トレイルも街も楽しむ、Santa Cruz Bicycles 2025 アパレルライン販売開始
マウンテンバイクブランドSanta Cruz Bicycles Japan／サンタクルズ・バイシクルズ・ジャパン（日本輸入総代理店：ウインクレル株式会社スポーツ・ディビジョン）は、2025年10月10日（金）よりSanta Cruz Bicycles 2025 アパレルラインの販売を、全国の取扱ディーラーおよび日本公式サイトSports-Wにて順次販売開始します。ライドから日常まで、自由でアクティブなライフスタイルを彩るラインナップです。
ブランドが誇る「カリフォルニアの自由なスピリット」と「マウンテンカルチャー」を反映したデザインは、ヘビーウェイトTシャツから軽量ナイロンキャップまで幅広く揃い、快適な着心地と機能性を両立。リサイクルナイロンを使用した環境に配慮したキャップなど、現場で培われた技術と経験がアパレルにも息づいています。耐久性にも優れ、トレイルでも街中でも長く愛用できるのが特長です。
＜Santa Cruz Bicycles - 2025 アパレルラインナップ＞
Squared Up Tee
リラックスフィットのヘビーウェイトTシャツ。クラシックなスクエアロゴをベースに、シーンを問わず着こなせる万能モデル。
価格：\6,930（税込）
カラー：Black / Miami Vice / Olive / Cardinal
素材：100%コームドコットン（6.5oz）
サイズ：S, M, L, XL, XXL
Faded Tee
SCBロゴのグラフィックをアップデートしたデザイン。“Stack up the good times” をテーマに、ライドの高揚感をそのまま表現。
価格：\6,930（税込）
カラー：Brown / Bone / Black
素材：100%コットン
サイズ：S, M, L, XL, XXL
Stack Tee
定番ロゴ「SCB Square」を胸元に配置したベーシックモデル。デイリーユースにも最適な、軽量かつ快適な着心地。
価格：\6,930（税込）
カラー：Black
素材：100%コットン
サイズ：S, M, L, XL, XXL
Stash Pocket Tee
ワークウェアに着想を得たポケット付きTシャツ。ツールや小物を収納できる実用的なデザインで、トレイルから街まで活躍。
価格：\7,920（税込）
カラー：Black / Maritime Blue
素材：100%コットン
サイズ：S, M, L, XL, XXL
Casey Cap
軽量リサイクルナイロンを使用したスナップバックキャップ。サーフカルチャーを感じさせるデザインで、ライド後のリラックススタイルにも。
価格：\5,940（税込）
カラー：Black / Navy / Clay / White
素材：100%リサイクルナイロン
サイズ：ワンサイズ（スナップバック調整）
Stack Trucker Hat
通気性に優れたフォーム＆メッシュ構造のトラッカーキャップ。ハイプロファイルデザインでクラシックな雰囲気に。
価格：\5,940（税込）
カラー：Black / Navy
素材：100%ポリエステル
サイズ：ワンサイズ
Bayley Cap
アウトドア感漂うナイロンキャンプキャップ。軽量・5パネル構造でタウンユースにも最適。
価格：\5,940（税込）
カラー：Black / Olive
素材：100%ナイロン
サイズ：ワンサイズ
＜ブランド紹介＞
Santa Cruz Bicycles（サンタクルズ バイシクルズ）は、1994年にアメリカ・カリフォルニア州サンタクルズで誕生した歴史あるマウンテンバイクブランドです。創業以来、革新的なフルサスペンションバイクを開発し、世界中のライダーから高い信頼を獲得してきました。
