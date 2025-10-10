YOSHIKI、大阪・関西万博を訪問 YOSHIKI CHANNELにて10/11（土） 22:00より急遽生配信決定！
YOSHIKIが、現在開催中の2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」を訪問することが決定した。これに伴い、YOSHIKI CHANNEL では10月11日（土）22:00より、滞在ホテルから東京スタジオを結び、YOSHIKIが万博での体験を語る特別番組を生配信する。配信は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で行われる。
短時間の滞在ながら、親交のある国々の展示を中心に複数のパビリオンを訪れる予定で、当日の現地映像の一部も番組内で紹介される。
YOSHIKIは2005年の「愛・地球博」で公式テーマソングを作詞・作曲し、開会式では陛下御前にて指揮を務めるなど、万博と深い縁を持つ。今回の生配信は、YOSHIKIが万博で体験した貴重な1日を、世界中のファンと共有する特別な機会となる。
【YOSHIKI CHANNEL】
10/11（土）22:00
YOSHIKI、大阪・関西万博を訪問
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送
https://youtube.com/live/j4k-Q5bf6hI
・英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/Dbg5dakVzxw
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2222428
