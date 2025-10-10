「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」が、設立135周年を迎えた「U.S. POLO ASSN.」との初めてのコラボレーションを実現

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、設立135周年を迎えた「U.S. POLO ASSN.（ユーエスポロアッスン）」とのコラボレーションを発表。2025年10月10日(金)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて先行予約を開始します。

ビッグリボンシャツやケーブルニットカーディガン、プリーツスカパンなど、カジュアルでありながらクラシカルな要素や新鮮さを持ち合わせた全3型を展開。

「MERCURYDUO」2025AWコレクションとマッチした世界各国で愛され続ける「U.S. POLO ASSN.」×「MERCURYDUO」ならではのトラディショナルなコレボレーションです。

ブランドアイコンのダブルホースマンを描いた刺繍やレザーパッチにも注目です。

商品詳細

U.S. POLO ASSN.別注ビッグリボンボリュームスリーブシャツ

商品番号：002560400201

価格 ：11,000円（税込）

カラー ：オフホワイト／アイスブルー／ミックス

サイズ ：FREE

首元に大きなリボンタイをあしらったクラシカルなデザインで、オーバーサイズ気味のシルエットがゆったりとした抜け感をプラスします。胸元のU.S. POLO ASSN.のポイント刺繍がアクセントに。

プレーンなホワイトはフォーマルにもカジュアルにも着回しやすい万能デザインです。爽やかなストライプ柄のアイスブルーは知的でスクールライクなスタイリング。オリジナルの格子模様を使用したミックスはよりクラシカルな雰囲気をお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0025604002?aid3=md_251006_polo

U.S. POLO ASSN.別注コラボシャツレイヤード風ケーブルカーディガン

商品番号：002562800401

価格 ：12,100円（税込）

カラー ：アイボリー／グレー／ブラック

サイズ ：FREE

1枚でシャツとカーディガンのレイヤードデザインが完成するカーディガン。襟・袖口・裾から見えるシャツ地は、こだわりの配色でスタイリングのアクセントに。短めのクロップド丈デザインでハイウエストボトムやスカートとも相性が良くスタイルアップ効果も期待できます。

爽やかな配色のアイボリーはきちんと感のあるデザインでオフィススタイルにもおすすめ。レッドの刺繍が映えるグレーはよりカジュアルな印象をお楽しみいただけます。落ち着いた印象のブラックは、暗色×チェック柄の秋のシーズンムード高まるデザインです。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0025628004?aid3=md_251006_polo

U.S. POLO ASSN.別注コラボアシメプリーツスカパン

商品番号：002560801101

価格 ：14,300円（税込）

カラー ：チャコールグレー／ベージュ／ミックス

サイズ ：S／M

ウエストの切り替えとプリーツのアシンメトリーなデザインがポイントのプリーツスカパン。フレアに広がるシルエットと高めのウエスト位置が脚のラインをすっきりと見せます。裏地がパンツ型になっているので、ミニ丈でも安心してご着用いただけます。

クールな印象のチャコールグレーは、レザーパッチとの配色がスタイリングのアクセントに。秋らしい温かい色味のベージュはよりクラシカルなムードに。チェック柄を使用したミックスは、スクールライクなスタイリングをお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/0025608011?aid3=md_251006_polo

発売について

■第一弾

2025年10月10日(金)より先行予約開始

・RUNWAY channel：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/mercuryduo/

2025年10月下旬より取り扱い店舗にて順次発売

・店舗：https://brand.mercuryduo.com/shop

■第二弾

2025年12月24日(水)より取り扱い店舗にて発売

・店舗：https://brand.mercuryduo.com/shop

U.S. POLO ASSN.

アメリカ唯一のポロ競技のオフィシャル団体として1890年に設立。

米国を中心にバッグやアパレル、腕時計他幅広い商品展開を行っており、世界150カ国、公式ショップ1000店舗以上で販売が行われている。

イタリアで開催されている世界最大のメンズプレタポルテの見本市である「Pitti Uomo」のファッションショーでコレクションを発表するなど、世界各国でトータルファッションブランドとして不動の地位を築いている。

詳細を見る :https://www.uspoloassn.jp/pages/our-heritage

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

HP：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

Facebook：https://www.facebook.com/mercuryduo.official

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp