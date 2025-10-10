民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が三重県三重郡菰野町で「夢の宇宙旅行時代の到来！～菰野町から宇宙へ～」と題して講演！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、三重県三重郡菰野町コミュニティ振興課主催、オンライン学習塾SKIP（スキップ、以下SKIP、本拠地：三重県三重郡菰野町、代表：大塚陽）代表大塚陽氏協力で、菰野町民センターホールで「夢の宇宙旅行時代の到来！～菰野町から宇宙へ～」と題した講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331521&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331521&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331521&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331521&id=bodyimage4】
当日は、ASTRAXの事業概要や民間宇宙飛行士TAICHIの紹介、世界の民間宇宙船の最新情報を中心に、約120分にわたって講演を行いました。講演の最後には、参加者と一緒に菰野町を宇宙サービスの街にするためのアイディアを考えました。
この講演会には、主に菰野町民の約100名が参加しました。
当日の様子は、CTYケーブルテレビでも紹介されました。
https://youtu.be/22M_BJcGF74
【講演概要】
講演演題 「夢の宇宙旅行時代の到来！～菰野町から宇宙へ～」
講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 ９月１４日（日）14時00分～16時00分
開催場所 三重県三重郡菰野町民センターホール
対象 宇宙に興味のある方小学生以上の親子 など
主催 三重県三重郡菰野町コミュニティ振興課
協力 学習塾SKIP代表 大塚陽
【講演の感想】
●今の宇宙がこんなに身近になっていることにすごく驚きました。全然知らなかったです。様々な宇宙船があり90秒で行けることに顔を見合わせて驚き、ゆったりサービスを受ける旅行ができることにもうっとり。とにかく知らないことばかりでした。それを考え、作り出している人々がどういう風に研究されているのかと。大地さんのバイタリティーにも乾杯です。大塚さんもこの企画をありがとうございます。菰野町をもっと盛り上げていければと思います。
●とても面白かったです。日本って隠蔽大国？
●宇宙が身近に感じるようになった。
●面白い内容でした。民間宇宙旅行がいくらぐらいするのか興味ありました。
会場が途中からとても寒く話を集中して聞けないほどでした。
目の前の参加者（子供）が終始ずっと席を立ったり横に移動したり後ろを見たり、手足をあげたり兄弟で暴れたり…周りに迷惑でした。無料だからか参加者の意識も人それぞれなのかなと… （親も放置）話を楽しみに来ていたのに、目の前の方がこのような状況でゆっくり聞けず残念。
●いろんなことがわかった。いろんな宇宙船に驚いた。
●イメージできる事は、?と教わり楽しい♪
●宇宙パンを作ってみたいです。宇宙アイスを食べてみたいです
●宇宙を身近に感じることができました。未来が楽しみになりました。
●宇宙旅行が夢でない時代になったのですね！楽しいお話でした。
● PR不足（若い子が少ない）
●知らないことをたくさん知れた。夢が1つ増えた。
●学校でも家庭でも知ることができないので、子どもにとって良い経験となりました。
