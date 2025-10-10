【小さな輝きが、大きな笑顔に】関西53店舗展開のHAIR’S GATEがチャリティーピンバッジを販売開始

株式会社WAKAMATSU

株式会社WAKAMATSU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：若松 東克）が運営する美容室ブランド「HAIR’S GATE（ヘアーズゲート）」は、社会貢献活動の一環として、HGロゴをデザインしたチャリティーピンバッジを販売いたします。

このピンバッジは、ただのアクセサリーではありません。

理美容師が胸を張って働ける誇りを表し、仲間同士がお互いを支え合い、社会にあたたかさを届ける“利他の心”を象徴するものです。

私たちは、この小さなバッジを通じて「理美容師が社会にとってかけがえのない存在であること」を広く伝えていきたいと考えています。

チャリティーの仕組み

品 名 ：HAIR’S GATE チャリティーピンバッジ

寄付金額：1,500円（税込）

発売日 ：10月14日

販売方法：HAIR’S GATE各店舗

利益全額を『NPO法人 JHD&C（ジャーダック）』へ寄付。

寄付金は、髪に悩みを抱える子どもたちのための「医療用ウィッグ」制作に役立てられます。

JHD&Cへの寄付を通じて子どもたちを支援

株式会社WAKAMATSUは、この活動を通じて、頭髪に悩みを抱える子どもたちに医療用ウィッグを無償提供しているNPO法人「JHD&C（ジャーダック）」を支援します。

JHD&Cは、全国から集まる髪の寄付や募金をもとに、年間およそ150個のウィッグを制作・提供。

「ウィッグのお陰で気軽に外出できるようになった」「周囲の目が気にならなくなった」といった子どもたちやご家族の声が、活動を支えています。

この活動を継続しているJHD&Cの姿勢に、私たちWAKAMATSUは深く共感しています。

この想いは、当社が掲げる “「ありがとう」ともに理美容師の社会的地位を向上させ、笑顔と幸せの循環を創造する” という理念と重なります。

WAKAMATSUが目指す未来

理美容師は、髪を通じて人の心を支え、笑顔をつくる仕事です。私たちは、ピンバッジを購入いただいた方と共に、

・すべての理美容師の社会的地位を高めること

・仲間への想いを形にし、支え合う文化をつくること

・お客様や地域に“やさしさの輪”を広げること

を実現していきたいと考えています。

小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生む。理美容師の誇りを胸に、社会と子どもたちの未来をつなげる活動として、この取り組みを広げていきます。

代表取締役社長 若松 東克代表からのコメント

「理美容師は“笑顔と希望”を届ける存在です。このピンバッジには、仲間やお客様への感謝、そして未来への願いを込めました。

小さな輝きがやさしさの輪となり、子どもたちの笑顔につながっていくことを願っています。」

会社概要

会社名 ：株式会社WAKAMATSU

所在地 ：大阪市西区南堀江1-18-4

Osaka Metro南堀江ビル2F

設 立 ：1983年3月15日

代 表 ：若松 東克

事業内容：理容室・美容室の経営

公式HP ：https://www.waka-matsu.jp/