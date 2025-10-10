民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が三重県三重郡菰野町で「夢の宇宙旅行時代の到来！～菰野町から宇宙へ～」と題して講演！

民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が三重県三重郡菰野町で「夢の宇宙旅行時代の到来！～菰野町から宇宙へ～」と題して講演！