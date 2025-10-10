2025年11月1日（土）／淡路夢舞台国際会議場「ライフデザインカンファレンス 2025 in 淡路」開催

ProjectF株式会社

これまでに2000人以上の起業家を輩出してきたマーケティングスクールProjectF（プロジェクトエフ）は、2025年11月1日（土）に淡路夢舞台国際会議場（兵庫県淡路市）で「人生をデザインし、想像を超えた未来を創る。」をテーマにした「ライフデザインカンファレンス 2025 in 淡路」を開催いたします。

ビジネスも働き方も、そして生き方さえも、数年前とは全く違う選択肢が広がる今。

SNS発信で人生を変える人、地方から新しいビジネスを生み出す人、AIを活用してキャリアの可能性を広げる人──と様々な活躍の場がある一方、情報が溢れ、何が正解かわからない時代でもあります。

だからこそ今、必要なのは「自分はどう生きるのか」を考える時間。SNSマーケティング × キャリア戦略 × ウェルビーイングを軸に、発信・ビジネス・人生をアップデートするヒントをお届けします。

イベントの特徴

本イベントの最大の特徴は「学び」「体験」「発信」がひとつに繋がることです。各分野の第一線で活躍する登壇者たちによる講演では、SNS、ビジネス、キャリア戦略など多様な視点から、これからの時代にどんなキャリアを築き、どう生きるのか考えるヒントを届け、知識を得るだけでなく、自分の軸を見つめ直す実践的な学びの時間を体感することができます。

また、開催地である淡路島の食材を使った飲食ブースや地域企業の出展を通じて、淡路島だからこそ感じられる豊かな自然と人の温もりを五感で味わえる体験も用意。地方創生の新しい形として、淡路島から新しい風を吹かせることを目指します。

2024年の開催実績（満足度98%を達成）

2024年11月に開催された「SNSマーケティングカンファレンス2024 in 淡路」では、全国各地から

1000人を超える参加者が集まり、淡路島が熱気に包まれました。

講演では、SNSによる発信力の磨き方やブランド構築、地方から生まれる新しい働き方などが語られ、来場者からは「これほどエネルギーを感じる地方イベントは初めて」「自分の生き方を見つめ直すきっかけになった」といった声が多く寄せられました。

また、開催地である淡路島から多くの飲食・物販ブースやキッチンカーにもご出展いただき、その土地ならではの食文化が体感できる空間を創出。出展者からも「淡路島で熱気溢れるイベントをしてくれてありがとう」「来年も開催されるなら参加したい」と言ったお声をいただきました。

アンケート満足度は98％超え。この成功を受け、今年の「ライフデザインカンファレンス 2025 in 淡路」では、SNS・キャリア・地方創生を横断した“学びと体験の共創空間”として進化します。

会場案内

淡路夢舞台国際会議場は、学びと体験が交差する立体的な空間構成になっています。3Fではお子さま連れでも安心して過ごせるファミリーエリア、2Fは登壇者の講演を聞きながら飲食できるリラックススペース、1Fには淡路島の食材を堪能できるキッチンカーエリア、B1Fには地元企業や生産者による体験・販売ブースを展開。どのフロアでも淡路島の自然や文化、人の温もりを感じながら、世代や立場を越えて誰もが心地よく参加できる、「学びと交流」を楽しめるように設計しました。

ファミリーエリア飲食・歓談エリアキッチンカーエリアブースエリア開催概要

【 日 時 】2025年11月1日（土）10:00～18:00

【 会 場 】淡路夢舞台国際会議場（兵庫県淡路市）

【 主 催 】Project F

【登 壇 者】星 渉（麗澤大学客員教授／連続ベストセラー作家／ビジネスコンサルタント）

ど素人ホテル再建計画（バズらせのプロ）

伊藤 直樹（ベストセラー連発！天才編集長）

カイシャイン（日本一のSNS教育系YouTuber）

籔 和弥（MOSH株式会社 代表取締役）

大東 めぐみ（起業コーチ／淡路島出身）＊イベント主催

【2つの特徴】1.基調講演・トークセッションに加え、淡路島グルメや地域ブースを展開

2.「学び」と「体験」を組み合わせたプログラム設計

【チケット購入】https://awaji-project.com/ldc/