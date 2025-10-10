2.5次元アイドルグループ「いれいす」とLINE FRIENDSのコラボレーションキャラクター、「いれいすminini」が誕生！

LINE Friends Japan株式会社

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳）は、6人組2.5次元アイドルグループ「いれいす」とコラボレーションしたキャラクター「いれいすminini」を公開し、2025年10月10日(金)18時より、LINE FRIENDS公式オンラインストアにて初回グッズの予約販売をスタートします。

「いれいす」とは

「いれいす（イレギュラーダイス）」は、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループ。2020年10月に結成され、オリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動し、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。

2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走しました。

「minini(ミニニ)」とは

LINE FRIENDSから始まった新しいキャラクターブランド。手のひらサイズの小さい体で、ニンゲン世界の片隅で健気に図太く暮らしています。テレビ東京「イニミニマニモ」内にてアニメも放映中。これまで多くのアーティストやIPとコラボレーションしています。

新キャラクター「いれいすminini」

これまでBT21(BTS)をはじめ、G-DRAGON、ZEROBASEONEなど様々なアーティストとのコラボレーションIPを開発し全世界にファンを有しているLINE FRIENDSが、日本の歌い手グループ界で旋風を巻き起こしている「いれいす」と初めて出会い、魅力あふれるキャラクターが誕生しました。

「いれいす」がその相棒である「もふめいと」と夢の中で同じ大きさになりもっと仲良しになれたら、という発想のもと、オリジナルの個性と魅力を活かしながらLINE FRIENDS mininiのスタイルにアレンジし、ちっちゃくても元気いっぱいの「いれいすminini」が誕生しました。

（左下から時計回りで）

りうら＆ぴよまる

ほとけ＆もふてゃ

しょう＆らびまる

ないこ＆すしーぬ

いふ＆まろねこ

ゆうすけ＆ししおー

メンバーともふめいとたちが同じ大きさになったことを喜び合う「いれいすminini」のストーリーを描いたオリジナル動画もYouTubeやSNSで公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9yao8I-bsFM ]

初回グッズ予約販売

LINE FRIENDS公式オンラインストアでは、10月10日(金)18時より初回グッズの予約販売をスタートします。お気に入りのキャラクターといつも一緒に過ごせるマスコットに、A3フリルトートバッグ、クリアポーチ、つながるアクリルスタンド、ホログラムスクエア缶バッジ、ダイス型キーチェーンなど、コレクションにも推し活にもぴったりのラインナップでお届けします。

なお今回のグッズの一部は、10/20(月)までLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1Fにて展示も行っています。

・予約受付期間：2025年10月10日(金)18:00～10月20日(月)23:59

・お届け予定：2026年3月頃

・特設ページ：https://lin.ee/T6oKy2h/hntj

商品ラインナップ

商品イメージ

メンバーともふめいとの表情、髪型、衣装やカラーなど細部までこだわったマスコット12種。手のひらサイズでバッグにもつけやすい。同時発売のホログラムスクエア缶バッジvol.1を30～36個付けられるA3フリルトートバッグ2種（マスコット、ポーチ、缶バッジ、キーチェーン別売）マスコットをペアで持ち運べるクリアポーチ。裏側もクリアなので背面からも愛でられる。（マスコット別売）台座がつながるので、好きな組み合わせでもつなげられるアクリルスタンド。後ろ姿も可愛い両面仕様。スクエア型で推し活バッグも隙間なく埋められる缶バッジ。キラキラのホログラム加工がポイント。サイコロのダイスナンバー部分にフェイスアートを配置した特注品。（いずれもランダム商品）

※開発中のため、仕様・デザインは一部変更となる場合がございます。

お買い上げ特典（先着順、なくなり次第終了）

「いれいすminini」のグッズのご購入金額税込3,300円ごとに、見る角度によって絵柄が変わるレンチキュラーカード(全12種)を、ランダムで1枚プレゼントします。

LINE FRIENDSは今後もいれいすと協業を続け、「いれいすminini」を積極的に展開していきます。

取材または提携のお問い合わせはこちら(https://linefriends.co.jp/contact)

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8つのECプラットフォームを運営している。

公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan