Ò´Ý¡×¤Ï¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ë¤¹¤·¿¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡ÖÄ¸»Ò´Ý¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤àÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)︎¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
µÏ¿Ã£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¾Ú¿Í¼Ô¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤à11·î1Æü¤ÎÄ¸»Ò´Ý·à¾ì¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÄ©Àï¤òµÇ°¤·¤ÆÈÎÇä¡ª
¡ÚÅÚÆü½ËÆü¸ÂÄê¡Û
¡ÖÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í¡×3¥«¥ó¡¡854±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁí³Û500Ëü±ßÄ¶¤¨¡ª±ï¥¢¥×¥ê 2¼þÇ¯º×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊç´ü´Ö¡§11/1¡ÊÅÚ¡Ë～30¡ÊÆü¡Ë
¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡¢¹¾¸ÍÁ°¤¹¤· É´èßÀÐ¡¢Standing ò¿ Bar Yasuke¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇÂç20,000±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¿©»ö·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Û
¤ª²ñ·×»þ¤Ë²ñ°÷¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þÊç´°Î»¡ª¤ª²ñ·×3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë°ì¸ý¡¢¼«Æ°±þÊç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÄ¸»Ò´Ý¡¦¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Û
ÃêÁª·ô¤ò»È¤Ã¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¡ª¡¡¤ª²ñ·×1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤ËÃêÁª·ô¤¬1Ëç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ï¥é¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥é¥ó¥¯ÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ï¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤Ø¡¢¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿´¶¼Õ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤äÆÃÊÌ¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¡ªÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¥¯ー¥Ý¥óGET¡ª¡Û
´ü´ÖÃæ¤ÎÍèÅ¹ÍúÎò¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÁÏ¶Èº×µÇ°ÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¡ª
11/1¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¼÷»Ê¤ÎÆü¡×¡¢11/2¡ÊÆü¡Ë¡ÖÄ¸»Ò´Ý¤ÎÆü¡×2Æü´Ö¸ÂÄê¡ª
¤³¤ÎÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î±ï¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¡¢ÁÏ¶Èº×µÇ°ÆÃÊÌ480±ßÃÍ°ú·ô¤ò±ï¥¢¥×¥ê¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¤ª²ñ·×»þ¡¢¥ì¥¸¤Ë¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤·¡¢²ñ°÷¾Ú¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍèÅ¹²ó¿ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ì²ñ°÷ÍÍ1Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤âÁ´ÎÏ´¶¼Õ¡ª
¡ÚX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～31Æü(¶â)
¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@choushimaru_fan(https://x.com/choushimaru_fan)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë92Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯9·î1Æü¸½ºß¡Ë¤òÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡×¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í(¤ß¤ä¤Ó)¡×¡¢¼÷»Ê³äË£¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐ¡×¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤òÉñÂæ¡¢½¾¶È°÷¤ò·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ö·à¾ì¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¸»Ò¹Á¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤¤«¤é¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÁ¯µû¤ò¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬ËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö»«¤¤¿¤Æ¡×¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¡Öºî¤êÎ©¤Æ¡×¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¸»Ò´Ý¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿·Á¯¤Ç¥Í¥¿¤ÎÂç¤¤¤¼÷»Ê¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ ·û
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÉÍÅÄ2-39
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1977Ç¯11·î2Æü
¼ç¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¡§¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡¢¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐÅù¤ÎÅ¹ÊÞ·Ð±Ä
»ñËÜ¶â¡§£±²¯±ß¡Ê2024Ç¯5·î15Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.choushimaru.co.jp/