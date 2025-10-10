【LINE FX】「ご入金＆お取引で最大4％キャッシュバックキャンペーン」を開催

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社のグループ会社である、LINE証券株式会社（以下：LINE証券）は、外国為替証拠金取引（以下、FX取引）サービス「LINE FX」において、2025年10月10日（金）より「ご入金＆お取引で最大4％キャッシュバックキャンペーン」を開催します。



詳細についてはこちら（ https://www.line-fx.com/cp/20149 ）をご確認ください

「LINE FX」は、直感的な操作性とシンプルなデザインが特徴のFX取引サービスです。アプリ版とPC版取引ツール「LINE FX Pro」を提供し、高機能チャート「TradingView」を導入しています。取引通貨ペア35通貨ペア、取引単位も1,000通貨(※1)からできるうえ、利用用途やシーンに応じてアプリ版とPC版取引ツール「LINE FX Pro」の使い分けが可能なため、FX取引初心者からFX取引上級者まで、幅広いユーザーに利用されています。

このたび、ユーザーへの日頃の感謝の気持ちを込めて、「ご入金＆お取引で最大4％キャッシュバックキャンペーン」を2025年10月10日（金）から11月28日（金）まで開催します。キャンペーン期間中、入金額、および対象の通貨ペアの新規取引数量の合計に応じて、キャッシュバックいたします。

※1 ハンガリーフォリント/円（ HUF/JPY）のみ最低取引単位は10,000通貨単位です。

■キャンペーン名

ご入金＆お取引で最大4％キャッシュバックキャンペーン

■キャンペーン対象取引期間

2025年10月10日（金）オープン～2025年11月28日（金）NYクローズ

■キャンペーン内容

キャンペーン期間中の、入金額（※2）および対象の通貨ペアの新規取引数量の合計に応じて、最大84万円をキャッシュバックいたします。

新規取引数量と入金額の2つの条件のうち、達成条件が低い方を適用しキャッシュバックいたします。

キャンペーン内容の詳細は、こちら（ https://www.line-fx.com/cp/20149 ）をご確認ください。

※2 本キャンペーンでいう「入金額」とは「入金合計金額」-「出金合計金額」の差額を指します。また、本キャンペーン参加にはエントリーが必要です。

LINE証券はこれからも、ミッションである「投資をもっと身近に、もっと手軽に」の実現に向け、投資初心者から経験者まで幅広い層に支持されるよう機能拡充やサービス改善を進めていきます。

■「LINE FX」について

・公式サイト： https://www.line-fx.com/

・「LINE FX」取引専用アプリ

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1492856569

Google play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.line_sec.fx

・PCツール「LINE FX Pro」：https://pro.line-fx.com/

・LINE公式アカウント: LINE ID:@linefx

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/linefx_jp

＜注意事項＞

FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して 4%以上(レパレッジ 25 倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。

金融商品取引業者 LINE証券株式会社 関東財務局長（金商）第3144号

加入協会/一般社団法人 金融先物取引業協会