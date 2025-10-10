【フライングタイガー】誰よりもクリスマスが好きなフライングタイガーが調査結果から勝手に大予想！2025年クリスマストレンド発表

Zebra Japan株式会社

この度、Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、年間を通じてブランドが最も盛り上がるシーズンイベント「クリスマス」にスポットを当てたWEB調査を実施しました。

その結果を踏まえながら、もうすぐやってくる2025年のクリスマスのトレンドを予想し、発表します。

＊フライングタイガーの2025年のクリスマスキャンペーン（700種類以上の新商品を発売）は、2025年10月17日（金）に、全国の店舗およびオンラインストアで開始予定です。

※アンケートは終了しています。

調査概要

調査名：みんなのクリスマスおしえて！大調査

調査方法：WEB調査

期間：2025年9月24日（水）～30日（火）

対象者：フライングタイガーのSNSフォロワー

回答者数：534s

【サマリー】フライングタイガーが予想 「2025年クリスマス5大トレンド」

１.ハイパクリスマス

生活領域のトレンド「コスパ」「タイパ」「スぺパ」（まとめて「ハイパ（ハイパフォーマンス）」）がクリスマスにも波及するかも？

２.外クリパ

温暖化の影響で外が暖かいなら・・・いっそ、外でクリスマスを楽しみましょう。クリスマス仕様のアウトドアパーティーやピクニックが催されるかも？

３.進化系ツリー

クリスマスに”マンネリ”を感じる人が結構な割合でいる中、アクティビティの定番である「ツリーデコレーション」が進化するかも？

４.妖精ニッセ

国内外発で様々な新キャラクターが登場・流行した2025年。クリスマスにも波及し、”サンタの次”が登場するかも？

５.サステナクリスマス

SDGsが当たり前の時代に。クリスマスが“消費”するイベントだからこそ、サステナビリティを意識した楽しみ方が普及するかも？

【トレンド1】コスパ＆タイパ＆スぺパ！効率重視の 「ハイパクリスマス」

お金・時間・空間・・・様々なストレスがある中、「ハイパフォーマンス」はクリスマスで重宝されそうです。

【トレンド2】 暖かいなら・・・いっそアウトドアでたのしもう！ 「外クリパ」

温暖化の影響で、日本の四季が変化中。冬の入りが遅くなるなら、”外”でのクリスマスが一般化するかも？

【トレンド3】毎年毎年の”マンネリ”を吹き飛ばせ！ 「進化系ツリー」

クリスマスにマンネリを感じる人が多い一方、やりたいことは定番「お部屋のツリー装飾」。ならば、ツリーが進化する!?

推しツリー

推し活に！自分仕様にDIY

左）サッポロビール様：@Sapporobeer(https://x.com/SapporoBeer/status/1859160493627498719)

右）丸山珈琲様：@MARUYAMA_COFFEE(https://x.com/MARUYAMA_COFFEE/status/1856609514767954112)

リボンツリー

世界のリボントレンドは2024年から継続中！

やわらかツリー

ベビーやペットがいるおうちは安全・安心！

【トレンド4 】“じゃない“方にスポット!? サンタじゃない 「妖精ニッセ」

国内外発で様々な新キャラクターが登場・流行した2025年。クリスマスにも、その潮流が生まれるかも知れません。

流行の兆し～「ニッセ」って？

北欧に住む人々が「クリスマス」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、サンタクロースよりも、サンタクロースのアシスタントをつとめるニッセ（Nisse）です。北欧で古くから親しまれている妖精で、赤いとんがり帽子をかぶっています。子どもと家を見守る彼らですが、クリスマスの時期にはサンタさんのお手伝いをします。今年は、日本のクリスマスでもたくさん見かけるかも？

フライングタイガーにも40種類のニッセ商品が！

【トレンド5 】みんなに、地球に、やさしく！ 「サステナクリスマス」

SDGsは当たり前の時代に。クリスマスは“消費”するイベントだからこそ、サステナビリティについて考えたいですね。

フライングタイガーでもサステナ強化中!!

何度も使える

繰り返し使える布製のギフトバッグ繰り返し使えるクリスマスツリーのでんぐり

エコ素材

FSC認証のラッピングペーパー95％リサイクル素材のクリスマスハット