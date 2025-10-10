『サンリオキャラクターズ』が、”猫背”なあなたを支える『ふんばるず』に！「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」がカラーチェンジをして新登場。10月16日(木)より全国のバラエティショップにて発売。

株式会社ドリームズ株式会社バンダイナムコヌイ（本社：東京都台東区/代表取締役春山ゆきお）は、株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）の『ふんばるず』とコラボした『ふんばるず サンリオキャラクターズ』を10月16日（木）より、全国のバラエティショップにて販売開始します。2024年1月に発売し、大好評だった『ふんばるず サンリオキャラクターズ』より、株式会社サンリオの「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」がカラーチェンジをして新登場。『ふんばるず』は、机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。姿勢が良くなる秘密は、【ハートのクッション】。ぬいぐるみの中に入っているハート型のクッションが、きれいな姿勢をキープさせ、ついつい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。仕事中や勉強中はもちろん、さまざまなシーンで姿勢をサポートしてくれます。

- 大人気キャラクター『サンリオキャラクターズ』が『ふんばるず』になって新登場！

2024年1月に発売し、大好評の『ふんばるず サンリオキャラクターズ』より、株式会社サンリオの「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」の全3種類がカラーチェンジ！よりポップでキュートになった『サンリオキャラクターズ』があなたの姿勢をサポートします。

- 【ふんばるずとは】

“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”

『ふんばるず』は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。



ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、『ふんばるず』自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

●シャキッとした背筋に早変わり！ “猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ。

『ふんばるず』を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢に。ついつい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。

●姿勢が良くなる秘密は、【ハートのクッション】 “猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ。

『ふんばるず』は、“猫背”なあなたを支える「こころ」を持っています。

ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでついつい前のめりになってしまう姿勢をしっかり支え、仕事や勉強中の疲れを軽減させてくれます。

- 『ふんばるず サンリオキャラクターズ』ラインナップ(全3種)

■ハローキティ

■マイメロディ

■クロミ

- 商品概要

商品名：ふんばるず サンリオキャラクターズ (全3種)

価格：税込3,850円(税抜3,500円)

商品素材：本体...ポリエステル/ABS、パッケージ...紙

商品サイズ：

ハローキティ...約W180×H220×D150/mm

マイメロディ...約W175×H250×D150/mm

クロミ...約W180×H240×D160/mm

生産国：中国

権利表記：(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660251

販売元：株式会社バンダイナムコヌイ

※「ふんばるず」は商標登録済です。

※2025年10月16日(木)より、一般発売予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

【ふんばるず サンリオキャラクターズ 取り扱い店舗】

ハンズ／有隣堂／ドン・キホーテ／エメマギー（羽田空港：BOOKS&DRUGS NORTH、BOOKS&DRUGS SOUTH、BOOKS&DRUGS｜成田空港：DRUG BOX 南ウイング店）にて順次展開予定です。

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

【ドリームズオンラインショップにて、先行予約を受付中！】

