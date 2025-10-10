本物みたいに動いておしゃべりする！スティッチの”遊べる最先端パペット”が登場！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、ワオ・スタッフ社が展開するパペット玩具「パペットロニクス」を、正規国内販売代理店として、取り扱い開始いたしました。『ディズニー スティッチ』より、スティッチとエンジェルのパペットを予約受付中です。

大きさやギミックが異なる、選べる２つのシリーズから発売！

アニマトロニクスの要素とパペットを組み合わせた「パペットロニクス」は、大きさやギミックが異なる複数のシリーズを展開しています。

最上位の性能を備えた「パペットロニクス・リアルFX」シリーズは、パペットの口だけではなく目と耳を動かすことができ、まるで本物のように自由に動かして遊ぶことができます。

「パペットロニクス・リアルFX」シリーズ

「パペットロニクス・デラックス」シリーズは、ひと周りコンパクトなぬいぐるみサイズの大きさで、充実したサウンドギミックを楽しめます。

「パペットロニクス・デラックス」シリーズ【パペットロニクス・リアルＦＸ】 『ディズニー スティッチ』 スティッチ／エンジェル

『リロ＆スティッチ』シリーズのスティッチとエンジェルを、高さ約40cm、アニマトロニクス型のパペットとして立体化！頭の後ろから手を入れて、口と目と耳を動かしたり、額と鼻、口のタッチセンサーに触れたりすることで、サウンドとアクションの組み合わせを100通り以上楽しむことができる。ふわふわとした素材で、ぬいぐるみとして愛用できるのも嬉しいポイントだ！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XCKYkcssSFY ]

【パペットロニクス・リアルＦＸ】 『ディズニー スティッチ』 スティッチ 紹介動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7fIIxyGgm6E ]

【パペットロニクス・リアルＦＸ】 『ディズニー スティッチ』 エンジェル 紹介動画

★「パペットロニクス・リアルFX」の注目ポイント

・100通り以上のアクション＆サウンド！

・目と耳が動き、さまざまな表情を演出！

・おなじみのフレーズでおしゃべり！

・タッチセンサーで可愛くリアクション！

・触り心地ばつぐんのふわふわボディ！

●定価：各18,000円（税込）

●トイサピエンス予約価格：各15,300円（税込）

●発売：2026年4月頃

●メーカー：ワオ・スタッフ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記：(C) Disney

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/cartoon/?keyword=ws-prfx-stitch#searchAnc

【パペットロニクス・デラックス】 『ディズニー スティッチ』おしゃべりスティッチ／おしゃべりエンジェル／おしゃべりスティッチ（ハワイアン）

『リロ＆スティッチ』シリーズのスティッチとエンジェルを、高さ約30cm、アニマトロニクス型のパペットとして立体化！頭の後ろから手を入れて口を動かしたり、額と鼻のタッチセンサーに触れたりすることで、サウンドとフレーズの組み合わせを50通り以上楽しむことができる。口の中のボタンを押すと、ハッピーモードと不機嫌モードを切り替えたり、おなじみのフレーズを発動することが可能。さらに、同シリーズのスティッチとエンジェルを近づけて遊ぶことで、お互いにおしゃべりさせることができる。ふわふわとした素材で、ぬいぐるみとして愛用できるのも嬉しいポイントだ！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=V2oON6-sXSw ]

【パペットロニクス・デラックス】 『ディズニー スティッチ』おしゃべりスティッチ／おしゃべりエンジェル 紹介動画

●定価：各12,000円（税込）

●トイサピエンス予約価格：各10,200円（税込）

●発売：2026年4月頃

●メーカー：ワオ・スタッフ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記：(C) Disney

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/cartoon/?keyword=ws-pdx-stitch#searchAnc