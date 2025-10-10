【プレスリリース】不動産業界の転職活動をAIで革新。24時間いつでも相談できる転職サポートサービス「GenT real-estate」提供開始

bloom株式会社

AI技術を活用し、不動産業界に特化した転職活動を全面的にサポートする新しいWEBアプリケーション「GenT real-estate」を2025年9月22日より提供開始したことをお知らせいたします。本サービスは、転職希望者が時間や場所、他人の目を気にすることなく、自身のキャリアについてじっくり考え、最適な一歩を踏み出すための新しい選択肢を提案します。

■ 開発の背景：転職活動における潜在的な課題をAIで解決

従来の転職活動では、「キャリアアドバイザーに相談したいが、まだ転職の意思が固まっていない」「日中の仕事が忙しく、相談する時間を確保できない」「初対面の人にキャリアの悩みを打ち明けるのは抵抗がある」といった、転職希望者が抱える心理的・時間的な障壁が存在しました。特に不動産業界は、顧客対応などで不規則な働き方になることも多く、転職活動に十分な時間を割くことが難しいという声も聞かれます。

このような課題を解決するため、私たちはAI技術に着目しました。AIとの対話であれば、利用者は時間を気にすることなく、どんな些細な悩みでも気軽に相談できます。他人の評価を気にせず、自身の本音と向き合うことで、キャリアに対する自己理解を深めることが可能です。bloom株式会社は、人材事業「bloom talent agent」で培ったハイクラス人材のマッチングノウハウと、「talent × AI technology」事業で推進してきたAI技術を融合させ、不動産業界で働く人々のキャリア形成をより自由で円滑なものにしたいという想いから、「GenT real-estate」を開発いたしました。

■ 「GenT real-estate」の主な特徴

「GenT real-estate」は、不動産業界への転職を希望するすべての方に、これまでにないスムーズで快適な転職活動体験を提供するサービスです。

1. 専門AIによる24時間365日のキャリア相談 不動産業界に特化した専門知識を持つAIが、24時間いつでもあなたの相談相手になります。「自分に合う職種がわからない」「未経験でも挑戦できる求人はあるか」「面接で気をつけるべきことは？」といった具体的な質問から、キャリアプランに関する漠然とした不安まで、あらゆる相談に対応します。深夜でも早朝でも、あなたのペースで対話を進めることができ、思考を整理する手助けをします。

2. 業界特化だからこそ実現する、質の高い求人情報 サービス内では、営業、管理、開発、事務など、不動産業界のあらゆる職種を網羅した求人情報を検索できます。業界に特化しているため、一般的な転職サイトでは見つけにくい専門的な求人や、優良企業の非公開求人に出会える可能性も高まります。AIとの対話を通じて明確になったあなたの希望やスキルに合わせて、最適な求人をリコメンドする機能も搭載しています。

3. 業界の動向がわかる最新情報を提供 転職活動を成功させるためには、業界に関する深い理解が不可欠です。「GenT real-estate」では、市場の最新トレンド、各社の事業戦略、求められる人物像など、転職に役立つ質の高い業界情報も提供。情報収集の時間を短縮し、より戦略的な転職活動を可能にします。

4. 意向が固まったら、プロのキャリアアドバイザーへ AIとの対話を通じて転職への意欲が高まり、具体的な選考に進みたいと考えたタイミングで、不動産業界を熟知したプロのキャリアアドバイザーにシームレスに相談を引き継ぐことができます。AIとの対話履歴は本人の許可を得た上でアドバイザーに共有されるため、自己紹介やこれまでの経緯をゼロから説明する必要はありません。スムーズに、かつ深いレベルでのキャリアコンサルティングを受けることが可能です。

■ 今後の展望

「GenT real-estate」は、今後もAIの学習機能を進化させ、より個々のユーザーに最適化されたキャリア提案の精度を高めてまいります。また、将来的にはオンラインセミナーやキャリアイベントの開催なども視野に入れ、求職者と企業のマッチング機会を多角的に創出していく予定です。

私たちは本サービスを通じて、不動産業界における人材の流動性を高め、一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できるキャリアを築ける社会の実現に貢献してまいります。

■ 運営会社：bloom株式会社について

bloom株式会社は、「才能を咲かせる」をミッションに、人材とテクノロジーを掛け合わせた事業を展開しています。ハイクラス人材紹介事業「bloom talent agent」、採用に強いオフィス設計などを手掛ける「talent × office design」、そしてAI技術を活用して人材戦略を支援する「talent × AI technology」の3つの事業を柱とし、企業の成長と個人のキャリア形成を両面からサポートしています。長年にわたり培ってきた人材領域における知見と、最新のAI技術を組み合わせることで、新しい価値の創造を目指しています。

